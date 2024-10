Colapinto no para de sumar: 10º en Estados Unidos

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, protagonizó ayer una impresionante remontada, terminó décimo en el Gran Premio de Estados Unidos y sumó un punto en el campeonato.

AUSTIN (NA).- El triunfo fue para el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que dominó la carrera de principio a fin.

La clave para Colapinto, que corre con Williams, fue la buena estrategia de su escudería, que lo sacó a la pista con gomas duras y estiró la parada en boxes.

Tras una accidentada largada, en la que comenzó decimoquinto, Colapinto terminó la primera vuelta en la decimosexta posición, aunque poco a poco fue superando rivales y acumulando buenos tiempos de vuelta con las gomas duras.

Esto le permitió estirar su parada en boxes para la vuelta 40, cuando marchaba octavo, para caer hasta la duodécima posición.

Luego de su reincorporación a la pista, el pilarense pasó al japonés Yuki Tsunoda (Racing Bulls) por un trompo y luego pasó al francés Pierre Gasly (Alpine), para quedar décimo y sumar nuevamente un punto en la Fórmula 1.

Incluso estuvo muy cerca de sumar un punto extra por la vuelta rápida, pero Alpine hizo parar al francés Esteban Ocon para ponerle gomas blandas y que se la arrebatara.

Por otra parte, su compañero de equipo, el tailandés Alexander Albon, finalizó en la decimosexta colocación.

El triunfo fue para Leclerc, que largó cuarto pero tomó el liderazgo en la primera vuelta y dominó sin inconvenientes a un ritmo impresionante.

El podio lo completaron el español Carlos Sainz Jr. (Ferrari) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que estiró la ventaja en el campeonato sobre el británico Lando Norris (McLaren).

Este último había superado a Verstappen, pero fue sancionado con cinco segundos por una maniobra que los comisarios de pista consideraron ilegal para pasar a Verstappen y terminó cayendo al cuarto lugar.

De esta manera, Verstappen estiró a 57 puntos la ventaja en el campeonato.

“Convencí al equipo de largar con gomas duras”

El piloto argentino Franco Colapinto aseguró que convenció al equipo Williams Racing de comenzar la carrera en Austin con gomas duras para “aguantar” más y bromeó con ser ingeniero si no consigue una butaca para la próxima temporada.

“El equipo no quería largar con gomas duras y yo les dije ´Dale amigo, tirá duras y lo hacemos más largo´. No querían y los convencí”, reveló Colapinto en una entrevista después de conseguir el décimo puesto y un punto en el GP de Estados Unidos.

Y bromeó con ser ingeniero si no sigue corriendo: “Capaz que si no consigo butaca para el año que viene me hago ingeniero de constructores”, expresó con una sonrisa en su rostro.

El pilarense también destacó que fue una maniobra arriesgada de su parte, pero que finalmente salió bien: “Hablando en serio, pienso que fue una maniobra arriesgada, pero que nos terminó saliendo bien porque yo sabía y pensaba que teníamos muy buen ritmo. Quería tener aire limpio para mostrar lo que teníamos”.

“A Checo (Sergio Pérez) lo venía aguantando como pude. Me dio mucha batalla, pero estoy muy contento por el resultado y por la carrera”.

Colapinto también se refirió al francés Esteban Ocon, quien le sacó la vuelta rápida casi en el final: “Este no me dejó terminar de una manera mejor” y señaló al piloto de Alpine que lo tenía al lado, con quienes pelean mano a mano la Copa de Constructores.

“La vuelta rápida me la sacó el francés en el final, una pena, que me la devuelva ¿para qué entra a boxes? quedaban dos vueltas, anda gastando caucho al pedo para nada”, sostuvo con ironía.

“Estamos pensando en positivo, todos yendo para adelante y confiados en el auto que tenemos y en el trabajo que estamos haciendo hasta el momento. Queremos demostrar de los que somos capaces si tenemos aire para demostrarlo”, finalizó Franco sobre el rendimiento en el campeonato.