Club de Amigos y Kapones abren el certamen Apertura

El tiempo de espera se agotó, y este sábado se pone en marcha el Torneo Apertura de Futsal AFA para las divisionales mayores, y en Primera A los encargados de abrir el fuego serán los primeros elencos de Club de Amigos y Kapones, elenco éste que alcanzó el ascenso tras coronarse campeón de la temporada 2019 en Primera B.

RIO GRANDE.- Pero no será el primer juego del certamen, dado que desde las 14:00 jugarán Pomelo Hidráulico e Intevu FC por el triangular clasificatorio a la máxima divisional; estos dos elencos más Los Troncos irán por dos plazas que el Departamento de Futsal AFA ha puesto en juego para poder llegar al número mínimo de equipos que pretende el Consejo Federal para homologar los certámenes.

A partir de las 17:00 será el turno de los conjuntos de Metalúrgico y Progreso; el primero como siempre intentará ser protagonista mientras que el segundo no llega de la mejor forma; tras haber perdido la categoría en 2019, vale recordar que no hubo campeonatos oficiales el año pasado, fue invitado a seguir jugando en la A por el tener todas las divisionales formativas, sin embargo no ha mejorado mucho su plantel de jugadores mayores, y también perdió muchos de los juveniles que prometían mucho.

Una vez culminado este juego, desde las 18:30 jugarán los conjuntos de ADEFU y Escuela Argentina; los primeros son serios candidatos al título, más aún cuando vienen de ganar la Copa Centenario Río Grande el mes pasado y que fue la primera estrella para la institución, mientras que los colegiales no han incorporado mucho, más bien se le han ido muchos valores, siendo Pitu Pereyra la incorporación más importante aunque no siempre con libertad para jugar por sus obligaciones laborales.

El plato fuerte de la fecha inaugural se dará desde las 20:00, frente a frente estarán Camioneros y San Isidro, los otros dos claros candidatos a pelear bien arriba; el Verde que viene jugando muy bien en las últimas temporada, sobre todo en el cierre de 2019 cuando alcanzó la mejor posición de un elenco del interiores en la última Liga Nacional de Futsal Argentina, no ha plasmado en el orden local ese buen juego con título, sólo se alzó con uno sólo en su historial, aunque la realidad marca que se ha chocado con un Estrella Austral que lo privó de muchos de esos eventos.

Los Santos por su parte, se han reforzado a último momento con algunos jugadores importantes, aunque la mejor noticia es que pudieron conservar a Facundo Perpetto, uno de los jugadores más desequilibrantes del medio, y que era pretendido por ADEFU y por Camioneros.

Y cerrando la jornada de estreno, jugará el multicampeón Estrella Austral que vuelve a tener en sus filas a Nicolás Paredes luego de su fugaz paso por Boca Juniors y que disimulará las muchas bajas que ha sufrido el equipo, y lo hará ante el siempre complicado conjunto de Victoria, elenco este que cuando esta inspirado, le puede dar un fuerte dolor de cabeza a cualquiera.

La Programación

Sábado 20 de marzo – Gim. Mun. Margen Sur

14:00 – Clasificatorio Pomelo Hidráulico vs. Intevu FC

15:30 – Primera A Club de Amigos vs. Kapones

17:00 – Primera A Metalúrgico vs. Progreso

18:30 – Primera A ADEFU vs. Escuela Argentina

20:00 – Primera A Camioneros vs. San Isidro

21:30 – Primera A Estrella Austral vs. Victoria

Sábado 20 de marzo – Anexo Polideportivo

13:00 – Primera B Barcelona RG vs. Danes

14:30 – Primera B Mitre FC vs. Filial Racing

16:00 – Primera B Misiones FC vs. Dep. Córdoba

17:30 – Primera B Unión Santiago vs. Gremio

19:00 – Primera B Sacachispas vs. JIR

20:30 – Primera B Juventud vs. Unión Antártida

Domingo 21 de marzo – Anexo Polideportivo

13:00 – Primera B Inter RG vs. Club de Barrio

14:30 – Primera B Res. Jujeños vs. Parque Futsal

16:00 – Primera B San Francisco vs. Claro FC

17:30 – Primera B Azulgrana vs. Arsenal

Domingo 21 de marzo – Gimnasio Integrador

12:30 – Femenino ADEFU vs. Victoria

13:45 – Femenino Los Troncos vs. Dep. Fueguino

15:00 – Femenino San Francisco vs. Dep. Córdoba

16:15 – Femenino Escuela Argentina vs. Club de Amigos

17:30 – Femenino Progreso vs. Estrella Austral

18:45 – Femenino San Isidro vs. Concepción

20:00 – Femenino Camioneros vs. Sacachispas

21:15 – Femenino Metalúrgico vs. Kapones

22:30 – Primera B Ritual FC vs. Concepción