Cierre 4ª edición de “Emprender para Crecer”

El programa “Emprender para Crecer” tiene como objetivo fortalecer a emprendedores en contexto de vulnerabilidad social mediante formación, mentoreo y acompañamiento estratégico.

USHUAIA.- El pasado viernes 29 de noviembre se llevó a cabo el cierre de la cuarta edición del programa “Emprender para Crecer”, una iniciativa de Asociación Conciencia junto a Camuzzi y la Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME del Ministerio de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego.

Desde su creación el programa ha beneficiado a más de 140 emprendedores de las localidades de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin, brindándoles herramientas clave para el desarrollo de sus proyectos y potenciando su impacto social y económico.

El impacto logrado

En esta edición el programa ha mostrado resultados significativos: El programa ha beneficiado a más de 140 emprendedores.

-El 83,7% de los participantes son mujeres, reflejando el compromiso del programa con la equidad de género.

-Más del 80% de los emprendimientos participantes han incorporado herramientas para gestionar costos y desarrollar estrategias de comunicación digital.

-Al inicio del programa solo el 12% de los emprendimientos se encontraban en estado avanzado, mientras que hoy el 60% ha alcanzado este nivel.

“Este programa nos permite acercar oportunidades de formación a emprendedores que ven en sus proyectos una herramienta para el progreso personal y colectivo”, destacaron desde Asociación Conciencia.

Voces de los protagonistas

Leticia Cabrera, emprendedora de Sud Impresiones, expresó: “Emprender no es fácil, pero con este programa he aprendido muchísimo, lo que me permite mejorar cada día mi proyecto.”

Por su parte, Matías Méndez, de Diseño del Fuego, señaló: “Este espacio me ayudó a enfocar mis esfuerzos, mejorar mis productos y conectar con otros emprendedores para intercambiar aprendizajes y crear lazos.”

Un modelo de trabajo conjunto

“Emprender para Crecer” es un ejemplo del impacto positivo que puede lograrse mediante la articulación entre los sectores público, privado y tercer sector. Con módulos de capacitación, mentorías, masterclasses y mesas sectoriales, el programa fomenta el emprendedurismo como motor para el desarrollo social y económico de la región.

“El programa nació con la firme convicción de que a través de la formación se puede cambiar la realidad de las personas, convirtiendo los sueños incipientes de muchos emprendedores en proyectos concretos que representen una fuente de ingresos que contribuya al desarrollo social y económico de los participantes”, puntualizaron desde Camuzzi.