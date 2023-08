Choferes expresaron estar a favor de Uber

Un grupo de choferes se mostró conforme con el desembarco de Uber, siempre y cuando se pueda regular la cantidad de unidades y el pago de aportes que se realiza en la actualidad. Aseguran que no se puede ser mezquino y no se le puede negar el trabajo a una persona.

RIO GRANDE.- Durante el encuentro realizado en el Municipio, del cual participaron funcionarios y choferes de los servicios de taxis y remises, estos últimos se retiraron conformes de la reunión dado que se confirmó una nueva reunión para este jueves en el Concejo Deliberante en la cual se buscará ir definiendo la situación sobre la incorporación o no de nuevas licencias como así también el análisis de las plataformas digitales y el desembarco de Uber en la provincia.

En cuanto a las discusiones que se analizaron uno de los choferes del sistema, Ramiro Pizarro, aclaró que en cuanto a la entrega de nuevas licencias, las mismas deberían haberse entregado “hace seis años, cosa que el Legislativo no hizo de hacer el estudio de mercado cuando correspondía”.

Por otro lado, uno de los temas abordados y que genera mayor polémica es en torno a las aplicaciones digitales. Es por ello que sostuvo que “nosotros creemos que está bien que tengan la opción de trabajar, el tema es la cantidad que van a entrar, o sea, el cupo de vehículos que se pondrán a trabajar”.

De esta forma el chofer no se mostró disconforme con el funcionamiento de Uber, dejando entrever que solicitan una mayor equidad, una mayor regulación, “que el que esté trabajando de Uber también haga sus aportes como los hacemos nosotros, tanto como monotributista, ingresos brutos, eso es lo que nos gustaría que se regule”. Asimismo, agregó que un tema fundamental es lograr regular la cantidad de unidades afectadas al servicio de Uber, “que haya un cupo máximo y, bueno, que estas personas también puedan hacer sus aportes como estamos haciendo todos nosotros pagando nuestros impuestos”.

De esta manera choferes ofrecen abrir el abanico laboral considerando que “no se le puede negar a una persona el trabajo y hoy por hoy está complicado y hay que darle alternativas a la gente”.

Pizarro sostuvo que ellos se encuentran luchando por sus fuentes de trabajo, “pero no podemos poner una postura mezquina y decir que alguien más no trabaje por ser mezquinos nosotros”. Asimismo, aclaró que como choferes muchos se encuentran atravesando una situación de similares características; “es lo que también nos está pasando a nosotros hoy por hoy, por ejemplo, con los titulares de remises y taxis”, agregando que los propietarios “están en una postura mezquina intentando de que nosotros no podamos conseguir nuestra propia fuente de trabajo y sigamos dependiendo de ellos”.

Buscando diferenciarse de los titulares indicó que los choferes no poseen ese tipo de posturas mezquinas, “si uno puede trabajar y tiene la opción de ponerse a trabajar con un Uber y lo hace en las condiciones que corresponde, está perfecto”.

Finalmente sostuvo que los choferes no se oponen a Uber, pero que exista un cupo, “porque si no hay un cupo no les va a rendir ni a ellos ni a nosotros y será una pérdida para todos nosotros”, concluyó Pizarro.