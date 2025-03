China, Irán y Rusia reafirman que el diálogo es la única opción viable para cuestión nuclear iraní

China, Irán y Rusia emitieron hoy una declaración conjunta, en la que reafirmaron que el compromiso y el diálogo político y diplomático siguen siendo la única opción viable y práctica para el tema nuclear iraní, informó en Pekín la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning.

PEKIN (Xinhua/NA).- Las partes pertinentes deben abandonar las sanciones, las presiones o las amenazas de uso de la fuerza y abstenerse de cualquier acción que pueda agravar la situación, de acuerdo con el comunicado emitido tras una reunión trilateral a nivel de viceministros de Relaciones Exteriores realizada en Pekín. .

Los tres países reiteraron la importancia del Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares, según el documento.

China y Rusia acogieron con beneplácito la reiteración de Irán de que su programa nuclear es exclusivamente para fines pacíficos y no para el desarrollo de armas nucleares, indicó la misma fuente.

A su vez, señaló que China y Rusia apoyaron a Irán en la cooperación continua con el Organismo Internacional de Energía Atómica, y enfatizó la necesidad de respetar el derecho iraní al uso pacífico de la energía nuclear.

La reunión en la capital china fue un esfuerzo útil de los tres países para avanzar en la solución del problema nuclear iraní, manifestó el viernes la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning, en una conferencia de prensa regular.

China está pidiendo a las partes que fortalezcan la comunicación para sumar condiciones propicias, de manera que las conversaciones y negociaciones se reanuden en una fecha próxima, afirmó.

China está dispuesta a trabajar con otras partes para lograr una resolución justa, equilibrada y sostenible de la cuestión nuclear iraní, defender el régimen internacional de no proliferación nuclear y promover la paz y la estabilidad internacionales y regionales, agregó Mao.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning. AFP