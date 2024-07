Chelo Sánchez: “Vamos en busca de la estrella nacional”

El emblema ushuaiense, hoy técnico de la selección mayor del Futsal CAFS, habló en MZL Deportes por la 93.1 sobre el nuevo Nacional de Selecciones que está en el horizonte y que tendrá a los dos históricos elencos fueguinos en la pista.

USHUAIA.- Una nueva ilusión se palpita para los amantes de la 40×20. El Nacional de Selecciones mayores disputarse en Comodoro Rivadavia a partir del fin de semana venidero, mantiene en vilo a gran parte de la ciudad, y desde el Fin del Mundo Ushuaia llevara a su selección en búsqueda de su primera estrella. Para ello, irá comandada por uno de sus hijos pródigos “Chelo” Sánchez, que antes de partir contó sus sensaciones en un mano a mano con MZL Deportes por la 93.1.

“Esta selección es una continuidad de lo que se viene trabajando el año pasado. Por mis diferentes inconvenientes físicos tuve que dar un paso al costado y se me dio está chance de la selección, la cual asumí con muchísimo entusiasmo y responsabilidad”, comenzó relatando el inolvidable #15 del Maga.

“La verdad es que estoy muy conforme, es una selección en pleno recambio, con mucho juvenil que nos aporta esa frescura y esa inocencia necesaria a veces para sacar situaciones trabadas adelante. El año pasado nos alcanzó para mantener la categoría, pero para este Nacional se han sumado muchos jugadores de jerarquía y experiencia que van a acompañar muy bien a los más chicos. Estoy seguro de que lo vamos a hacer bien y como le vengo diciendo este tiempo al grupo, tenemos la posibilidad de que Ushuaia por primera vez sea campeón Nacional”, fidelizó entusiasmado.

Y prosiguió con el análisis del amistoso el fin de semana ante la C20: “El partido del otro día estuvo muy bien. Fue justo una semana en la que yo no pude estar, se hizo cargo Dani Pereyra que está como ayudante, pero la verdad es que la finalidad de ese partido era que los muchachos puedan despedirse de sus familias en la cancha, que se contagie un poco ese folklore de nuestro deporte y que entre ellos sigan ayudándose y corrigiéndose. Hay cosas que ajustar, desde luego, pero vamos a ir puliendo esos detalles”.

“En cuanto a la zona de grupos, si, sabíamos que iba a ser muy dura, coincido en que es bueno que la zona de grupos tenga condimento, para poder ya desde temprano ir tomando ritmo y si tenemos la suerte de superarla, ir por todo después”, motivó.

“Mendoza va a ser muy difícil, todos sabemos lo que representa a nivel nacional más allá de que Tucumán lo haya destronado en el último Nacional. Sé que Mar Chiquita puede llegar a llevar jugadores de Mar del Plata o incluso de Buenos Aires asique no podemos confiarnos y Esquel viene creciendo mucho y demostrándolo en las Ligas de Honor. No va a ser para nada sencillo, es una competencia de Élite. Creo que el debut va a ser clave, así se verán muchas cosas y es la primera prueba a superar sin dudas”.

En cuanto a los nombres que se pondrán la de Ushuaia dijo: “La nómina de convocados me ha dejado muy conforme. Tengo a los jugadores que quiero. Quizás el punto más claro en cuanto a una perdida es Luchi Nicoliello, él ya estaba confirmado, pero tuvo una lesión que no le permite estar al ciento por ciento, lo cual me parece muy destacable, digo, el gesto de él de poder decirlo y poner por delante el bienestar de la Selección. En su lugar viene Garay, que es un chico que lo hace muy bien y que junto con Facu Stein o Gio Grandis dan frescura al grupo. Estamos muy ilusionados con el equipo que llevamos, creo que están los mejores y los que más apostaron por este proceso con el compromiso, así que vamos principalmente con la expectativa de hacerlo muy bien”.

Para el equipo de la capital es clave la permanencia, aunque se sabe que el sueño es ser campeón argentino por primera vez. Es un buen momento…