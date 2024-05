Ceremonia por el Día de la Armada Argentina 

Se conmemoró el 210° aniversario de la victoria del Almirante Brown en el Combate Naval de Montevideo. En Puerto Belgrano se realizó la ceremonia central que fue encabezada por el Ministro de Defensa.

BUENOS AIRES (La Gaceta Marinera).- El viernes, en la Plaza de Armas “Capitán de Fragata (PM) Sergio Raúl Gómez Roca” de la Flota de Mar, ubicada en la Base Naval Puerto Belgrano (BNPB), se desarrolló la ceremonia central por el Día de la Armada Argentina.

La fecha fue instituida en 1960 mediante el decreto Nº5.304, en conmemoración del triunfo argentino en el Combate Naval de Montevideo el 17 de mayo de 1814, cuando la Escuadra naval al mando del Almirante Guillermo Brown marcó el fin de más de tres siglos de dominio español del Río de la Plata, eliminando de sus aguas la amenaza realista sobre Buenos Aires.

La misma fue presidida por el ministro de Defensa, doctor Luis Alfonso Petri, acompañado por el Jefe del Estado Mayor General de la Armada, Contraalmirante Carlos María Allievi. Participaron además el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Brigadier General Xavier Julián Isaac; los Jefes del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier Mayor Fernando Luis Mengo, y del Ejército Argentino, General de Brigada Carlos Alberto Presti.

Se contó también con la presencia del Comandante Operacional de las Fuerzas Armadas, General de Brigada Jorge Fabián Berredo y el Comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, Contraalmirante Juan Carlos Coré. También asistieron otras autoridades militares y civiles nacionales y extranjeras; de Fuerzas de Seguridad; veteranos de la Guerra de Malvinas e invitados especiales.

La conmemoración comenzó con una revista naval por la dársena de Puerto Belgrano a cargo del ministro Petri y el contraalmirante Allievi durante la cual se realizaron los honores correspondientes con 21 salvas de cañón. Acto seguido, el Ministro de Defensa saludó en tierra al personal formado. La ceremonia se realizó en la Plaza de Armas “Capitán de Fragata (PM) Sergio Raúl Gómez Roca”.

Acompañado por los acordes de la Banda de Música de la BNPB e integrantes de la Banda de Música del Estado Mayor General de la Armada al mando del Capitán de Navío Federico Alderete, los presentes entonaron el Himno Nacional Argentino, tras lo que pronunciaron efusivamente tres “Viva la patria”.

A continuación, el capellán castrense Diego Kesler realizó una invocación religiosa en memoria de civiles y militares muertos por la patria en actos de servicio. El homenaje fue coronado por un toque de silencio en señal de respeto a sus almas.

El Jefe de Estado Mayor General de la Armada fue el primero en tomar la palabra, donde luego de un recorrido histórico por los principales hitos de la institución explicó la importancia de ser una Nación bicontinental.

“Este nuevo aniversario nos encuentra ante un mundo con constantes situaciones de crisis y conflictos. Dentro de ese contexto internacional debemos analizar la importancia que adquieren los mares, tanto por los recursos vivos y no vivos que poseen, como por las vías de comunicación marítima por las que se transporta la mayor cantidad del comercio del mundo”, describió el contraalmirante Allievi. El paso de los hombres y mujeres que integran las filas de la Armada Argentina.

Después se dirigió a los integrantes de las filas de la Armada Argentina a quienes les pidió compromiso en la custodia de los medios que el Estado les ha confiado para cumplir las tareas de defensa. “Esta es nuestra realidad, que debemos gestionar de la mejor manera posible […] No significa resignación, sino todo lo contrario; nos exige agudizar nuestra inteligencia y nuestra imaginación, redoblar nuestro esfuerzo, pero no claudicar en los principios y valores que guían nuestra misión”.

Por último, el Jefe de la Armada reconoció la dedicación, entrega y el espíritu de sacrificio de todos los integrantes de la fuerza. En este sentido, exhortó a los presentes a sentirse “orgullosos y honrados de la vocación de servicio que han abrazado. Siéntanse orgullosos y honrados del uniforme que están vistiendo. Siéntanse orgullosos y honrados de la tarea que desempeñan contribuyendo a la soberanía, a la libertad y a la paz de nuestra Nación”.

Seguidamente, el ministro Petri expresó: “el propio General San Martín catalogó al combate de Montevideo como la gesta más importante para la Revolución. Celebramos hoy, juntos, el Día de la Armada; el día de los valientes hombres y mujeres que surcan nuestros mares para defender a la Nación con lealtad y patriotismo”.

En este sentido, el ministro Petri aseguró que desde aquella victoria la Armada nunca dejó de servir a la Nación “porque además de llanos, pampas, montañas y valles, la Argentina es un país fluvial y marítimo. Tenemos una zona económica exclusiva con una extensión más vasta que nuestro territorio continental, donde nuestra Armada combate la pesca ilegal en la milla 201”.

Destacó el rol de la Armada en la Campaña Antártica con el rompehielos ARA “Almirante Irízar”, en operaciones con la Armada francesa y las próximas actividades previstas con el portaaviones USS “George Washington” de la Armada de Estados Unidos. “Los desafíos de Argentina son comunes a los demás desafíos del resto de los países de la región, lo que nos orienta a fortalecer cada vez más los lazos con sus Armadas a fin de alcanzar la interoperabilidad, absolutamente necesaria para garantizar el área de seguridad marítima del Atlántico Sur como una zona de paz y cooperación”.

Luego transmitió el saludo del Presidente de la Nación, doctor Javier Milei, “que reconoce el esfuerzo y el compromiso de todos y cada uno de los miembros de las Fuerzas Armadas y, en este día tan especial, el reconocimiento de la tarea que realizan los hombres y mujeres de la Armada Argentina”.

“No hay institución, no hay oficio, no hay profesión, no hay mandato, no hay vocación que demuestre mayor amor por la patria que el de las Fuerzas Armadas. Sus propios miembros están dispuestos en ese amor a dejar lo más valioso y lo más sagrado que cada uno tiene: su propia vida. Ese amor por la patria es lo que va a permitir que no fracasemos”, finalizó el Ministro.

Concluidos los discursos, los presentes entonaron la Marcha de la Armada y, adquirido el dispositivo de desfile, se dio inicio el mismo con introducción de la Marcha “17 de Mayo”.

A cargo del Capitán de Fragata Pablo Damián Moyano, el desfile “Agrupación 17 de Mayo” hizo su paso frente al palco oficial encabezado por el Grupo Bandera, seguido por las Banderas de Guerra correspondientes a las unidades condecoradas por la Gesta de Malvinas y sus veteranos de guerra escoltándolas.

A continuación, hicieron su paso los hombres y mujeres que integran las filas de la Armada Argentina representando a sus cuatro componentes; a sus Fuerzas Especiales, a la Dirección General de Educación de la Armada, y destinos dependientes de la BNPB.

Finalmente, se apreció un desfile aéreo integrado por un helicóptero Fennec y un helicóptero Sea King pertenecientes a la Primera y Segunda Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros respectivamente; dos aeronaves T-34C Turbo Mentor, de la Escuela de Aviación Naval, y una aeronave Beechcraft B-200 de la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima.