Centro Galicia fue contundente en la final masculina

En el Campeonato Provincial de Juveniles, que la Federación de Handball de Tierra del Fuego llevó adelante entre el jueves 6 y el sábado 8, Centro Galicia de Ushuaia y el local Universitario salieron airosos de sus anteriores compromisos.

RIO GRANDE.- En el Campeonato Provincial de Juveniles, que la Federación de Handball de Tierra del Fuego llevó adelante entre el jueves 6 y el sábado 8, Centro Galicia de Ushuaia y el local Universitario salieron airosos de sus anteriores compromisos (frente a los también riograndenses de Real Madrid y Municipalidad de Tolhuin) y, por ende, protagonizaron la final en el cierre de la jornada de la antevíspera, en el magnífico recinto del Instituto María Auxiliadora, que la Secretaría de Deportes de la provincia inaugurara 24 horas antes (el espacio cuenta con una capacidad cercana a los 1.000 espectadores). DOS FIGURAS. Justin Henninger se estira ante el penal de Thiago Flores, que dará en el palo.

Y el plantel capitalino que conduce Marcos Sarasola fue rápido a la hora de alejarse en el tablero, con sendos dobletes de Lautaro Jofré y Benjamín Frías, el ala izquierda de su ataque.

Thiago Flores monopolizó –en parte- los intentos ofensivos de los riograndenses, y con 12 goles fue el mayor anotador de la final 8en la segunda mitad creció Alan Rivera en dicho aspecto).

Mateo Torales hizo jugar a sus compañeros, totalizando 8 habilitaciones a lo largo de los 60 minutos.

En los cuadros adjuntos aparecen todos los resultados y los autores de los tantos; junto a la tabla de posiciones final, y la de goleadores.

Justin Henninger y su colega Canteros fueron reconocidos como la valla menos vencida, al igual que Torales como el mejor jugador del torneo. Asimismo, Jofré encabezó la tabla de goleadores (Galicia puso 5 entre los primeros 7 de ese listado).

RESULTADOS Y GOLEADORES

Clasificación: 1° fecha: Universitario 31 (Santiago Fernández 9; Alan Rivera 8; F.Morandi y T.Flores 3; Moya y Treitel 2; B.Córdoba, R.Decastelli, L.Fernández y Guzmán 1)-R.Madrid 20 (Lucas Torres 6; Alexis Araujo 5; Samuel Márquez y Máximo Navarro 3; Jeremías Hidalgo 2; Tomás Sambad 1) y Galicia 51 (L.Jofré 15; N.Velázquez 12; B.Picasso 5; E.Barreto, Juan López y J.Rocha 4; B.Frías y L.Parry 3; M.Torales 1)-Muni.Tolhuin 21 (E.Ledesma 9; Nicolás Allolio 5; B.Benítez 4; G.Caballero 2; A.Benítez 1). 2° fecha: Universitario 45 (Ganim 6; Hidalgo, Pastori y Rivera 5; Córdoba, S.Fernández, Morandi y Treitel 4; Flores 3; L.Fernández y Peralta 2; Guzmán 1)-Muni.Tolhuin 15 (Benítez y Caballero 4; A.Allolio 3; N.Allolio 2; Hernández y Ledesma 1) y Galicia 48 (Jofré 13; López 8; Frías, Rocha y Velázquez 6; Picasso y Torales 4; Barreto 1)-R.Madrid 23 (Navarro 7; Torres 4; Hidalgo 3; Márquez, Sambad y Toribio 2; Araujo, Chauque e Iglesias 1). Final: Galicia 38 (Frías, Picasso y Torales 6; Jofré 5; Barreto y Velázquez 4; López y Rocha 3; Parry 1)-Universitario 25 (Flores 12; Rivera 5; Ybars y Pastori 2; Hidalgo, Morandi, L. y S.Fernández 1).

POSICIONES FINALES

P/Equipo Pts. J G E P Gf Prom. Gc Prom. Df.

1.Centro Galicia (U) 9 3 3 0 0 137 45,67 69 23,00 +68

2.Universitario (RG) 7 3 2 0 1 101 33,67 73 24,33 +28

3.Real Madrid (RG) 2 2 0 0 2 43 21,50 79 39,50 -36

4.Municip. Tolhuin 2 2 0 0 2 36 18,00 96 48,00 -60

GOLEADORES

O/Jugador Equipo G %

1.Lautaro Jofré Ctro.Galicia 33 24

2.Nico.Velázquez Ctro.Galicia 22 16

3.T.Flores Universitario 18 18

4.Alan Rivera Universitario 18 18

5.Benjamín Frías Ctro.Galicia 15 11

6.Juan López Ctro.Galicia 15 11

7.B.Picasso Ctro.Galicia 15 11

O/Jugador Equipo G %

8.Santiago Fernández Universitario 14 14

9.Rocha Ctro.Galicia 13 9

10.Mateo Torales Ctro.Galicia 11 8

11.E.Ledesma Muni Tolhuin 10 28

12.Máximo Navarro Real Madrid 10 23

13.Lucas Torres Real Madrid 10 23

% (porcentaje sobre los goles de su equipo).

CENTRO GALICIA 38 – 25 UNIVERSITARIO

N°/Jugador G A D As. N°/Jugador G A D As.

21.Justin Henninger -25 -17 -9 1 1.Guido Monchietti -38 -12 -9 0

22.E.Barreto 4 2 0 1 25.Lucas Fernández 1 0 1 1

7.Nicolás Velázquez 4 0 1 3 18.Alan Rivera 5 2 1 1

11.Mateo Torales 6 1 4 8 11.Santiago Fernández 1 0 0 1

9.Juan López 3 1 0 1 19.T.Flores 12 4 3 1

99.Lautaro Jofré 5 3 1 2 16.Fabricio Morandi 1 3 1 0

10.Benjamín Frías 6 1 1 2 5.Bautista Treitel 0 1 2 0

30.B.Picasso 6 3 1 3 9.M.Ybars 2 3 1 4

15.Rocha 3 1 1 2 14.Hidalgo 1 1 0 1

17.Lucas Parry 1 0 0 1 6.B.Córdoba 0 1 0 1

22.B.Pastori 2 1 1 0

23.Peralta 0 1 0 0

3.Guzmán 0 0 1 0

E: Ramiro Ledo 25 17 11 10 E: Marcos Sarasola 38 12 9 24

No ingresaron: 10.Matías Moya (U); 1.S.Canetro (CG). Progresión (c/5’): PT: 5-2/7-5/10-6/14-8/16-9/18-13. ST: 21-16/25-18/29-19/33-21/34-23/38-25. % ataque (goles/remates): CG 64% (38/59), Uni 47% (25/53). % arqueros (atajadas/tiros al arco): CG 40% (17/42), Uni 24% (12/50). Penales: CG 3 (2 goles: Velázquez y Frías; 1 desviado por Frías), Uni 9 (5 goles: Flores 3, Morandi, Pastori; 3 atajados por Henninger a Flores, Ybars y Morandi; 1 desviado por Flores). Pérdidas/Recuperos: CG 23/6, Uni 28/6. Exclusiones: CG 5 (Velázquez, López, Jofré, Rocha, Parry), Uni 2 (S.Fernández, Hidalgo). Amonestados/Descalificados: no hubo. Arbitros: Nicolás Salinas/Fabricio Vinderola. Mesa de control: Leandro Hernández/Jeremías Obispo. Motivo: Provincial Juveniles FHTdF (Final masculina). Gimnasio: María Auxiliadora (08/06). Nota: G (goles), A (atajados), D (desviados) y As. (asistencias); en negativo están los valores de los arqueros; los goles y las sanciones son tomados de la planilla oficial.