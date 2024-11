Caso Sofía Herrera: Vuelven las sospechas sobre uno de los detenidos por el caso Loan

Carmen brindó declaraciones al Canal Crónica TV donde relató que estuvo en Río Grande en el 2008 y que en septiembre, cuando sucedió la desaparición de Sofía Herrera, estuvo en un camping junto a Carlos Pérez, detenido por el caso Loan Danilo Peña.

RÍO GRANDE.- María Elena Delgado aseguró que no se opone a que realicen un ADN a la hija de Carlos Pérez, el exintegrante de la Armada Argentina quien está detenido por la desaparición de Loan Danilo Peña y sobre el cual volvieron a crecer sospechas de su posible participación en la desaparición de Sofía Herrera.

En las últimas horas, en el canal Crónica, Carmen, una mujer quien estuvo en Río Grande en el año 2008, cuando su exmarido trabajaba en la Armada, expresó que el día que desapareció Sofía Herrera ella había estado en un camping cercano y vio a Carlos Pérez, actualmente detenido por el caso Loan. Ese día también dijo que vio a Victoria Caillava, también detenida en el caso Loan.

En el relató que brindó Carmen explicó que “estaba en un asado el día que desapareció Sofía Herrera. Allí estaba Carlos Pérez comiendo un asado, porque era amigo de mi expareja que era médico de la Armada. También comía asado Caillava”.

La mujer relató que “llegué al asado porque me invitó Marcelo Ruiz y la señora. El era camarógrafo en la Armada y la mujer enfermera que trabajaba con mi esposo. Se festejaba el cumpleaños de un odontólogo y en ese mismo asado estaba Pérez. Después llegó Caillava con un odontólogo”.

Más adelante aseguró que “mi exesposo estaba con soldados en una campaña y a mí me invitaron. Estábamos en un camping próximo donde estaba Sofía. Vi en la ruta perros buscando y me llevaron a mi casa. Ahora, cuando vi el caso Loan, reconozco a los rostros que estaban ahí y en mi cabeza recordaba”.

“Yo no culpo a nadie, pero el día que desaparece Loan, esos rostros los registro inmediatamente”, en referencia a Pérez y Caillava, las personas que estuvieron en el asado en Tierra del Fuego. “Ella no me saludó. No me voy a olvidar de su cara, ella estaba con el odontólogo. Cuando la muestran a ella ahora la recuerdo”.

Finalmente Carmen también indicó que “vi el video de un nenito, que cuenta de un autito, un Gol gris. No sé si es del enfermero”.

En contacto telefónico en el mismo programa de TV, se comunicaron con la madre de Sofía, María Elena Delgado, quien le preguntó a Carmen “por qué no denunciaste” cuando inició el caso Loan “hace siete meses. Por qué ese silencio”.

María Elena solicitó que tras las declaraciones de Carmen se formalice una denuncia en la justicia.

“Para mí no se parece en nada. Hay que garantizar con un ADN, que no se hizo y no me opongo, para que cortemos de raíz este tema. No tengo ningún inconveniente”, expresó la mamá de Sofía.

Igualmente indicó que “es raro que justo esté en el mismo camping, hay una persona que se llama Marcelo Ruiz, que vino trasladado al batallón de Río Grande. Todo lo que dice Carmen de esa persona es real; él es conocido desde chico en Córdoba con mi marido”.

“Me gustaría que formalice la denuncia en la justicia. Pregunto: por qué no denunciaste antes. Todo fue un calvario. Ruiz nunca más apareció en nuestra casa, se fue de pase a otro lado”.