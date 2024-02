Carrera de burros, feria agrícola y más carnaval en el Alborozo Humahuaqueño

El Alborozo Humahuaqueño, uno de los programas culturales que llama a vivenciar actividades cargadas del acervo cultural del norte jujeño, cierra su principal etapa con una feria agrícola, una pintoresca carrera de burros y más invitaciones carnestolendas, a desarrollarse entre el jueves y el domingo en la ciudad de Humahuaca.

TELAM (Por Victoria Bulacios).- La agenda avanza luego de las celebraciones centrales por el carnaval, que elevó al 95% la ocupación hotelera del pueblo y un movimiento turístico que marcó un mayor porcentaje de visitantes extranjeros, según contó a Télam el director de Turismo de Humahuaca, Alexis Bolívar.

“En estos días hemos estado recibiendo turistas extranjeros por sobre todo; mucha gente de Brasil, Uruguay, Bolivia, que llega acá a la ciudad histórica. Hay mucha gente también de Francia y Estados Unidos”, detalló Bolívar al respecto.

En referencia a la continuidad del Alborozo Humahuaqueño, señaló que el calendario incluye dos encuentros que “cierran la primera parte” de la agenda y que están vinculados a “ponderar las actividades de campo y a las comunidades” de la zona, para continuar con eventos que se desarrollan hasta las Pascuas.

Detalló que el jueves desde las 9.30, en un predio deportivo de la ciudad, tendrá lugar un encuentro de agricultores, al que llegan pobladores de distintas comunidades aledañas a la ciudad de Humahuaca a mostrar y vender lo que producen.

“En ese encuentro de agricultores se encuentran productos propios de la zona, como papa andina, choclos, habas, arvejas, zanahorias. También participan muchos apicultores. La actividad comienza por la mañana y se prolonga hasta después del mediodía con un almuerzo que ofrece el municipio”, puntualizó.

La carrera de burros, por su parte, se realizará el viernes desde las 14 en la avenida principal de la ciudad de Humahuaca. “Se congregan turistas, población local y de los pueblos aledaños, muchos de los cuales llegan para concursar con sus burritos y otros para disfrutar de la fiesta que ya es tradición todos los años” comentó Bolívar sobre la pintoresca competencia, que tendrá su XXIX edición.

“Es una carrera bastante llamativa que se llena de niños, adultos, jóvenes. Sabemos que este animal a veces tiende a ser medio desobediente, así que a veces sale, a veces no, y buscamos que todo se dé en un ambiente controlado para que sea una actividad entretenida y saludable, y que no genere daño ni al animal ni a la gente que participa”, agregó.

Respecto a los competidores, indicó que suelen ser 12, varios de ellos con participación sostenida y destacada a través de los años, como a comunidad de Coctaca, sobre la que dijo: “Es bien entretenido ver como ellos pueden montar a los animales, porque ya los conocen”.

Finalmente, Bolívar se refirió a la singular agenda carnestolenda con la que se muestra el norte jujeño y mencionó que, luego de las celebraciones centrales, este sábado y domingo llega el “carnaval de flores”.

En vez de jugarse con talco, nieve y pintura, se juega con flores. Algunas comparsas tradicionales como Rosas y Claveles, Picaflores, la Juventud Alegre, arman invitaciones con almuerzos, en algunos casos gratis y en otros con tarjeta.

“Es más familiar, pero no faltan los turistas que están en la zona, y la fiesta concluye con bailes populares a la noche”, resaltó el funcionario local.