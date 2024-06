Campo de Entrenamiento con Baeza y Garrido

El sábado 15 y el domingo 16, en el gimnasio municipal del B° Malvinas Argentinas, la Agencia Municipal de Deportes organizó una Campo de Entrenamiento de Taekwondo Olímpico (WT) a cargo del profesor Jeovanni Baeza y de la entrenadora Fernanda Garrido.

RIO GRANDE.- El sábado 15 y el domingo 16, en el gimnasio municipal del B° Malvinas Argentinas, la Agencia Municipal de Deportes -a través de la Dirección de Deportes de Combate- organizó una Campo de Entrenamiento de Taekwondo Olímpico (WT), a cargo del profesor Jeovanni Baeza, director Técnico Nacional de la Confederación Argentina de Taekwondo (CAT), para las categorías Infantil, Cadete y Juvenil; y de la también entrenadora Fernanda Garrido. A la misma concurrieron más de un centenar y medio de deportistas.

El inicio

“En la mañana del sábado hicimos un reconocimiento de todos los chicos, para ver cómo los podíamos ubicar. Por la tarde arrancamos con un proceso de progresión y patadas delanteras, para los más nuevitos; y con los más grandes empezamos con una introducción táctica, eso va de acuerdo a la graduación y a la edad del deportista, para que todos le saquen provecho. Y cerramos la jornada con los profesores”, indicó Baeza, quien ya había estado aquí en 2019 y 2023.

De gira

El 20 y 21 la dupla dictará otro Campo de Entrenamiento, en este caso, en Punta Arenas (Chile), organizado por el instructor Israel Andrade. Allí el foco estará puesto en los entrenadores. Y a poco de regresar a Buenos Aires, ambos partirán hacia San Luis. PERFIL. El profesor Baeza, de la ciudad de Neuquén.

“Allí tendremos un Campo de Entrenamiento Nacional, a lo largo de 10 días, son unos 200 chicos, con alrededor de 50 provenientes de Chile. San Luis cuenta con una infraestructura de primera, el alojamiento es gratuito para los taekwondistas que están en el seleccionado, y se les cobra a los restantes. De esta forma, lo que recauda la CAT sirve para financiar los pasajes a competencias internacionales, los sueldos de los entrenadores y otros gastos”.

Dakar 2026

Dentro de un par de años tendrán lugar los IV Juegos Olímpicos de la Juventud, en Dakar (Senegal), previstos originariamente para 2022, y que debieron posponerse por la pandemia de covid-19.

“Van a ir deportistas nacidos en 2008 ó 2009, de Tierra del Fuego está muy bien perfilado Thiago Fernández. Se habla de que los 8 mejores de un Campeonato Mundial -a efectuarse probablemente en Asia- se van a clasificar en forma directa, va a ser un tanto difícil ir”.

Juegos Sudamericanos

En los Juegos Sudamericanos de la Juventud Rosario 2022 participaron las riograndenses Dianela Leonardelli (bronce en 55 kilos) y Priscila Fernández (5° en 44 kilos). “La edición de 2025 está “muy verde”. La organización la había tomado San Luis, tras el cambio de gobierno provincial lo dejó. Después también se fue para atrás Córdoba. Misiones tenía intenciones de tomar la posta, tuvieron que dar un paso al costado al tener otros tremendos problemas”.

Juegos Olímpicos

Lucas Guzmán en convencionales (él ya estuvo en Tokio 2020) y otros dos representantes en Paralímpicos tendrá Argentina en París. “Entran solamente 12 taekwondistas por categoría, por ránking mundial van 5, para nosotros es prácticamente imposible colocar un deportista por esa vía. Después entran 2 por continente, es decir que hay que ir a matar o morir”.

Sin cambios

El responsable del Area de Desarrollo también ratificó que se mantienen las becas que el ENARD destina a deportistas y cuerpos técnicos de esta disciplina. “Ahora el apoyo está centralizado en las disciplinas olímpicas. Los cambios también se ven en el achique de personal permanente, no entre quienes relación con las Federaciones”.

Competencias

“A mitad de julio tenemos el Campeonato Panamericano Juvenil, en Querétaro (México). De la categoría Dakar llevamos 4 deportistas, después van los Sub 21, en total son 10 deportistas, más los entrenadores”.

Juegos Evita

“Cuando incorporaron el taekwondo a los Juegos Evita, el representante del deporte era muy del palo de la Educación Física. Su proyecto era muy cuidadoso, pero en la práctica no resultó ser tan así. Evitó el golpe a la cabeza, aunque eso derivó en muchas lesiones en las manos, ya que los chicos se pegaban mucho abajo. Este reglamento no existe a nivel mundial, donde sí vale la patada a la cabeza, con mascarilla, con menos contacto nada más. A ese chico, que le va bien en los Evita, nosotros no lo podemos proyectar, le faltaría todavía una etapa de Desarrollo. San Luis, donde se le da mucha importancia al taekwondo, impulsa que otras provincias se sumen al reclamo ante la Secretaría de Deportes de la Nación, para que el reglamento para los Evita sea el de la Federación Mundial. Así se le daría apoyo y continuidad a los menores que van a las Finales Nacionales de los Juegos”.