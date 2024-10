Camioneros y San Isidro definirán la Copa Río Grande

La VIII Edición de la Copa Ciudad de Río Grande ya tiene a sus dos finalistas; el choque crucial será entre Camioneros que eliminó 8-4 a Kiricocho, y San Isidro que dejó en el camino 6-2 a ADEFU, y por tercera vez consecutiva disputarán el cetro local.

RIO GRANDE.- Los juegos desarrollados el domingo por la noche volvieron a contar con un acompañamiento tremendo, la Fortaleza Verde se colmó para ver las semifinales de la Copa y en ambos encuentros el lleno fue casi total, tal cual sucedió en la Supercopa de inicio de temporada donde estos dos elencos animaron la misma o bien en la semi y final del Apertura.

Y no defraudaron, el Tachero fue muy superior al Naranja sobre todo a la hora de llegar y convertir; a San Isidro le sale natural la llegada al gol, a ADEFU le cuesta un Perú como en toda la temporada, por ello por más que el inicio del encuentro fuera parejo con los dos elencos presionándose e intentando no dejar jugar en la primera que le dieron libertad a un jugador éste se los hizo pagar; fue a los 4 minutos cuando recibió de espaldas Braian Brito y el pivot de media vuelta la clavó al ángulo, golazo para el 1-0.

Con la ventaja el Aurinegro se sintió más cómodo con el trato de la pelota y fue dominando el juego hasta alcanzar una buena diferencia; tanto a los 13,30 minutos como a los 18´ Gaby Sánchez se hizo presente en la red; primero a la salida de un tiro libre que ensayaron con su socio Lucas Vera y luego tras una jugada que se ensució en el cierre pero entre él y Vera la supieron arreglar.

ADEFU no pudo jamás llegar con profundidad al arco de Nahuel Hernández, todas sus llegadas fueron con fuertes remates de larga distancia, casi todos de su capitán Gandolfi pero no hicieron mella en el arquero.

Al inicio del complemento todos se ilusionaron con el arranque del Naranja dado que los 2 minutos una jugada individual de Gonza Cárcamo, se le iba abriendo el camino por el medio, definió con una sutileza ante el achique del meta rival y el 1-3 pareció darle aire fresco a su equipo.

Quedó en eso, dos minutos más tarde otra vez Gaby Sánchez se apoyó en Lucas Vera como pivot y éste devolvió bárbaro para que, llegando de frente, la figura de la noche colocase el 4-1.

Más tarde, el mismísimo Sánchez robó una pelota en su campo y se fue solo para decretar el 5-1 y ya con el rival jugadísimo con arquero jugador, Brito desde su propia cancha picó una pelota que ingresó mansamente a la red.

Fue el sello de oro para una victoria sin objeciones, pese a que ADEFU descontó sobre el cierre del match a través del Chino Sánchez.

Camioneros, con experiencia

El choque entre el campeón defensor y Kiricocho duró un tiempo, el que le costó entrar en ritmo a un errático conjunto Verde que no jugó bien ante un aguerrido rival que no pudo generar muchas situaciones porque los pases no fueron precisos pero que tiene a Facundo Perpetto en llamas con el arco y a partir de un latigazo de él pudo abrir la cuenta promediando la etapa.

No tardó demasiado el rival en igualar cuando Maxi Martínez apareció por el medio y su remate bajo al primer palo se le escabulló a Ale Godoy, aunque sobre el cierre de la etapa y a la salida de un tiro libre, Juan Barrientos desde una posición incómoda colocó el 2-1.

Kiricocho dejó muchas de sus reservas físicas en esa primera etapa, ellos fueron la razón de la mala primera etapa del rival, pero ya en los últimos veinte minutos y con el rival más con el traslado del balón, comenzaron a correr de más y fundieron la máquina muy temprano y con goles de Elmer Tapia y del juvenil Franco Miranda, ambos ingresando solos por el segundo palo, colocaron el 4-1.

Llegó un nuevo descuento a través de un tiro libre sin barrera que ejecutó muy bien el Boli Mansilla, pero las piernas ya no podían seguir el ritmo del rival que amplió la diferencia a un rotundo 8-2.

Ya con el juego culminado y con pocos minutos por jugar, Kiricocho maquilló su despedida con un golazo de Nikone Barbosa y del Chelo Muñoz para el 4-8 final.

Semifinales de la Copa Río Grande

San Isidro 6 – 2 ADEFU

San Isidro: Gabriel Sánchez (4) y Braian Brito (2).

ADEFU: Gonzalo Cárcamo y Sebastián Sánchez.

Arbitros: Julio Mereles y Mateo Blanca.

Gimnasio: La Fortaleza Verde (Camioneros).

Incidencias: No se registraron.

Camioneros 8 – 4 Kiricocho

Camioneros: Ezequiel Salazar (2), Facundo Perpetto, Juan Barrientos, Franco Miranda, Sebastián Delfor, Elmer Tapia y Franco Andrade.

Kiricocho: Maximiliano Martínez, Juan Pablo Mansilla, Nicolás Barbosa y Marcelo Muñoz.

Arbitros: Guillermo Cok y Mateo Blanca.

Gimnasio: La Fortaleza Verde (Camioneros).

Incidencias: No se registraron.