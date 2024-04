Camioneros y San Isidro completan mañana la segunda fecha

El Torneo Apertura de Futsal AFA en su máxima división masculina se pone al día. Mañana viernes a las 22:00 en la Fortaleza Verde, se juega el clásico entre Camioneros y San Isidro, encuentro correspondiente a la segunda fecha del torneo y que se postergó debido a que ambos definían en ese entonces, la Súpercopa de Río Grande.

RIO GRANDE.- Los dos conjuntos llegan invictos a este choque, con la salvedad que si el Tachero resultase ganador, pasaría a comandar las posiciones que hoy ostenta Defensores del Sur, mientras que si es el Verde quien se quede con las tres unidades, ellos compartirán la punta con el Defe.

Comunicado Oficial

La Liga Oficial de Fútbol Río Grande informa lo siguiente:

Los clubes que participan de nuestras competencias tienen la obligación de contratar los seguros de cada uno de sus jugadores/ jugadoras y cuerpos técnicos. Para poder participar de los torneos oficiales, la misma en el último año se generó a través del CFFA. Debido a una serie de inconvenientes que se dieron en los últimos años con seguros locales se pagaban los denominados siniestros accidentales y no se terminaban realizando las correspondientes operaciones, sesiones, recuperaciones, etc… Se decidió cumplimentar este requisito directamente con el CFFA. La liga es responsable solidaria por lo tanto tiene la obligación de la contratación del mismo, es aquí que desde este método se notificó a los clubes y todos realizaron de la misma manera la cobertura.

Tiene la siguiente cobertura:

1: Valor del seguro $2.000 pesos mensuales por persona.

2: Cobertura médica $5.000.000 muertes e incapacidad.

3: Los menores de 18 años $1.500.000 gastos médicos.

4: Los mayores de 18 años $3.000.000 gastos médicos.

La Liga ayuda económicamente a los clubes que tienen más de 3 categorías con $800.000 pesos mensuales por cada jugador menor de edad, siendo esta suma recaudada del valor de las entradas a los partidos siendo aproximadamente 895 jugadores menores de edad, los clubes por ellos pagan solamente $1.200 pesos.

Todo aquel jugador o jugadora que presente un siniestro deberá completar la documentación correspondiente y el reintegro según su aprobación de auditoría médica se le reintegra al club en el plazo de 9 DÍAS HÁBILES.

Dejar en claro que siempre hemos ayudado a las instituciones con fondos para que en muchos casos antes de la aprobación del seguro puedan hacer frente a tales estudios, sesiones, operaciones, etc.

En las últimas horas nos encontramos en Boca de los Grandes opinadores públicos de las redes sociales sin saber muchos el fondo claro de la situación. Ante el pedido de un club para recaudar fondos como si el seguro contratado por la Liga no se hiciera cargo, desmentir totalmente todo tipo de anomalías, todos saben que presentada la factura de los incidentes se reacciona rápidamente (dejar en claro que muchas veces se realizó investigación por parte de la aseguradoras deportivas ante la presentación de la Documentación Complementaria y en tal cual se detectó ESTAFA ya que los mismos se pasaron por obras sociales privadas o prepagas).

Queremos dejar en claro a todos y todas que el que debe responder principalmente es el CLUB al que pertenece, una vez hecha la presentación se les reintegra hasta el monto asegurado por cada institución!

No nos quedamos con la plata de nadie, no lo hicimos ni lo aremos nunca, somos personas y dirigentes que estamos todos los fines de semana y días de semana para llevar este deporte adelante. No somos dirigentes que solos vamos en las finales de los torneos o solamente aparecemos en las redes sociales. Con aciertos y errores llevamos hace muchos años este deporte adelante con una cantidad de gente que hace más de 10 años no tiene un fin de semana para brindarle a su familia.

Seamos claros informemos a los padres, jugadores, CT de los acuerdos y reglamentos vigentes como así también informémosle que en los clubes solamente entre el 30 % y el 50% de los jugadores paga su cuota. Cosa que nos manifiestan en las reuniones.

La única manera de mejorar es diciendo la verdad!

Muchas gracias por su atención, Liga Oficial de Fútbol Río Grande, Departamento de Futsal.

Posiciones – Apertura

Pos/Clubes Pts J G E P GF GC

1° Defensores del Sur 10 4 3 1 0 27 7

2° San Isidro 9 3 3 0 0 13 4

3° Camioneros 7 3 2 1 0 23 6

4° Escuela Argentina 6 4 2 0 2 10 10

5° Estrella Austral 4 4 1 1 2 9 16

6° Metalúrgico 3 4 1 0 3 7 25

7° ADEFU 2 4 0 2 2 9 18

8° Los Troncos 1 4 0 1 3 7 19

Apertura – Goleadores

Aaron Camino Defensores del Sur 9

Francisco Chávez Defensores del Sur 5

Tomás Novillo Defensores del Sur 5

Gabriel Sánchez San Isidro 5

Jonatan Barrera Estrella Austral 3

Rodrigo Ojeda San Isidro 3

Alexis Sabán Metalúrgico 3

Ezequiel Salazar Camioneros 3

Brahian Agüero Escuela Argentina 2

Brian Cancino Defensores del Sur 2

Gustavo Chávez Defensores del Sur 2

Maximiliano Garay Escuela Argentina 2

Emanuel Giménez Los Troncos 2

Nahuel Gueicha Camioneros 2

José Haitken Lara Defensores del Sur 2

Adrián Nieto Camioneros 2

Alan Ojeda Los Troncos 2

Facundo Perpetto Camioneros 2

Rodrigo Sofía Camioneros 2

Elmer Tapia Camioneros 2

Lucas Torres ADEFU 2

Franco Yacante Escuela Argentina 2

Erik Zaraza Camioneros 2