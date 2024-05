Camioneros y Defensores, los primeros semifinalistas

El inicio de la segunda fase del Torneo Apertura de Futsal AFA en la máxima divisional masculina comenzó con todo; los mata mata arrojaron distintas noticias; fue mata para Camioneros y Defensores del Sur quienes golearon a Los Troncos 11-1 y a Metalúrgico 8-2 respectivamente para meterse directamente en las semifinales del certamen.

RIO GRANDE.- Y fue mata mata para ADEFU que sorprendió al campeón defensor, San Isidro por 4-2, y para Estrella Austral que venció 3-2 en el alargue a Escuela Argentina, y ambos forzaron un segundo y definitivo cotejo para ver quiénes de estos cuatro ocupan los dos lugares vacantes en las semis del campeonato.

En el gimnasio Integrador de la Margen Sur, Escuela Argentina y Estrella Austral igualaron 2-2 en el tiempo regular, y según la disposición de la Liga Oficial de Fútbol, el cotejo debió definirse con tiempo extra o bien de persistir la igualdad, con definición desde el punto penal.

Con dos tantos de Emi Sánchez para los Colegiales y dos de Nico Paredes para los Estrelleros se fueron al alargue y en el primer tiempo extra el gol clave de Jony Barrera fue suficiente para que luego los del barrio Austral se aferraran a esa mínima ventaja para forzar un segundo cotejo entre ellos.

Luego, Defensores de Sur presentó todo su potencial ante Metalúrgico, cotejo que cerró la fase regular del campeonato y que, por una cuestión de conveniencia, el primero no presentó todo, y los de la UOM arriesgaron para no salir últimos y evitar chocar contra Camioneros, el mejor en el inicio del torneo.

Pero esta vez con Coki Chávez en el arco y como anotador de goles clave, más el goleador Aaron Camino prendido fuego, fueron demasiado para los juveniles de Metalúrgico que vuelven a repetir un arranque de torneo muy flojo como en las últimas tres temporadas.

ADEFU se despertó

En el cotejo más esperado de la segunda fase, el Naranja volvió a creer; le ganó al Tachero, el segundo clasificado de la parte inicial, y forzó un nuevo definitorio, el cual estaban jugando al cierre de esta edición y que iba a determinar el rival de Defensores del Sur en semifinales.

Y no le fue nada fácil a ADEFU quedarse con la victoria, sobre todo porque a los 5 segundos de juego ya perdía 1-0 producto de un mal control en defensa y de la pelota suelta Jorge Fresia pegó un puntazo que sorprendió al arquero Vázquez.

El partido tuvo una dinámica tremenda, primero porque los dos se buscaron, los dos se presionaron bien arriba en los minutos iniciales y todos estaban expectantes para ver quién podía romper primero esa primera línea de presión para salir rápido en contraataque.

Y quien rompió el molde por el medio fue Joel Coronel, salió de su área con un pie a pie tremendo que lo puso frente al arco con muchos metros para recorrer, pero en velocidad dejó a todos en el camino y cuando le salió a achicar Nahuel Hernández el alero lo dejó muy bien por el camino para definir con un toque sutil.

No pasó mucho tiempo para que el Naranja diera vuelta la historia; de un avance que no parecía peligroso, Nicolás Calvo se encontró con una pelota suelta y le pegó de zurda al segundo palo, la misma salió sin mucha potencia aunque sí con mucha colocación, y sorprendió al arquero quien reaccionó tarde.

A partir de este gol, el juego comenzó a picarse, los roces fueron más frecuentes hasta que después de un tole tole, Franco Velásquez y Alejandro Peña se fueron con roja directa y con los elencos con 4 jugadores por bando, fue ADEFU quien estiró la ventaja a la salida de un tiro libre, encontrando solo por el segundo palo a Geber Muñoz quien solo tuvo que empujar la pelota a la red.

Con la ventaja de 3-1 se fueron al descanso largo y no bien comenzó el complemento, el Tachero se le fue al humo al rival buscando lo antes posible un descuento, algo que consiguió de inmediato después de una salida de tiro de esquina que el Naranja durmió por no salir a tapar rápido la zurda de Gaby Sánchez y la figura del Aurinegro la puso contra el segundo palo.

La búsqueda fue incesante de San Isidro, pero se encontró con una defensa muy firme, quien al recuperar intentaba salir rápido de contra y si bien no siempre lo logró, hubo una enorme que terminó con la pelota en el segundo palo y Román Andrade cuando ya se relamía el gol, apareció Mauro Triviño para ahogarle de forma espectacular el cuarto gol de ADEFU.

A medida que iban pasando los minutos y el Tachero no conseguía lo deseado fue adelantando sus líneas más y más, y en la primera pelota que le quedó servida al arquero Vázquez, éste pateó de sobrepique al ver adelantado al arquero al arquero rival, y la pelota ingresó por el medio de la portería para el 4-2.

Ya jugados por jugados, San Isidro forzó el juego con Lucas Vera como arquero jugador hasta el cierre del partido, pero no alcanzaron los resultados deseados producto de la disciplina del Naranja quien sin dudas jugó el mejor partido de la temporada, apostando a sus jugadores de mayor trayectoria en el club y no arriesgando de más con los nuevo valores que llegaron al club este año.

El cierre estuvo a cargo de Camioneros, quien no la tuvo fácil en la primera etapa y si bien le ganó 3-0 a Los Troncos, su juego no fluyó demasiado, pese a ser superior a su rival y de no haber sido por tres paradas geniales de Panchito Martínez, el resultado s ele pudo complicar.

Pero el segundo tiempo fue todo Verde, de principio a fin, primero porque le salió todo y segundo porque los chicos de Los Troncos siempre bajan las energías en el complemento.

Síntesis – Segunda fase

San Isidro 2 – 4 ADEFU

San Isidro: Jorge Fresia y Gabriel Sánchez.

ADEFU: Joel Coronel, Nicolás Calvo, Geber Muñoz y Sergio Vázquez.

Arbitros: Alberto Miller y Omar Riquelme.

Gimnasio: Fortaleza Verde (Camioneros).

Incidencias: Expulsados Alejandro Peña y Nicolás Fernández en San Isidro; Franco Velásquez en ADEFU.

Camioneros 11 – 1 Los Troncos

Camioneros: Ezequiel Salazar (3), Erik Zaraza, Facundo Perpetto, Jeremías Ponce, Sebastián Delfor, Adrián Nieto, Fabricio Aguirre y Walter Martínez.

Los Troncos: Alan Ojeda.

Arbitros: Julio Mereles y Rodrigo Bravo.

Gimnasio: Fortaleza Verde (Camioneros).

Incidencias: No se registraron.

Escuela Argentina 2 – 3 Estrella Austral

Escuela Argentina: Emiliano Sánchez.

Estrella Austral: Nicolás Paredes (2) y Jonatan Barrera.

Arbitros: Gustavo Orquera y Christian Farieri.

Gimnasio: Integrador de la Margen Sur.

Incidencias: Expulsado Franco Yacante en Escuela Argentina.

Defensores del Sur 8 – 2 Metalúrgico

Defensores del Sur: Aaron Camino (3), Francisco Chávez (2), Joel Ducommun, Luciano Abalos y Gustavo Chávez.

Metalúrgico: Agustín Herrera y Javier González.

Arbitros: Guillermo Cok y Christian Farieri.

Gimnasio: Integrador de la Margen Sur.

Incidencias: No se registraron.

Apertura – Goleadores

Aaron Camino Defensores del Sur 16

Gabriel Sánchez San Isidro 10

Jonatan Barrera Estrella Austral 9

Tomás Novillo Defensores del Sur 8

Francisco Chávez Defensores del Sur 7

Alejandro Peña San Isidro 7

Gustavo Chávez Defensores del Sur 6

Rodrigo Ojeda San Isidro 6

Facundo Perpetto Camioneros 6

Jeremías Ponce Camioneros 6

Ezequiel Salazar Camioneros 6

Luciano Abalos Defensores del Sur 5

Braian Brito San Isidro 5

Adrián Nieto Camioneros 5

David Patiño Metalúrgico 5

Lucas Vera San Isidro 5

Franco Andrade Camioneros 4

Sebastián Delfor Camioneros 4

Joel Ducommun Defensores del Sur 4

Emanuel Giménez Los Troncos 4

Agustín Herrera Metalúrgico 4

Nicolás Paredes Estrella Austral 4

Emiliano Sánchez Escuela Argentina 4

Gabriel Cejas Estrella Austral 3

Agustín Figueroa Los Troncos 3

Jorge Fresia San Isidro 3

Gonzalo González San Isidro 3

Nahuel Gueicha Camioneros 3

Tomás Juárez Los Troncos 3

Alan Ojeda Los Troncos 3

Bruno Patiño Metalúrgico 3

Alexis Sabán Metalúrgico 3

Franco Yacante Escuela Argentina 3

Erik Zaraza Camioneros 3

Brahian Agüero Escuela Argentina 2

Thiago Benítez Estrella Austral 2

Brian Cancino Defensores del Sur 2

Emir Forquera Defensores del Sur 2

Facundo Gandolfi ADEFU 2

Maximiliano Garay Escuela Argentina 2

Joaquín Godoy Defensores del Sur 2

Agustín Gueicha ADEFU 2

Brian Guerrero Estrella Austral 2

José Haitken Lara Defensores del Sur 2

Daniel Lemos Estrella Austral 2

Demian Rivarola San Isidro 2

Rodrigo Sofía Camioneros 2

Elmer Tapia Camioneros 2

Lucas Torres ADEFU 2

Josué Villalba Escuela Argentina 2