Camioneros volvió a meterse directamente en otra final

Por ahora no hay forma de bajar a Camioneros; por enésima vez el conjunto Verde se metió de forma directa en una definición de campeonato, esta vez del Clausura 2024 que no pudo culminar la temporada pasada.

RIO GRANDE.- El elenco dirigido por Lenguacho Llanes ganó los nueve cotejos de la primera fase, de forma directa clasificó a la definición del campeonato y ahora aguarda por el ganador de la Liguilla para coronar al nuevo campeón.

Este fin de semana que pasó debían disputarse tres cotejos pendientes para culminar la primera fase del torneo y determinar los cuatros elencos que jugarán la Liguilla -lo hacen los clasificados entre el segundo y quinto puesto-, y lamentablemente la Liga Oficial de Fútbol no logró programarlos el último fin de semana por falta de entendimiento entre las partes. ¿Qué sucede con la gente que quedó a cargo ante la ausencia del presidente Vargas?

A la espera de estos cotejos pendientes, que son importantes para los emparejamientos de las semifinales de la segunda fase, hoy los choques serían San Martín frente a Sacachispas, y la fusión Los Troncos/AATEDyC contra Unión Santiago; pero tanto Real Madrid y Estrella Austral si ganan sus respectivos cotejos se pueden meter en la definición y cambiar todos los choques, siempre y cuando el alicaído Deportivo Frías derrote a Sacachispas, sólo así se podría dar vuelta la tortilla.

Camioneros siempre busca más

El Verde es el equipo récord en Río Grande, por lo menos en la era moderna desde que la Liga Oficial se afilió al Consejo Federal del Fútbol Argentino (CFFA) en los inicios de los ochenta; a los 15 títulos oficiales que ostenta, y está a uno de doblar en cantidad a Real Madrid, su archirrival doméstico -tiene 8-, siempre buscó romper récord interno.

Por ello ostenta campeonatos ganados de forma invicta, también con la valla menos vencida logrando que no le anoten en ningún juego (esta fue la que más le costó pero la logró en el 2023) mientras que en el Apertura pasado ganó todos los juegos que disputó, los ocho de la primera fase y la final a AATEDyC por 3 a 1, nueve en total.

En el actual Clausura 2024 lleva nueve cotejos jugados, nueve triunfos, por lo que si gana la final con el rival que le toque en suerte ganará diez de diez, una temporada perfecta, conquistando los dieciocho encuentros oficiales, en otras palabras, el cien por ciento de los puntos, para colgarlo de un cuadrito.

Boxing Club se refuerza

De cara a la temporada 2025 del Torneo Regional Federal Amateur el Atlético Boxing Club de Río Gallegos se movió con fuerza en el mercado de pases, asegurando refuerzos de jerarquía y consolidando la continuidad de jugadores fundamentales para el esquema de Javier Guerreiro. Con la salida de Facundo González, excapitán, y Rodrigo Álvarez, goleador del equipo, ambos a Escorpión FC, el “Albiverde” renovó su plantel apostando a un equilibrio entre experiencia y juventud.

Entre las incorporaciones más destacadas se encuentra Kevin Rodríguez, quien ya se sumó a la pretemporada bajo las órdenes de Guerreiro. A su vez, Carlos Moreno, volante de 23 años oriundo de Juan José Castelli, Chaco, también se unió al plantel. Moreno cuenta con un amplio recorrido en el fútbol argentino, habiendo jugado en All Boys, JJ Urquiza, Las Palmas de Córdoba y Racing de Puerto San Julián, lo que le aporta al Boxing una opción versátil en el mediocampo.

En defensa, el club se reforzó con Mario Segura, marcador central de 22 años proveniente de Sáez Peña, Chaco. Segura realizó inferiores hasta Reserva en Estudiantes de Caseros y jugó en la Primera división del Atlético Juniors en Bolivia, aportando experiencia internacional y solidez a la última línea del “Albiverde”.

Además de los refuerzos, el Boxing Club confirmó la continuidad de jugadores clave como Mauro “Rayo” Fuentealba, histórico capitán con más de 200 partidos en la institución, cuya experiencia y liderazgo serán fundamentales dentro y fuera del campo de juego. También seguirán Gianluca Gironi, defensor de 20 años surgido de las inferiores del club y consolidado como titular en el último torneo, y Ariel “Chirola” Vega, volante con paso por la CAI de Comodoro Rivadavia, reconocido por su calidad y compromiso en el mediocampo.

El Boxing Club no solo se enfocó en las incorporaciones y renovaciones, sino que también apuesta a sus divisiones formativas, promoviendo a 14 juveniles al plantel profesional, reforzando así su identidad y compromiso con el desarrollo local.

Con estas caras nuevas y la continuidad de sus referentes, el equipo de Javier Guerreiro se prepara para encarar el Torneo Regional Federal Amateur con la ambición de ser protagonista y consolidarse como uno de los candidatos de la competencia.

Posiciones – Torneo Clausura

Pos/Clubes Pts. J G E P GF GC

1° Camioneros 27 9 9 0 0 45 3

2° San Martín 18 9 6 0 3 19 12

3° Los Troncos/AATEDyC 16 8 5 1 2 21 11

4° Unión Santiago 16 9 5 1 3 18 20

5° Sacachispas 13 8 4 1 3 20 12

6° Real Madrid 12 8 4 0 4 15 16

7° Estrella Austral 11 8 3 2 3 13 16

8° Deportivo Frías 7 8 2 1 5 10 17

9° Petroquímica 1 9 0 1 8 1 20

10° Hay Vida en Jesús 1 8 0 1 7 4 38

Pendientes – Fecha 9

Deportivo Frías vs. Sacachispas

Real Madrid vs. Los Troncos/AATEDyC

Estrella Austral vs. Hay Vida en Jesús