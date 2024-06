Camioneros ratificó su favoritismo inicial en la cancha

Tras coronarse como el mejor elenco en la primera fase del Torneo Apertura de Futsal AFA “Facundo Perpetto, el Último Gran Caudillo”, Camioneros ratificó ese favoritismo en el resto de las etapas hasta ganar el título en la tercera y definitiva final del campeonato ante un sorprendente Defensores del Sur.

RIO GRANDE.- El Verde arrancó la temporada perdiendo la Supercopa ante San Isidro, aunque allí alimentó su esperanza de volver a ser protagonista y lo cumplió en la primera fase donde fue el mejor de todos, ganó seis de siete cotejos, el restante lo igualó justamente ante el Defe cuando ambos llegaron a la cuarta fecha con la totalidad de los puntos; aunque con Camioneros con un partido menos debido a que se postergó el duelo ante el Tachero.

Goleó a la UOM 13-1, le ganó con autoridad a Estrella Austral 6-1, le ganó apretado pero merecido a San Isidro, fue 3-2; fue 4-4 en el mencionado encuentro frente a Defensores del Sur, muy justo ante ADEFU donde ganó por la mínima 1-0, para cerrar la primera fase con mucha solvencia, 6-2 y 6-1 a Los Troncos y Escuela Argentina, respectivamente.

Luego llegó el choque de cuartos y nuevamente no falló, lo apabulló a Los Troncos, esta vez por 11-1, ratificando que ya no es un equipo irregular y que no se pone a la altura de sus circunstanciales rivales, ahora si lo tiene que golear, lo concreta y hacía mucho que eso no sucedía.

Luego en semifinales tuvo enfrente a Estrella Austral, elenco de pibes que el año pasado lo había sacado en la misma instancia y por el mismo certamen; esta vez no lo dejó crecer y lo venció 5-1, con el andar parejo de todos sus hombres.

Y luego el turno de la final ante Defensores; el primer juego fue el mejor de todos, ambos mostraron sus mejores armas y tras una igualdad en 2-2, los de Mati Chávez se llevaron la victoria en los penales con un tremendo Coki Chávez bajo los palos que detuvo tres disparos y que fue la razón de haber perdido el invicto.

Pero luego en la segunda definición y cuando las papas quemaban, salió a buscar la victoria y la consiguió con cierto susto, pero fue 3-1 con justicia, para luego sellar el título en la Finalísima al vencer con claridad 5-2, haciendo un trabajo de hormiga a partir de sus jugadores más experimentados.

Y la bandera fue, como casi siempre, Facundo Perpetto, el jugador más ganador de las competencias domésticas con 15 copas, apoyado en el enorme Alejandro Godoy que en el arco fue el mejor junto al mencionado Chávez; también apareció en momentos importantes Juan Barrientos, Seba Delfor y sobre todo en el cierre alguien que sabía que estaba en deuda como Paquito Andrade quien se convirtió en una de las máximas figuras en el cierre del partido más importante de todos, el que le dio el título al Verde.

La llama competitiva de su plantel va por más, quiere quedarse con todo lo que se viene por delante, por lo que los rivales deberán prepararse el doble para poder bajarlo del pedestal que hoy está.

Historial de Primera A

Año/Torneo Campeón Subcampeón

2008 – Oficial Filial River (1) Grupo Apex

2009 – Oficial Filial River (2) Camioneros

2010 – Oficial Soldasur (1) Filial River

2011 – Apertura Filial River (3) Soldasur

2011 – Clausura Filial River (4) Soldasur

2011 – Copa Anual (*) Filial River (5) Soldasur

2012 – Apertura Instituto La Misión (1) Camioneros

2012 – Clausura Soldasur (2) Instituto La Misión

2012 – Copa Anual Soldasur (3) Instituto La Misión

2013 – Apertura Sportivo Soldasur (4) Alianza Metalúrgica

2013 – Clausura Sportivo Soldasur (5) Claro FC

2013 – Copa Anual (*) Sportivo Soldasur (6) Camioneros

2014 – Oficial Sportivo (1) Club de Amigos

2015 – Apertura Sportivo (2) Camioneros

2015 – Clausura Sportivo (3) Club Municipal

2015 – Copa Anual (*) Sportivo (4) Camioneros

2016 – Apertura Club de Amigos (1) Camioneros

2016 – I CCRG Parque Futsal (1) Intevu FC

2016 – Clausura Club de Amigos (2) Metalúrgico

2016 – Copa Anual (*) Club de Amigos (3) Metalúrgico

2017 – Apertura Club de Amigos (4) Metalúrgico

2017 – II CCRG Parque Futsal (2) Claro FC

2017 – Clausura Defensores Futsal (1) Club de Amigos

2017 – Copa Anual Defensores Futsal (2) Club de Amigos

2018 – Apertura Camioneros (1) Estrella Austral

2018 – III CCRG Estrella Austral (1) Camioneros

2018 – Clausura Estrella Austral (2) Club de Amigos

2018 – Copa Anual Estrella Austral (3) Camioneros

2019 – Supercopa Estrella Austral (4) Juventud

2019 – Apertura Estrella Austral (5) Camioneros

2019 – IV CCRG Kapones (1) San Isidro

2019 – Clausura Estrella Austral (6) Metalúrgico

2019 – Copa Anual Estrella Austral (7) Sin definición

2021 – Copa Centenario ADEFU (1) Camioneros

2021 – Apertura ADEFU (2) Metalúrgico

2021 – V CCRG Camioneros (2) Metalúrgico

2021 – Clausura Camioneros (3) Metalúrgico

2021 – Copa Anual Camioneros (4) ADEFU

2022 – Apertura Camioneros (5) San Isidro

2022 – Clausura Camioneros (6) ADEFU

2022 – VI CCRG San Isidro (1) Camioneros

2022 – Copa Anual Camioneros (7) San Isidro

2023 – Apertura San Isidro (2) Estrella Austral

2023 – VII CCRG Camioneros (8) San Isidro

2023 – Clausura ADEFU (3) Camioneros

2023 – Copa Anual San Isidro (3) ADEFU

2024 – Supercopa San Isidro (4) Camioneros

2024 – Apertura Camioneros (9) Defensores del Sur

(*) La cantidad de títulos de cada institución.