Camioneros pegó primero y el miércoles quiere el título

El Camión se llevó por delante a ADEFU en la primera final del certamen Clausura de Futsal AFA en la máxima divisional, lo derrotó 6-3 y se llevó el punto de la serie pautada al mejor de tres encuentros y de ganar el próximo miércoles volverá a conquistar un torneo local donde ya es el máximo ganador. Facundo Perpetto fue la figura de la noche dominical marcando un hat trick. El Naranja está a obligado a ganar para forzar una tercera final.

RIO GRANDE.- La primera Final del Torneo Clausura de Futsal AFA se tiñó de Verde; el domingo por la noche Camioneros venció a ADEFU 6-3 con total justicia y quedó a un paso de un nuevo título. El miércoles a las 21:00 nuevamente en el Muriel se jugará la revancha y Camioneros tiene la chance de repetir victoria y alzarse nuevamente con el certamen que alcanzó el año pasado, mientras que los Naranjas están obligados a ganar para forzar un tercer y definitorio juego a disputarse el sábado venidero. Seba Delfor abre la segunda etapa con un golazo y lo festeja con ganas.

Muchas expectativas como siempre generó esta final, desde temprano las entradas al Muriel estaban agotadas y media hora antes ya las tribunas estuvieron repletas y vibraron con un juego que por momentos fue de alto vuelo, en otros no tanto, pero se jugó como toda final, con dientes apretados y con una lealtad merecedora de remarcar.

Tras un arranque parejo, fue ADEFU quien sorprendió tras dos salidas de tiro de esquina, en el segundo llegó el gol; recibió Gandolfi, se dio vuelta y remató, hubo en rebote que llegó a poder de Gonzalo Cárcamo y el lateral buscó su mejor perfil para sacar un derechazo cruzado que pasó entre muchas piernas y sorprendió a Alejandro Godoy.

Con el 0-1, Camioneros adelantó sus líneas y fue a buscar la igualdad y sobre los 7:48 Facundo Perpetto recibió increíblemente solo por derecha, sacó un puntazo de zurda al ángulo para estampar la igualdad.

Y casi de inmediato, a los 8:06, de un saque largo con la mano de Godoy encontró al pívot Franco Andrade quien de primera tocó al arco, la pelota dio en el travesaño y el rebote le derivó otra vez a él quien se perfiló para su zurda y metió la pelota en el primer palo de un Pablo Machado sorprendido, quien debió vestirse de bombero ante las bajas de Fuenzalida y de Vásquez.

Los doce minutos restantes de la primera parte fueron más luchados que jugados, mucha pasó por el medio campo y poco en las áreas, típico de finales pero no le sacaron brillo a la misma.

Para el complemento quien salió más enchufado fue Camioneros; ante de los dos minutos Seba Delfor recibió en tres cuartos de cancha, se fue para su zurda y sacó un remate cruzado, imposible para el arquero rival y adelantó a su equipo 3-1, mientras que a los 2:28 Facundo Perpetto interceptó para adelante del rival y llegando de frente, le pegó con alma y vida para mandar la pelota a la red.

ADEFU sintió el golpe y tardó en reaccionar, recién a los 13:36 alcanzó un descuento de carambola ya que de un saque lateral que hace con potencia Facu Gandilfi al segundo palo, la pelota pegó en el palo, en la espalda de Godoy y Geber Muñoz empujó la pelota a la red.

Con el 2-4 y el poco volumen de juego del Naranja, se esperaba que arriesgasen con arquero jugador, sin embargo esto nunca ocurrió y pese a que se pusieron a tiro del empate gracias a un golazo de Joel Coronel quien apareció solo por una banda para meter la pelota en el ángulo, tampoco arriesgaron, y en contrapartida, en el momento más delicado del Verde, apareció otra vez Perpetto como pívot y si bien no pudo en la primera oportunidad, sí lo hizo en la segunda cuando el rebote le quedó justo. Franco Torres tuvo un gran partido manejando los tiempos de equipo. (Fotos Gentileza Martín “Patita” Andrade).

Entre el primer descuento, un poco más de seis minutos para el final, y el segundo descuento, pasaron tres minutos y medio, y en ningún lapso de ese tiempo ADEFU amagó con colocar arquero jugador, algo que extraño mucho dado que es el mejor elenco que juega el 5 contra 4, no es una maravilla lo que proponen pero sin duda son los que mejor lo manejan, pero nunca lo utilizaron, más sabiendo que perder el partido por un gol o por cinco es exactamente lo mismo, no influye en la serie final, el sistema de Playoffs sólo contempla triunfos.

Y como si esto fuera poco, a 30 segundos del final a la salida de un lateral rápido, asistieron a Caco Torres por el segundo palo para el 6-3 definitivo y quedar match point para el miércoles donde el Verde intentará dar la estocada final.

Las entradas para el miércoles ya se encuentran a la venta en el local “Me lo Merezco” de Lima 365, barrio Buena Vista. En el gimnasio Jorge Muriel no se expenderán entradas y las puertas se abrirán media hora antes del cotejo pautado.

“Sólo cumplí con mi trabajo, mis compañeros hicieron lo importante”

El arquero de Camioneros volvió con todo. Alejandro Godoy había colgado los “guantes” sin embargo por las lesiones de los dos arqueros del plantel, primero Fuenzalida y luego Mechita Vidal, lo convencieron para retomar el arco que lo vio brillar y que lo catapultó a la Selección de Río Grande, y hoy está en su mejor nivel como en 2018 cuando tocó su techo.

Detrás de la gran figura de Facundo Perpetto, el arquero fue importante en la primera final ganada por su equipo.

Esto fue lo que dialogó con El Sureño tras la victoria: “La verdad que fue un triunfo muy importante ante un equipo muy duro como ADEFU, ahora vamos a ver cómo nos va el miércoles, si podemos recuperar algunos jugadores que quedaron golpeados en esta primera final, la próxima final es clave, no nos podemos relajar a partir de esta victoria, vamos a ir con todo el miércoles para conseguir el título”.

– Cómo viste el juego desde el arco?

– Creo que en el primer tiempo ellos ingresaron un poco más concentrados, tuvieron mayor tenencia de pelota, tuvimos la desgracia de comenzar perdiendo, pero esa cacheta nos despabiló y con los cracks que tenemos lo pudimos dar vuelta.

– Todo Camioneros se preocupó por tu lesión, ¿qué pasó?

– En el primer tiempo cuando salí a cortar un córner de cabeza, sentí un tirón en la ingle, sobre el cierre de la primera etapa el dolor era tremendo, pude recuperar en el entretiempo, pero en el segundo tiempo volví a sentir el pinchazo, pensé que me había desgarrado. Muchas cosas pasaron por mi cabeza, no me quería perder la final, fui reemplazado pero por suerte me pudieron recuperar y terminé atajando sin problema.

– Encima sacaste un par de pelotas de gol muy importantes.

– Ese es mi trabajo, creo que cumplí con el equipo, creo que los goles que recibí fueron golazos y tuvo la mala suerte en el segundo que la pelota dio en el palo, en mi espalda e ingresó, a partir de ese gol se nos vinieron y la pasamos mal pero apareció el histórico, la leyenda (por Facundo Perpetto) y definió la final con ese gol clave.

– Muy agradecido.

– Muchas gracias por estar siempre. Dejame agradecer a mi señora, a mis hijos que me acompañan siempre y son mi sostén; a toda la gente de Camioneros que nos sigue siempre, a la gente de ADEFU que le dio un lindo colorido a la final. La verdad que los quiero felicitar porque las dos hinchadas se portaron muy bien y le dieron un marco hermoso a esta primera final.

Camioneros 6 – 3 ADEFU

Camioneros: Alejandro Godoy; Sergio Barrios, Nicolás Huell, Franco Torres y Franco Andrade. Fi. Facundo Perpetto, Sebastián Delfor, Rodrigo Sofía, Wladimir González, Juan Barrientos, Francisco Martínez, Franco Uribe. No ingresaron Gonzalo Cuesta, Erik Zaraza, Brain González Zapata, Sebastián Sánchez. DT: Nicolás Barrios.

ADEFU: Pablo Machado; Facundo Gandolfi, Gonzalo Cárcamo, Geber Muñoz y Julio Chávez. Fi. Nicolás Calvo, Joel Coronel, Gustavo Muñoz, Franco Velázquez, Mateo Alderete. No ingresaron Guillermo Andrade, Tiago Wasinger y Facundo Risso Patrón. DT: Matías García.

Arbitros: Guillermo Cok y Christian Farieri.

Estadio: Gimnasio Jorge Muriel de Chacra IV.

Goles PT: 3:57 Gonzalo Cárcamo (ADEFU); 7:48 Facundo Perpetto (Camioneros) y 8:06 Franco Andrade (Camioneros).

Goles ST: 1:47 Sebastián Delfor (Camioneros); 2:28 Facundo Perpetto (Camioneros); 13:36 Geber Muñoz (ADEFU); 17:06 Joel Coronel (ADEFU); 18:00 Facundo Perpetto (Camioneros) y 19:20 Franco Torres (Camioneros).

Incidencias: No se registraron.