Camioneros lo quiere dar vuelta, la Fusión por el milagro

Los dos conjuntos de Tierra del Fuego que siguen vivos en la segunda fase del Torneo Regional Federal Amateur de Fútbol, perdieron en los cotejos de ida, y este domingo en las revanchas tendrán compromisos difíciles en pos de seguir en carrera y acceder a una nueva instancia de esta competencia.

RIO GRANDE.- Camioneros tras perder 2-3 ante Escorpión, lo recibe este domingo en Río Grande, cotejo que irá a 17:00 en el estadio Municipal del barrio AGP, y que será dirigido por jueces de Ushuaia; nuevamente Federico Miranda Vega será el principal, secundado por Luciano Machuca, Nicolás Barrios y Pablo Ruiz como cuarto árbitro.

Los Troncos-AATEDyC por su parte jugará el domingo a la misma hora, pero en el estadio Emilio “Pichón” Guatti de Boxing Club, elenco que se llevó una importante victoria como visitante por 4 a 3 y tiene todo para sentenciar la serie en su casa.

El partido que arrancará a las 17:00 será arbitrado por gente de Comodoro Rivadavia, siendo el principal Carlos Humberto Rujano, asistido por Carlos Quintana, Blas Subelza y por Melisa Carrizo como juez alternativo.

Camioneros obligado a dar vuelta la historia, ha ensayado toda la semana la forma de jugarle a un rival que tiene mucho peso en ofensiva y que juega mucho al pelotazo para los delanteros y generar peligro a partir de la segunda pelota.

Por tal motivo no sería descabellado pensar en una línea de tres por delante de su arquero Francisco Martínez y la misma estaría integrada por Juan Rosales, Fabricio Aguirre y Rubén Gallo. La mitad de cancha será con un doble cinco integrado por Alejo Carrera más posicional y con Picho Bravo más suelto, mientras que por los costados jugarían Gino Carbonell de buen recorrido, y Adrián Nieto, jugador de mayor tenencia de pelota, mientras que arriba irían Jeremías Ponce, Zacarías Romero y Alan Barría.

Pero siempre puede haber una sorpresa en Camioneros, si bien en su lista de buena fe no sobran jugadores de experiencia y calidad, siempre hay alguien que puede reaparecer, como el goleador histórico de la institución…

La Fusión, por otra parte, aún no confirmó el plantel que viajará el sábado a Río Gallegos; sí lo haría en autos particulares, pero la dupla técnica no sabe con qué cantidad de jugadores podrá contar, dado que varios de ellos por obligaciones laborales no podrán estar presente en a capital de Santa Cruz, donde van por el milagro de dar vuelta una serie muy complicada y donde el Boxing Club nunca perdió un mano a mano de 2018 a la fecha ante elencos fueguinos.

Lo único cierto es que el plantel de Daniel Celman y Edgardo Suero no contará con la presencia goleadora de Luciano Salazar expulsado en el cotejo de ida, por lo que esta una incógnita quien acompañará a Roberto Rojas en la delantera.

Agustín Mossetto será el arquero; la figura del partido de ida pese a sufrir cuatro conquistas en contra, intentará agrandarse en Río Gallegos para ayudar a su equipo a lograr el milagro que necesita.

Las revanchas

Boxing Club (Río Gallegos) (4) vs. Los Troncos-AATEDyC (3)

Camioneros (Río Grande) (2) vs. Escorpión (Río Gallegos) (3)

Huracán (Comodoro Rivadavia) (0) vs. Olimpia Juniors (Caleta Olivia) (0)

Argentino de Sud (Piedra Buena) (0) vs. CAI (Comodoro Rivadavia) (9)

La Amistad (Cipolletti) (1) vs. Maronese (Neuquén) (2)

Don Bosco (Zapala) (4) vs. Belgrano (Esquel) (1)

Estudiantes Unidos (Bariloche) (2) vs. Argentino del Norte (General Roca) (0)

Deportivo Villalonga (Villalonga) (1) vs. Huracán (Trelew) (1)