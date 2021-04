Camioneros, en alerta por las restricciones de Chile

COMPARTIR

















Este fin de semana se informó que Chile comenzará a pedir el hisopado para ingresar y transitar sus rutas. Ante esta situación, desde el gremio Camioneros buscan una solución para esta situación que podría perjudicar el desempeño de los trabajadores.

RIO GRANDE.- Fue inmediata la reacción del sector Camionero es la jornada de este lunes ante las nuevas disposiciones de Chile de exigir PCR negativo a todas las personas que ingresen o egresen del país. Esta nueva disposición se publicó este fin de semana y alcanza a los trabajadores camioneros.

Ante esta situación, Guillermo Vargas, secretario de Prensa de Camioneros de Tierra del Fuego señaló que el día jueves fueron informados sobre esta situación, por parte de transportistas y el secretario Cristian Alarcón y empezaron a trabajar y hacer las averiguaciones correspondientes para ver en detalle el por qué de esta problemática. Comentó que han tenido comunicación con diferentes autoridades, como el municipio de Río Grande para averiguar en la Cancillería. Explicó que Daniel Facio, secretario de Protección Civil de la provincia, se comunicó el sábado con el gremio y llegaron a la conclusión de que era real, que Chile pide el PCR para todos los transportistas y los que ingresen y egresen de su país.

Actualmente, debido a esta situación se empezó a hablar de desabastecimiento y desde el gremio buscan llevar calma a la población, ya que desde su parte han realizado las comunicaciones correspondientes este martes se llevará adelante otra reunión con el Secretario de Protección Civil para avanzar sobre esta articulación con el gobierno de Chile que debe comunicar en el acuerdo binacional que quedaran exentos los automóviles de primera necesidad y los trasportes internacionales, entendiendo que desde Chile como Argentina usan las ruta internacional para llegar a distintos puntos de los países vecinos.

Sin embargo, desde el gremio señalan que no se tiene previsto cubrir los gastos de los PCR ya que serían muy costosos y se espera que se realicen las gestiones correspondientes para que los trasportistas realicen los protocolos, con el distanciamiento, y en caso de que alguno presentará síntomas se buscará realizarle los controles necesarios que se encuentran en nuestro país. Con esas condiciones garantizadas se busca asegurar lo que ingresa y egresa a la provincia.

Desabastecimiento

Respecto del desabastecimiento, Guillermo Vargas adelantó que desde el Congreso General de Trasportistas se busca generar tranquilidad a la población, “pero se debe entender que los trasportistas que vienen del norte de nuestro país no tienen el PCR realizado y que es común que no presenten síntomas, y en estos casos es necesario manejar la situación de la mejor manera ya que la sociedad no está para sustos”.

Finalmente, desde el gremio entienden que los transportistas atravesaron durante todo el año pasado, lo más duro de la pandemia y que la gente ha aprendido y debe seguir entendiendo que los camioneros son esenciales y están para llevar lo que necesita la población. “Pedimos siempre a las autoridades máximas que las restricciones sean como correspondes pero dentro de las necesidades que los camioneros tengan”.

Piden ser vacunados

Por otra parte, desde el Sindicato de Camioneros se busca la vacunación de todos los transportistas que se encuentran trabajando.

Actualmente, desde el gremio Camioneros pidieron una audiencia correspondiente con el gobernador Gustavo Melella para observar la posibilidad de que el servicio esencial de transporte sea tenido en cuenta para ser vacunado.

Guillermo Vargas secretario de Prensa del Sindicato comentó que este pedido comenzó la semana pasada cuando el secretario general del gremio a nivel provincial, Pedro Velázquez, participo de una comunicación a nivel nacional con Hugo Moyano y los secretarios de cada provincia. “Sabemos que esta segunda cepa y todo el rebrote que hay, no está marcado dentro de los índices del servicio esencial”.

Entienden, desde el gremio Camioneros y en la totalidad de trabajadores transportistas, que es un pedido muy puntal para que en esta nueva reactivación de la vacuna se pueda generar que los compañeros de servicios esenciales sean considerados dentro del calendario para que se puedan vacunar.

Cabe señalar que a la provincia llegaron 3600 dosis y sobre la suposición de no recibir una respuesta favorable, Guillermo Vargas adelantó que los transportistas se encuentran, en este marco, en alerta momentánea todos los días, siendo conscientes que por la segunda ola no se puede detener la economía y que no es una situación favorable para la productividad nacional, pero, sin embargo, es necesario encontrar la manera de empezar a vacunarlos, porque entienden que son trabajadores esenciales y es riesgoso que el virus llegue a todos los transportistas.

En las próximas horas esperan llevar a cabo la audiencia solicitada por el secretario general de la asociación. “Estamos esperando para generar una reunión y avanzar sobre ese pedido tan puntual que se está haciendo a lo largo y ancho de todo el país” concluyó Vargas.