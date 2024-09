Calidad y packaging: Reconocimiento a emprendedores locales

En la búsqueda permanente por crear mejores empresas, emprendedores, innovadores y líderes en Río Grande para desarrollar y transformar la provincia de forma sostenible a través de la productividad, la Cámara de Comercio distinguió a Fin del Mundo Alfajores, Taller de Diseño, Honte, Coirón, Cotaix Coffee Roaster y Chinoa, además de una especial mención a Cerámica Krenn por su trayectoria. El homenaje se concretó el 19 de septiembre.

RIO GRANDE.- La vicepresidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande (CCIP), Ana Bolívar, encabezó la entrega de certificados a los emprendedores quienes pusieron en relieve la calidad del producto y el packaging.

El evento contó con la presencia de autoridades de la entidad mercantil como Daniel Torrecillas, Fernando Allo y Carlos Mansilla; el representante de los Almaceneros, Luis Schreiber, y la participación, además, de los jóvenes empresarios Julián Rodríguez Chedrese (CAME-Joven) y Franco Guereta (CAC-Joven), e invitados.

Visibilizar a los emprendedores

“La verdad que estamos felices con la convocatoria que logramos, señaló Ana Bolívar destacando la calidad y visibilidad de los productos exhibidos, el objetivo de impulsar un poco a los emprendedores locales y sobre todo hemos querido en este momento hacer una especial mención a emprendedores quienes han desarrollado productos en su packaging, diseñado totalmente en nuestra ciudad de Río Grande, especialmente mencionando la parte norte de la isla de Tierra del Fuego”.

Enfatizó que “ese era un poco el espíritu del evento de hoy porque, de alguna manera, estamos visibilizando con este reconocimiento a emprendedores con productos de calidad de primer nivel global y con la idea de propulsar un poquito primero la asociatividad entre ellos e impulsar un poco que sean más visibles para el consumidor final o para los comerciantes que quieran tener sus productos a la venta también. Así que la verdad que felices con la convocatoria, muy contentos”, expresó con entusiasmo, para continuar seguidamente con la entrega de los certificados. Integrantes de la Cámara de Comercio e Industria de Río Grande, del InFueTur, la directora Provincial de Desarrollo y Gestión Zona Centro y Norte, Stella Alazard, junto a los emprendedores reconocidos.

Kotaix y la calidad del tostado de café

Pedro Masso, de ‘Kotaix Coffee Roaster’, celebró el reconocimiento por su empaquetado de café especializado. “Estamos muy agradecidos de parte de todo el equipo de Cotaix por este reconocimiento. La verdad que estamos muy contentos porque es un poco poner en valor todo el trabajo, todo el esfuerzo que se pone día a día”, confió.

Explicó el titular de la firma que “nuestra especialidad es ser tostadores de café; importamos granos verdes y los tostamos. Tenemos varios orígenes como de Honduras, de Brasil, de Colombia. Ahora, recientemente, ingresó un Borbón de Ruanda, que es un destino bastante exótico y un café, la verdad, que con unas características impresionantes”.

Masso invitó a todos a que lo prueben. “Estamos trabajando en Río Grande y en Tolhuin también y un poquito en Ushuaia. Estamos de a poco creciendo y captando mercado y avanzando en la medida que va surgiendo la demanda”.

Finalmente contó que “tenemos un tostadero, propiamente dicho, en Forgacs 1422. Nos pueden encontrar ahí, sino también en las redes como Cotaix Coffee Roaster”.

Honte, un sabor originario

Por su parte, Fernando Garibaldi, de la marca ‘Honte’, contó que “hacemos barritas saludables, tenemos mix de semillas igual. En esta ocasión trajimos nuestras barritas, que las hemos registrado legalmente hace muy poco como marca Honte. Tenemos 14 sabores de barritas libres de sellos, todas muy energéticas, con un packaging muy original, con mucha identidad. Cada packaging de cada sabor trae una palabra en selk’nam, y su traducción, pero en vez de estar en castellano, está dibujada su traducción. Por ejemplo, una que trae una ballena que es ‘Ochen’, en selk’nam es ‘tanú’ y cada una de las 14 traen palabras distintas en selk’nam y parte de la leyenda, para que uno siga y continúe leyéndola en el QR; nos busca en el Instagram, y más adelante ese QR lo lleve a la publicación directamente de ese sabor”.

Fernando es nieto del famoso sobrestante de Vialidad Luis Garibaldi Honte, cuyo nombre da al paso intercordillerano fueguino, el Paso Garibaldi. Fernando negó que hayan bautizado a su abuelo Garibaldi con el nombre del libertario italiano Giuseppe Garibaldi. “Garibaldi fue implementado por un cura italiano, que a mi abuelo lo hacía hacer distintas actividades, como lo mandaba a buscar un balde, entonces le decía agare baldi (agarre el balde). Entonces, ahí es cuando el cura lo bautiza como Luis Garibaldi. Por eso soy Garibaldi yo”, comentó el joven.

En este emprendimiento es acompañado por Pamela, “ella es mi pareja, mi socia y es todo, es toda la mitad, comparte conmigo lo que es la empresa y lo que es la vida cotidiana”, concluyó Fernando Garibaldi.

Alfajores de primera calidad global

Fernando Schipani y Walter Oyarzún, de ‘Fin del Mundo Alfajores’, recibieron también el reconocimiento y manifestaron: “la verdad que contentos por el reconocimiento, obviamente es importante para nosotros porque necesitamos un empujón como para seguir elaborando, comercializando, que tan difícil es hoy cuando cuesta mucho”, compartió Fernando.

“Estamos yendo a Ushuaia a llevar el producto. La verdad que tenemos muy buena devolución de la gente. De a poco lo podemos ir insertando en diferentes rubros que son la parte de regalería, de kioscos, de diferentes negocios. Ushuaia es otro mercado y es muy importante para nosotros poder meterlo ahí de lleno porque es la vidriera mundial que tenemos los fueguinos”, observó finalmente Schipani.

En tanto Walter contó que “la fábrica la tenemos acá en el barrio Mutual, en calle Córdoba 231. Hacemos el alfajor completo, desde el bañado, dosificado, envasado, distribución. La verdad que muy orgullosos no solamente de hacer un producto de cero acá en Río Grande, sino orgullosos de poder dar el trabajo, de ser parte, de estar en cada comercio, de estar no solamente en el mercado de Río Grande, sino estar en Ushuaia, y en Tolhuin también. Y tenemos varias propuestas de sacarlo fuera de la provincia”.

En ese sentido expresó que “estamos haciendo alfajores con una excelente calidad, con materia prima de primera. Así que la verdad que contentos por el producto que ofrecemos”.

La arcilla de Laguna Seca

Otro de los emprendimientos premiados fue el de Noelia Rubio, de ‘Taller de Diseño’, que tiene su base de producción en Chacra XI (barrio de las Aves).

“Fuimos reconocidos por ser un producto nuevo, diferente, también innovador, porque se usa con materia prima local de la Laguna Seca de Río Grande. El taller lo tenemos en Chacra XI, es un espacio solo de trabajo, no tenemos un espacio de venta. El espacio de venta lo hacemos en diferentes ferias, expo y los puntos de venta como Eco Libros y el Multirrubro 24-7”, comentó Noelia.

Explicó, además, que “trabajamos cinco variedades de arcillas. Hacemos muchísimas variedades de cosas. Pero los mates fueguinos particularmente están hechos con arcilla de la Laguna Seca, de donde se la extrae. También tenemos en cuenta los diferentes meses del año que nos produce a veces unas problemáticas climáticas, porque nos encontramos que los meses de verano la tenemos en polvo y los meses de invierno está congelado donde no podemos extraer. Y en los meses de otoño o primavera está húmeda. Entonces, según la época del año, tenemos que cambiar los procesos de fabricación. Esa pasta, esa tierra, se filtra, se limpia hasta que se arma una pasta cerámica para la elaboración de los mates. No queda con ningún tipo de tóxico ni nada malo para el consumo porque se lleva a más de mil cincuenta grados. Entonces se limpia absolutamente todo. Y aparte de eso están esmaltados para que los poros no queden abiertos. De esa forma nos aseguramos que sea un producto totalmente seguro para el consumo”.

Noelia Rubio es también la autora de la estatuilla con que se premió al Empresario Joven Fueguino 2024, que recayó en Agua del Faro de Ushuaia, con planta en Tolhuin.