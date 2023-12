Cada noche Pablo Cobián se convertirá en hombre lobo

La historia de Gimnasia y Esgrima La Plata en futsal va de la mano con Tierra del Fuego; desde el mismo inicio de la actividad en la Ciudad de las Diagonales hubo un gran vínculo entre las partes.

RIO GRANDE.- La gran inmigración estudiantil que tiene la provincia más austral de Argentina y que permite el desembarco de muchos chicos y chicas a la capital de Buenos Aires permitió, además, que muchos jugadores de futsal se acercaran a la institución tripera para la práctica de este deporte y luego el nacimiento de de la actividad oficial en los eventos de AFA, y de la mano del ushuaiense Mariano Maida en la conducción, y de jugadores símbolo de la época como Agustín Cafure, Diego Mendoza, Federico Palahy y Rodrigo Alonso, entre otros, -todos riograndenses- comenzó a escribirse la historia del lobo.

Pasó Maida en la conducción técnica, llevó al equipo de la Primera D a la Primera A con tan solo una escalada en el camino, también dirigió a Gimnasia el riograndense Nicolás Barrios por un breve periodo, y esta vez quien se convertirá en lobo será Pablo Cobián.

El fueguino que tuvo un paso de un año y medio en Villa La Ñata donde zafó el primer año del descenso pero no en el segundo, tendrá una linda revancha en un club que tiene un proyecto superador, que volverá a contar con varios fueguinos en el staff (Marian Giménez sería su ayudante de campo) y sobre todo en cancha, dado que ya está garantizada la continuidad del Pana Mendoza, el único sobreviviente histórico tras el alejamiento nuevamente de Cafure a Italia, Julián Gamarra, Matías Estrada -todos de Río Grande-, más Matías Avendaño y Ema Girotti; restando definir la continuidad de Joel González quien está en proceso de selección en Chile y Juan Medina, todos estos de Ushuaia.

Cobián confirmó que ya está asegurado el regreso a la máxima liga del país de Gonzalo Cárcamo, a quien dirigió en la Selección de Río Grande primero, en ADEFU después, y hasta mitad de este año lo tuvo en La Ñata, y cree que tiene todo el potencial para seguir explotando en las canchas porteñas.

También hay nombres bonaerenses que darán qué hablar, si bien ya han sellado su vínculo hasta que el Club no los oficialice no se puedan dar a conocer, pero son cuatro jugadores tops, dos cierres y dos aleros quienes junto al santacruceño Juan Bautista Brasesco, recientemente convocado a la preselección argentina local, quieren pelear los primeros puestos e ingresar a los playoffs finales y no pelear la permanencia como la temporada que acaba de culminar.

La primera impresión

Cobián mencionó que tuvo varias charlas informales con los responsables del área de futsal del club, y que a la hora de cerrar el vínculo y planificar el 2024 fueron seis horas seguidas de entendimiento y concordancia para lo mejor de la institución, y que nunca estuvo el tema monetario por encima del proyecto.

“Me encontré con un club ordenado, muy profesional, con más de diez personas trabajando a la par del cuerpo técnico para que al jugador no le falte nada y con unas ganas enormes de revertir la situación y pelear cosas importantes”.

“Aún no hemos cerrado el plantel definitivo para el 2024, estamos buscando un pivot fijo para cuando el partido amerite jugar con un jugador bien adelantado, no es fácil conseguirlo acá, y no voy a dejar de soñar con tener a Facundo Perpetto en esta Liga”.

“Pese a sus años, sé que él puede reinventarse y jugar a lo que yo pretendo, no será fácil sacarlo de la Isla, movilizarlo con su familia, pero él se merece otra oportunidad en la mejor liga del país, no tuvo suerte cuando jugó un año acá, yo soy un convencido que si él hubiese llegado antes aquí hoy diríamos lo bien que le fue, los años que compartió selección con otros fueguinos, y me animaría a decir que hasta hubiese sido mundialista”.

“Conociéndolo, quizás quiera intentarlo por última vez ya en el cierre de su carrera, yo no voy a bajar los brazos e intentaré convencerlo que juegue un año con nosotros”.