Burgos: “Es el momento justo”

Germán Adrián Ramón Burgos arribó ayer a la Argentina para asumir como entrenador de Newell’s, su primera experiencia en el país, por lo que se mostró agradecido por la oportunidad, ya que era el momento “de dar un paso adelante”.

BUENOS AIRES (NA).- “He estado en todos lados. He estado en Champions League, en Europa League, en campeonato de Copa del Rey, en Segunda. Me he movido por todas las categorías españolas desde que soy entrenador, así que es el momento dar un paso adelante, de jugármela como lo he hecho siempre. Newell’s ha confiado en mí y yo también”, aseguró Burgos, a la salida del aeropuerto de Ezeiza.

Allí fue recibido por el director deportivo Sebastián Peratta y, enseguida, partieron rumbo a Rosario donde tenía previsto dirigir la práctica vespertina y presentarse al plantel de la “Lepra”.

El “Mono”, de 51 años, asumirá en el lugar que dejó Frank Darío Kudelka, que el sábado dirigió su último partido en la “Lepra”, tras haber acordado su salida luego de 21 en el cargo, donde logró afirmarlo en Primera División -cuando llegó peleaba la permanencia- y clasificarlo a la Copa Sudamericana 2021.

El vínculo del Mono Burgos, que desde 2011 hasta junio 2020 fue asistente de Diego Simeone, será hasta diciembre de 2021, con la opción de renovar por un año más.

“Volver a mi país es una razón valedera. Estoy muy feliz, sobre todo por la confianza que ha depositado en mí Newell’s, que desde ahora será mi equipo”, sostuvo.

Y agregó: “Me sedujo el proyecto que tiene, el saneamiento que ha hecho el club durante estos años. Es difícil y lo ha conseguido, así que esperemos hacer todo bien para el viernes jugar contra Unión”.

En cuanto a la preparación de su primer partido, previsto para el viernes en el estadio “Coloso Marcelo Bielsa”, Burgos reveló que ya tuvo contacto con los jugadores y les planificó los entrenamientos.