Brasil solicitó a los Estados Unidos postergar el arancel del 25% sobre acero y aluminio

El Gobierno brasileño solicitó a los Estados Unidos que postergue la entrada en vigor del arancel del 25% sobre las importaciones de acero y aluminio brasileño, que empezaba a valer este martes, según informaron fuentes oficiales.

RIO DE JANEIRO (Xinhua/NA).- El objetivo, según revelaron fuentes del Gobierno brasileño al diario O´Globo, es ganar tiempo para negociar un acuerdo que evite perjuicios a las exportaciones brasileñas en el mercado estadounidense.

Según fuentes del Gobierno y del sector privado, Brasil solicitó una prórroga de al menos un mes. La solicitud fue realizada por el vicepresidente y ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, Geraldo Alckmin, durante una reunión con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.

El arancel del 25% fue anunciado por Trump para las importaciones de todos los países.

Brasil argumenta que sus exportaciones de productos siderúrgicos no afectan a la industria estadounidense.

Por el contrario, el acero brasileño es una materia prima fundamental para varias empresas en los Estados Unidos, por lo que la aplicación del arancel elevaría sus costos de producción.

Las negociaciones entre Brasil y los Estados Unidos comenzaron la semana pasada con la primera reunión de alto nivel entre Alckmin y funcionarios estadounidenses.

A partir de esta semana, se llevan a cabo reuniones bilaterales técnicas. Hasta el momento, Washington no respondió oficialmente a la solicitud del Gobierno brasileño.

Además del acero y el aluminio, otros productos en la mesa de negociación son el azúcar y el etanol.

La Casa Blanca advirtió que aquellos bienes cuyos aranceles de importación en Brasil sean más altos que los aplicados en los Estados Unidos recibirán un «tratamiento recíproco», es decir, podrían enfrentar un aumento de tarifas aduaneras en la misma proporción.

El etanol fue citado como un ejemplo por el Gobierno estadounidense, ya que su importación en Brasil está gravada con un 18%, mientras que en los Estados Unidos el arancel es del 2,5%.

No obstante, el sector brasileño sostiene que las exportaciones de etanol de caña de azúcar hacia los Estados Unidos son mínimas y no afectan la producción local, basada principalmente en maíz.

En el caso del azúcar, actualmente sujeto a un arancel del 14% Brasil anunció su reducción a cero con el objetivo de bajar los precios en los supermercados.

Esta medida también busca evitar posibles represalias por parte de los Estados Unidos en forma de nuevos impuestos al producto.

Lula criticó políticas comerciales de Trump y exige ser tratado con respeto

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó las políticas comerciales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al tiempo que exigió ser tratado con respeto en el ámbito internacional.

«No sirve de nada que Trump siga gritando desde allá, porque aprendí a no temer a las caras feas. Hábleme con calma, hábleme con respeto porque aprendí a respetar y quiero ser respetado», dijo el mandatario brasileño durante un evento en el estado de Minas Gerais.

Desde que asumió la presidencia en enero, Trump ha anunciado la imposición de aranceles a productos importados, incluido el acero brasileño, que fue uno de los principales afectados por las nuevas tarifas en febrero.

El presidente de Brasil ya había expresado su descontento con Trump en febrero, durante una entrevista radiofónica, al señalar que el líder estadounidense fue elegido para gobernar su país, «no para mandar en el mundo».

La semana pasada Lula da Silva criticó al empresario estadounidense Elon Musk, aliado de Trump, sin mencionarlo directamente.

«Hay un dueño de una gran empresa estadounidense que divulga noticias en internet y que ni siquiera quiere respetar al Gobierno ni a la Justicia. Él cree que puede hacerlo todo. Puede hacerlo en su país, pero aquí en Brasil tendrá que respetar al pueblo brasileño», afirmó.