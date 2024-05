Brasil: el exceso de lluvias causó temblores y pánico en Caixas do Sul

La ciudad brasileña de Caxias do Sul, la segunda mayor del estado sureño de Río Grande do Sul, registró en la madrugada de este lunes cuatro temblores en medio del peor desastre climático de la historia de la región, donde murieron al menos 145 personas por las inundaciones y más de 600.000 debieron ser evacuadas, informó Defensa Civil.

SAN PABLO (Xinhua/NA).-Los temblores no fueron causados por terremotos sino debido a la cantidad de lluvia caída en los últimos 15 días, que están provocando movimientos del suelo en algunos cerros que se siente entre la población.

Residentes de la región central de Caxias do Sul, ciudad golpeada por las inundaciones que comenzaron el 29 de abril pasado, y la capital del estado, Porto Alegre, así como más de 400 otros municipios, denunciaron ante el Departamento de Bomberos estruendos y temblores, que causaron pánico.

“Los bomberos no detectaron daños estructurales en los barrios donde se sintieron los temblores”, informó un portavoz de Defensa Civil a la local Radio Gaúcha.

El geólogo de la secretaría municipal de Medio Ambiente de Caxias do Sul, Caio Torques, indicó que los temblores están relacionados a los aludes y deslizamientos de tierra causados por la crecida de los ríos y las lluvias que provocaron la peor tragedia climática de la historia de Rio Grande do Sul, estado fronterizo con la Argentina y Uruguay.

“En períodos de grandes precipitaciones, estos temblores están relacionados a deslizamientos de tierra y al subsuelo saturado por el paso del agua. El subsuelo naturalmente posee espacios vacíos que son movidos por el exceso de agua, causando estos temblores. No tiene poder para causar daños en construcciones sólidas”, explicó el geólogo Torques.

Lula pospuso un viaje a Chile

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva pospuso un viaje a Chile, inicialmente previsto para los días 17 y 18 de mayo, para centrarse en la respuesta del Gobierno a las inundaciones que afectaron al río Grade do Sul, informó este lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

“La visita del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Chile fue pospuesta por la necesidad de monitorear la situación de las inundaciones en Rio Grande do Sul y coordinar la atención a la población afectada y las tareas de reconstrucción”, afirmó Itamaraty.

Según el Ministerio, “en su momento” se anunciarán nuevas fechas para el viaje del presidente a Chile, de acuerdo con la agencia de noticias Reuters.

El número de muertos por las inundaciones en Rio Grande do Sul, el estado más meridional de Brasil, ascendió a 147, informaron el lunes las autoridades locales, mientras que 127 personas siguen desaparecidas. Las fuertes lluvias provocaron que varios ríos y lagos de la región alcanzaran los niveles más altos de su historia.

Y las inundaciones bloquearon calles y perturbaron la logística, provocando una escasez de productos de primera necesidad en algunas zonas.