Boric rechazó el fallo que consagró a Maduro: “Estamos frente a una dictadura que falsea elecciones”

El presidente de Chile, Gabriel Boric, rechazó el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Venezuela que convalidó el triunfo de Nicolás Maduro por la reelección y dijo que es una “dictadura que falsea elecciones”.

BUENOS AIRES (NA).- “Estamos frente a una dictadura de falsea elecciones”, subrayó el mandatario chileno, luego de la decisión de la justicia venezolana, que oficializó el resultado de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.

En su cuenta de la red social X, expresó: “No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo solo comparable con el de Siria producto de una guerra”.

“Chile no reconoce este falso triunfo autoproclamado de Maduro y compañía”, subrayó Boric, y anticipó: “Seguro por nuestra postura recibiremos (como es costumbre) insultos por parte de sus autoridades. No saben que como decía Huidobro ´el adjetivo cuando no da vida, mata´, y ellos han asesinado la palabra democracia”.

Boric reiteró su rechazo a los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela celebradas el 28 de julio pasado.

Tras esa jornada, la comunidad internacional exigió al gobierno de Maduro las actas oficiales de la elección, ya que la oposición encabezada por el candidato Edmundo González Urrutia se había declarado ganador de la contienda.

Dichas actas no se dieron a conocer y este jueves el Tribunal Superior de Justicia oficializó el resultado que dio ganador a Maduro por la reelección.