Bolivia extraditó a los Estados Unidos a ex jefe antidrogas para ser procesado por narcotráfico

El ex jefe antidrogas boliviano, Maximiliano Dávila, fue extraditado a los Estados Unidos, donde enfrentará cargos por narcotráfico y tráfico de armas, informó el Gobierno.

LA PAZ (Xinhua/NA).- El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, detalló en conferencia de prensa que se cumplieron con todos los requisitos exigidos por los Estados Unidos, incluidos la emisión de un pasaporte especial y un certificado médico para avalar su traslado.

Maximiliano Dávila fue escoltado por agentes de la Interpol y altos mandos de la Policía Boliviana durante su traslado desde el penal de San Pedro, en La Paz, hasta el aeropuerto internacional de El Alto (oeste).

Un avión enviado específicamente desde los Estados Unidos lo transportará a ese país, vía Perú, para enfrentar el juicio por los graves cargos en su contra.

Limpias subrayó que la extradición se realizó en cumplimiento de una orden judicial, mientras que el comandante general de la Policía, Augusto Russo, destacó la coordinación con agentes de Interpol de ambos países.

El proceso de extradición se concretó rápidamente tras la solicitud formal presentada por el Gobierno de los Estados Unidos el pasado 10 de octubre.

En menos de dos meses, el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia autorizó su entrega, luego de que la Fiscalía General no presentara objeciones.

Maximiliano Dávila, conocido como el «Macho», desempeñó cargos importantes en los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) liderados por Evo Morales y Luis Arce.

En 2018 fue jefe nacional de Inteligencia y en 2019 asumió la Dirección de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico; sin embargo, durante el Gobierno interino de Jeanine Áñez fue apartado de sus funciones debido a múltiples denuncias de corrupción, tráfico de drogas y extorsión.

En 2021, tras el retorno del MAS al poder, Dávila volvió a ocupar altos cargos, incluido el de comandante departamental de la Policía de Cochabamba.

No obstante, en enero de 2022 fue detenido por enriquecimiento ilícito y encarcelado en el penal de San Pedro de La Paz.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, calificó la extradición como un «hito» en la lucha contra el narcotráfico en Bolivia.

«En diciembre de 1989, fue capturado Arce Gómez, ministro del exdictador, García Meza por el delito de narcotráfico y ulteriormente extraditado a los Estados Unidos, hoy, 35 años después, es extraditado, también a EEUU, el señor Maximiliano Dávila, dos hitos en la historia de nuestro país», escribió Del Castillo en sus redes sociales tras la ejecución de la medida.

El ministro enfatizó que desde el inicio de la gestión del presidente Arce demostraron que no se tolera el narcotráfico en Bolivia.

CREDÍTO IMAGEN DE PORTADA: Correo del Sur