Bolivia define la gobernación de La Paz y otros tres departamentos

Este domingo 11 de abril se cierra el proceso electoral subnacional con una segunda vuelta en la que se elegirá a los gobernadores de los departamentos de Tarija, Pando, Chuquisaca y La Paz. Es la última oportunidad del MAS para intentar mejorar sus posiciones dentro del Estado. Evo Morales afirmó confiado que ganarían en los 4 departamentos.

BOLIVIA.- Se definen las gobernaciones de los Departamentos de Tarija, Pando, Chuquisaca y La Paz. Para esta segunda vuelta los futuros gobernadores serán aquellos que obtengan mayoría simple.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, señaló que los resultados oficiales podrán conocerse hasta en el lapso de una semana.

En todas las contiendas electorales de esta jornada la disputa está entre el MAS y algún candidato de oposición. Para la gobernación de La Paz, departamento que es el centro político del país, el MAS organizó el acto de cierre de campaña de su candidato Franklin Flores, acompañado del presidente Luis Arce Catacora y Evo Morales. Una apuesta “en grande” en la que se evidencia los intentos del MAS de recuperar la gobernación de La Paz que estuvo en manos de Félix Patzi, del MTS (Movimiento Tercer Sistema), durante los últimos 5 años. Sin embargo, el MAS tampoco dejó de militar el resto de sus candidaturas. Por ejemplo, en Pando hace un par de semanas, Luis Arce Catacora acompañado de la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, llevaban adelante un importante acto donde entregaban un Coliseo deportivo en la localidad de Puerto Gonzalo Moreno.

Mientras Evo Morales a su estilo, rebosante de confianza, ya declara al MAS ganador en los 4 departamentos, el bloque golpista intentará evitar sea con voto nulo o apoyando al candidato opositor para, como señalaba el representante de la centro derecha, Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana, “evitar que el MAS imponga su política de violencia”. Mesa argumentó esta decisión aclarando que el apoyo a candidatos de oposición al MAS “(…) no implica alianzas, acuerdos, ni condiciones, y que la decisión se suma ante la necesidad de impedir que el MAS imponga en los departamentos señalados, su política de violencia, corrupción y enfrentamiento”.

Las candidaturas en el ballotage

En La Paz la pugna electoral es entre Franklin Flores del MAS y Santos Quispe de la agrupación Jallalla hijo del recientemente fallecido dirigente histórico del indianismo, Felipe Quispe “El Mallku”. Ambas opciones se presentan como antigolpistas y resaltando su origen étnico aymara. Esto, se puede decir, que es una desgracia para el bloque golpista que en su intento de conducir el voto opositor a cualquier candidato que no sea del MAS tampoco ven en Jallalla una opción. Recordemos que Santos Quispe fue contundente al declarar que no hará ninguna alianza con los golpistas y que su alianza es con la población. Esto motivó por ejemplo a que el ex candidato a gobernador, un referente del indigenismo que fue parte del golpe, Rafael Quispe, conocido como el “Tata Quispe” que quedó fuera del ruedo electoral, en lugar de llamar a votar por Jallalla haya tenido que declarar que su voto será nulo. Por su lado, Carlos Mesa de CC, guardó un silencio los últimos días respecto a cual será su posición para los comicios en La Paz.

Recordemos los resultados de la primera vuelta en La Paz. El MAS obtuvo el primer lugar con 39,70% y en segundo lugar quedó Jallalla con 25,18%. Se espera que haya un importante peso de votos nulos o también ausentismo, en una jornada electoral que tiene un final abierto.

En la otra vereda, vísperas a los comicios, se produjeron una serie de realineamientos. Por un lado, Félix Patzi del MTS, que apoyó el movimiento golpista del 2019, declaró que apoyará al MAS.

En la misma línea, Ruth Nina, de PAN-BOL (Partido de Acción Nacional Boliviano) también declaró que apoyarán las candidaturas del MAS en los cuatro departamentos. Uno de los argumentos de Nina para apoyar al MAS se debe a que los candidatos de oposición no solo que estuvieron alineados con el gobierno de Añez sino que además hacen gala de importantes muestras de corrupción. El caso más llamativo es el Tarija donde disputan la gobernación Álvaro Ruiz del MAS y Óscar Montes de “Tarija Somos Todos”. Nina declaró que Montes no solo que ha sido parte del gobierno golpista de Áñez porque “ha cogobernando mediante su hermano quien ha sido viceministro de hidrocarburos, y así mismo ha sido parte de la corrupción de Entel su sobrino Elio Montes, por eso en el departamento de Tarija se ha tomado la determinación de apoyar al ingeniero Álvaro Ruiz del MAS”.

En el caso de Chuquisaca la disputa electoral expresa muy bien las tensiones y la tendencia a la “fragmentación del voto del MAS”, debidas en parte, a las imposiciones de Evo Morales con el conocido “dedazo”. La gobernación se va a dirimir entre el candidato del MAS, Juan León, que quedó en segunda lugar en la primera vuelta con el 39,12% de los votos, y el candidato de Chuquisaca Somos Todos (CST), Damián Condori, que quedó en primer lugar con 45,62%.

Condori era militante del MAS pero se separó de este partido el 2015 cuando para la selección de candidatos del MAS para las elecciones subnacionales de ese año, Evo Morales desestimó su candidatura para imponer otra, pese a que Damián Condori había sido elegido por la Federación de Campesinos de ese departamento. En una nota de Rimaypampa Condori recordaría las palabras con la que el “jefazo” le soltaba la mano: “Damián, si quieres ir siempre como candidato, anda con otra sigla, pero dudo que saques un mayor porcentaje; apenas vas a sacar dos o cuatro por ciento; te vas a quemar”. Los resultados no solo de las elecciones del 2015 sino las actuales muestran que no fue así, y hoy Condori que quedó en primer lugar en la primera vuelta tiene importantes chances de consolidar su victoria en esta segunda vuelta. Algo parecido sucedió con Eva Copa que en la primera vuelta se impuso y ganó la alcaldía de El Alto.

Todo esto sirve para poner en evidencia, que el voto del MAS que le dio el 55% a Arce Catacora en las elecciones nacionales en un sentido amplio se mantiene en un voto antigolpista. Pero las disputas y tensiones en el MAS que alejó a candidatos como Condori y Eva Copa marcan las tendencias a la fragmentación.

Para el caso de Pando la disputa es entre Miguel Becerra del MAS quedó en primer lugar con 41,08% sacando una leve ventaja a Regis Richter del Movimiento MTS que quedó en segundo lugar con 39,07%. En Tarija la votación final también quedó bastante pareja, el MAS en primer lugar con 38,17% y Unidos por Tarija en segundo lugar con 38,05%.

Las gobernaciones en manos de MAS hasta la fecha son: Oruro donde ganó con el 46,31%; Potosí con el 44,05% y en Cochabamba con el 57,44%.

La gobernación de Santa Cruz quedó en manos del empresario clerical y reaccionario Luis Fernando Camacho que ganó con el 55,64% de los votos. Y la gobernación del Beni quedó en manos del MTS que ganó con el 41,79% de los votos sacando al MAS una ventaja de casi 20% (MAS 22,21%).