Beatriz Pintos, tercera en el Ultramaratón de Formosa

Compartir

Había participado un par de veces en los 30 kilómetros, y esta vez se animó a pasar de categoría, superando también los 42,195 kilómetros que un año antes la habían tenido como protagonista, en el Maratón a Pampa Traviesa, corrido en Santa Rosa.

RIO GRANDE.- Así, Beatriz Pintos (formoseña de nacimiento, docente de profesión, y ciudadana de Tolhuin), se le atrevió al Ultramaratón, al participar el sábado 29 de julio en los 50 kilómetros del Ultramaratón Formosa, corrido en el circuito de 5 kilómetros (10 vueltas) e la Costanera de la capital de aquella provincia. COMPLEMENTARIA. Alejandro Altamirano, Amelia González, Ignacio Rodríguez y Martín Melo.

“Terminé 2° en mi categoría (40/44 años), con 4 horas y media, detrás de Angelina Grassi, de Montevideo (4:04:04), y tercera en la general femenina (la 2° fue Evangelina Defagot, de Resistencia, con 4:12:59).

“Los de 50 y 100 kilómetros (10 y 20 vueltas, respectivamente) largamos a las 6:20, con una temperatura de 10°, cuando salió el sol comenzó a picar y sentirse el calor, que se elevó hasta 25°. Los de 30 km. (6 vueltas) largaron a las 9:00. Excelente organización y asistidos todo el recorrido”. CRISTIAN CISTERNA. El representante de Originarios, 2°

“¡Este fue mi primer Ultra en 50 km.! Tengo miles de emociones juntas, tercer lugar en la general representando siempre a mi Corazón de la Isla “Tolhuin”. Gracias a mi hermana que me acompañó durante mi recorrido, a Moni (la esposa de Aníbal Joaquín Winkler), a mis padres, a mi hijo, a mi amiga Romyna Martínez por seguir mis km a la distancia, a mi amigos y sobrinos por los mensajes, y a mi entrenador Santiago Pacheco. ¡Vamos sumando km.!”

Agradecemos a Beatriz y al organizador Fabián Duarte por los tiempos.

Palabra de ganador

Ezequiel Dawson (U20/Escuela Municipal de Atletismo de Ushuaia), quien anteayer ganó los 10 kilómetros en la 2° Corrida Homenaje a Félix Polo, que la Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM) realizó en un circuito de 3,333 km. en el B° Pipo, de la capital provincial, apuntó que “apenas empecé me fui solo a seguir mi carrera y ver un poco el circuito, el tramo más difícil creo que fue la última subida (Nota de la Redacción: km. 0,833, extremo sudoeste del circuito, con una diferencia de 30 metros respecto al punto de salida), y al principio empecé algo lento, pegado con el segundo (Cristian Cisterna), porque no sabía muy bien el recorrido, pero después me fui. En una parte bajé algo la velocidad, para ver por que parte de la rotonda ir, y también cuando estaba un perro suelto en la calle, me frené para que se corra, y después a la vuelta el pitbull se me cruzaba y no me dejó correr con todo por ese momento, después no lo vi más, después aceleré hacia el final. Mi marca en 10 km. es 36:16, pero en un entrenamiento en pista. Con intermitencias, sobre 12 km. (30 vueltas). Pero para el desnivel que había en la carrera y por las veces que paré, creo que me fue bastante bien”. CARINA BORREGO. Escolta de Cindy Ríos en su rama.

A futuro

“En 5 km. mi marca es vieja, de principio de año, es 16:40 pero no oficial y en calle, pero ahora la habré mejorado (NR: en realidad marcó 18:35). Mi entrenadora es Elibana López, de la escuela municipal de atletismo, entreno todos los días menos los domingos y ella me planifica la rutina de mediofondo/fondo y del gimnasio. En 2022 participé en los Juegos Evita en Mar del Plata y en los Juegos Binacionales de la Araucanía, en Puerto Montt (Chile). Este año participe en un Campeonato Nacional U20 de fondo en montaña o de (Trail Running) en la distancia de 6,5 km quedando 9° de 20 participantes a nivel nacional, viajé con Víctor Marchisio, mi entrenador por entonces, a quien le agradezco, con él fue con quien empecé en el atletismo. Y mis expectativas para este año son correr muchas carreras mejorar, viajar, ir a los Juegos Binacionales de la Araucanía, y de seguir aprendiendo y conociendo gente de este hermoso deporte. Y para cerrar, muy linda carrera y muy lindo el circuito”.

En cinco días

La próxima prueba de la AAFM será el domingo 6 de agosto, en Altos de la Estancia, la Corrida Día del Atletismo Argentino, para tríos, que primero corren individual y simultáneamente (3, 4 y 5 km.), y se unen para completar el último kilómetro. CESAR RUIZ. En plena vigencia a sus 52 años.

Los tríos se forman el mismo día de la prueba, con los antecedentes de los presentes, buscando que su composición sea lo más pareja posible, y que ello redunde en una clasificación cuyas ubicaciones recién se dilucide en el tramo final de la competencia.

Mujeres – 50 Kilómetros

P/Atleta Ciudad Categ. Marca Prom.

1.Angelina Grassi Montevideo (U) 1° 40/44 4:04:04 4:54

2.Evange.Defagot Resistencia (Cha) 1° 45/49 4:12:59 5:03

3.Beatriz Pintos Tolhuin (TdF) 2° 40/44 4:30:00 5:24

4.Pamela Zamar Reconquista (SF) 3° 40/44 4:44:38 5:41

5.Gladys Guillén Formosa 2° 45/49 5:04:05 6:05

6.Angélica Aquino Formosa 3° 45/49 5:08:05 6:10

7.Cristina Quiacoff Formosa 1° 35/39 5:18:42 6:22

8.Marianela Díaz G.Pinedo (Cha) 1° 30/34 5:25:15 6:30

9.Raquel Alcaraz Formosa 1° 50/54 5:26:07 6:31

10.Diana Romero Corrientes 4° 45/49 5:33:35 6:40

Velocidad de la ganadora: 12,291 km/h. Participantes: 27 (1 abandono).

Mujeres – 30 Kilómetros

P/Atleta Ciudad Categ. Marca Prom.

1.Karina Molinas Asunción (P) 1° 40/44 2:28:03 4:56

2.Noelia Pizarro Misiones 1° 30/34 2:31:45 5:04

3.Celia Ojeda sin datos 2° 40/44 2:37:57 5:16

4.Yolanda Osorio Corrientes 1° 45/49 2:43:21 5:26

5.Suelen de Prá Alegrete (Bra) 3° 40/44 2:44:40 5:29

Velocidad de la ganadora: 12,158 km/h. Participantes: 46 (1 abandono).

Varones – 30 Kilómetros

P/Atleta Ciudad Categ. Marca Prom.

1.Walter Gómez Clorinda (For) 1° 45/49 1:53:54 3:48

2.José Lacuadra Esquina (Ctes) 1° 30/34 2:05:50 4:11

3.Nelson Balderrama Formosa 1° 55/59 2:07:09 4:14

4.Rodrigo Chamorro Formosa 1° 18/24 2:12:16 4:25

5.Uvaldo Alvarenga Formosa 1° 25/29 2:15:39 4:31

Velocidad del ganador: 15,803 km/h. Participantes: 68 (4 abandonos).

Mujeres – 100 Kilómetros

P/Atleta Ciudad Categ. Marca Prom.

1.Karen Goicoechea Montevideo (U) 1° 40/44 10:21:48 6:13

2.Griselda Medina Clorinda (For) 1° 45/49 12:15:11 7:21

3.Lorena Adolfi La Plata (PBA) 2° 45/49 12:50:44 7:43

4.María Pires Sta.María (Bra) 1° 55/59 13:05:48 7:52

Velocidad de la ganadora: 9,649 km/h. Participantes: 5 (1 abandono).

Varones – 100 Kilómetros

P/Atleta Ciudad Categ. Marca Prom.

1.Leonardo Leonardi Alegrete (Bra) 1° 30/34 7:58:25 4:47

2.José Bandeo Asuncioón (Par) 1° 40/44 8:15:57 4:58

3.Jonathan Navarro Olavarría (PBA) 2° 30/34 8:23:48 5:02

4.Diego Javier Rak Corrientes 2° 40/44 9:00:04 5:24

5.Marcelo Vera Rosario (SF) 3° 40/44 9:08:36 5:29

Velocidad del ganador: 12,541 km/h. Participantes: 24 (5 abandonos).

Varones – 50 Kilómetros

P/Atleta Ciudad Categ. Marca Prom.

1.Sebastián Parra Canelones (U) 1° 45/49 3:22:34 4:03

2.Agustín Pecantet Rafaela (SF) 1° 25/29 3:37:47 4:22

3.Rodolfo Rossi Buenos Aires 2° 45/49 3:50:35 4:37

4.Fernando Almirón Formosa 2° 25/29 4:h00:56 4:49

5.Emma.Centanaro Resistencia (Cha) 1° 30/34 4:03:47 4:53

Velocidad del ganador: 14,810 km/h. Participantes: 46 (7 abandonos).