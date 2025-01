Avión que combatió en Malvinas regresó a la Argentina

El avión Aermacchi, fue protagonista de una de las hazañas más increíbles de la guerra de Malvinas. Su piloto, el héroe Owen Crippa, lo repatrió desde Estados Unidos y el viernes llegó a la ciudad de Sunchales, Santa Fe, después de décadas de gestiones.

SUNCHALES (Santa Fe).- En un sencillo, pero emotivo evento, el avión Aermacchi MB 339 (4-A-115) con el que el Teniente de Navío VGM Owen Guillermo Crippa protagonizó una de las misiones más espectaculares de la Guerra de Malvinas.

El avión fue comprado en Texas (Estados Unidos) y luego de 3 años de trámites de logística, despacho y aduanas pisó nuevamente territorio argentino en Sunchales, provincia de Santa Fe. Este hecho representa el primer gran hito para Mision Owen.

El propio Crippa, escoltado con sus dos mecánicos de Malvinas, Juan Montenegro y Alberto Paniagua, abrieron las puertas del contenedor. Al grito de “Viva la Patria”, enarbolando banderas argentinas los veteranos abrazaron al Aermacchi con la promesa de nunca más separase.

Crippa, visiblemente emocionado, expresó su gratitud hacia amigos y autoridades que hicieron posible este momento después de tantos años de esfuerzo. «Bienvenido a casa», gritó uno de los presentes al momento de la llegada del avión.

«Llegó el Aermacchi, el agradecimiento a los amigos y autoridades que ayudaron, por fin después de muchos años llegó a Sunchales. Ahora realmente empieza el trabajo duro, ahora tenemos que armar el avión y construir el edificio», mencionó Crippa mientras se preparaban para abrir el contenedor que transportó el avión. Colgada en sus espaldas, tenía la portaba la bandera de Argentina.

Crippa reflexionó sobre el significado de este proyecto para la memoria colectiva: «Esto va a ser un faro para refrescar parte de la historia y de nuestra soberanía territorial». La llegada del Aermacchi a Sunchales no solo representa un hito en la preservación de la historia nacional, sino que también simboliza un homenaje vivo a aquellos que defendieron la soberanía argentina en las Islas Malvinas.

El avión arribó a las 10:00 y a las 18:00 se realizó una emotiva caravana hasta la plaza central de la ciudad donde Owen, el equipo de Misión Owen y el avión mismo fueron bendecidos por el sacerdote de la ciudad y se entonó el himno nacional.

Su piloto, Guillermo Owen Crippa es recordado como uno de los héroes de la Guerra de Malvinas. En la mañana del 21 de mayo de 1982, como teniente de navío de la Primera Escuadrilla Aeronaval de Ataque, recibió la orden de verificar un posible desembarco enemigo en el Estrecho de San Carlos. Lo que encontró fue la flota inglesa en pleno despliegue.

Aunque la misión original no incluía atacar, Crippa decidió abrir fuego. Lo hizo en absoluta soledad, ya que el otro avión que debía acompañarlo no pudo despegar debido a un desperfecto técnico. Su destreza aérea y valentía fueron legendarias: no solo esquivó el fuego enemigo, sino que también logró elaborar un croquis detallado de la disposición de los buques ingleses.

A partir de ahora, el proyecto se enfoca en la logística para ensamblar el avión, adquirir las piezas faltantes y construir el edificio que albergará tanto la restauración del avión como un museo interactivo. «Hay que cubrir la logística necesaria para armar el avión, comprar las partes que faltan, traer los mecánicos que hagan falta y simultáneamente comenzar a construir el edificio donde se va a montar el avión y donde vamos a desarrollar un museo interactivo», enumeró Crippa. Este espacio no solo exhibirá la aeronave, sino que también ofrecerá una experiencia educativa y cultural para las futuras generaciones.