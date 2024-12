ATE pide abordar salidas a la crisis de la OSEF

“La situación es desesperante: No hay cobertura en ninguna farmacia, no hay atención odontológica, oftalmológica ni derivaciones”, indicaron desde ATE. El legislador Federico Sciurano recibió a representantes sindicales.

USHUAIA.- El secretario general de ATE, Carlos Córdoba, junto a integrantes de la Comisión Directiva y cuerpo de delegados; se hicieron presentes en la Legislatura provincial, el pasado viernes, solicitando una reunión urgente con legisladores para abordar la situación crítica de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) que afecta a más de 59 mil afiliados.

Desde ATE plantearon que “la situación es desesperante: No hay cobertura en ninguna farmacia, no hay atención odontológica, oftalmológica ni derivaciones. A pesar de que los afiliados realizan sus aportes mensuales, la obra social no garantiza los servicios básicos”.

Indicaron que “los afiliados enfrentaban largas esperas en la única farmacia que estaba atendiendo, pacientes crónicos y adultos mayores estaban obligados a esperar horas para obtener sus medicamentos, lo que generó angustia y sensación de abandono. Hoy el servicio está cortado con la única farmacia que atendía a los afiliados”.

Recuerdan que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) han denunciado el mal manejo de la gestión de la obra social y la falta de transparencia. “Se está luchando por resolver esta grave situación”.

Después de una larga espera, los representantes sindicales fueron recibidos por el legislador Federico Sciurano, quien programó una reunión con los sindicatos para abordar la situación, con los siguientes objetivos:

-Encontrar soluciones urgentes para garantizar la cobertura médica.

-Resolver los problemas financieros que enfrenta OSEF.

-Mejorar la atención del servicio.