ATE convocó a una asamblea en la delegación de Educación

En el marco de la protesta del personal del Jardín 11 Chepachén, el secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), seccional Río Grande, Felipe Concha, se presentó este domingo en el lugar donde los trabajadores llevaban adelante una manifestación.

RIO GRANDE.- Señaló que “esta situación genera preocupación en los trabajadores porque desde Gobierno anunciaron que sacarán a trabajadores Pomys de este jardín y los reemplazarán por personal de una empresa privada; es lo que generó una marcada molestia en los compañeros, con justa razón”.

El sindicalista riograndense adelantó que en la jornada de este sábado se comunicaron con representantes del Gobierno de la provincia. “Estamos pidiendo una solución para todos estos compañeros” y entendió que esta situación no puede ser avalada por las autoridades gubernamentales. “Creo que antes deberían haber hablado con los trabajadores y deberían haber llegado a algún consenso pero no se hizo, por lo que es entendible que los trabajadores, que hace años que se desempeñan en un mismo lugar, se manifiesten”.

Asamblea en Educación

En tanto, Concha adelantó que en la jornada de este domingo se convocó a una comisión de trabajo para delinear los pasos a seguir. “Notificaremos al Ministerio de Trabajo y de Educación que llevaremos adelante una asamblea informativa en la delegación del Ministerio de Educación hoy a las 11:00”, sito en la intersección de calles Alberdi y Don Bosco de esta ciudad. “Vamos a pedirle explicaciones a la ministra de Educación (Analía Cubino) para que nos diga cuál es la razón y el motivo de sacar a los compañeros de sus puestos de trabajo y reemplazarlos por trabajadores de una empresa privada”.

Felipe Concha fue tajante al asegurar que “esto es un atropello hacia nuestros compañeros trabajadores”.

Entre otras cosas, Concha acompaña la medida de cubrir las vacantes de trabajadores que ya no ocupan sus puestos de trabajo. “Esas vacantes se tienen que cubrir, en eso estamos de acuerdo; pero no se tiene que mover a siete trabajadores que hace años que se desempeñan en un mismo lugar para reemplazarlos por otros de una empresa privada. Eso no lo vamos a permitir”.