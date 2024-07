Asambleas populares contra Maduro: la oposición se movilizó en las principales ciudades de Venezuela

Manifestantes contra el gobierno de Nicolás Maduro se movilizaron hoy en las principales ciudades de Venezuela para expresar su rechazo a la victoria electoral del actual mandatario en los comicios del pasado domingo.

BUENOS AIRES (NA).- La consigna era realizar asambleas populares de una hora para evitar disturbios y represión policial, en medio de un clima muy tenso tras las denuncias de fraude.

El candidato presidencial Edmundo González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado encabezaron la movilización en la ciudad de Caracas, junto a sus principales colaboradores, frente a la sede de Naciones Unidas, en la avenida Francisco de Miranda.

Machado llamó a los ciudadanos a “no caer en provocaciones” y defender la victoria de Gónzalez Urrutia de manera “cívica”.

“Vamos a hacer que el régimen tenga que reconocer lo que el mundo entero sabe: Edmundo González Urrutia es nuestro próximo presidente. Se huele libertad en Venezuela”, enfatizó ante la multitud.

Y agregó: “Ustedes confiaron en nosotros y, ahora, les pedimos que confíen. Así como ganamos, vamos a cobrar, porque después de cobrar, nos va a tocar celebrar esta victoria. Que no pretendan buscarnos para negociar resultados, los resultados no se negocian. Lo único que estamos dispuestos a negociar es una transición en paz, con garantías para todos”.

Las protestas se dieron horas después de que el partido Voluntad Popular denunciara por la mañana el secuestro del dirigente de ese partido Freddy Superlano, mientras se difundía en redes sociales un video que mostraba como se habría producido el hecho.

“El pueblo venezolano no tiene miedo. Ganamos en las urnas, defendimos las actas en los centros electorales y estamos listos para cobrar nuestra victoria, en la calle, pacíficamente”, afirmó el espacio opositor en su cuenta de la red social X.

Además, expresó: “A pesar de las amenazas de los esbirros, más de 250 asambleas en las principales capitales de estado y capitales de municipios”.