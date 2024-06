Apple Pay Later está muerto, su deuda no

Apple lanzó su servicio de préstamo “compre ahora y pague después” hace apenas unos meses, pero ahora la empresa lo está cerrando.

Apple dice que cerrará Apple Pay Later, el servicio de préstamos “compre ahora, pague después” del gigante tecnológico, menos de un año después Lanzamiento del producto a usuarios de Estados unidos en octubre de 2023. Apple anunció el movimiento en un comunicado para 9to5Mac El lunes, dijo que reemplazaría el servicio con ofertas de préstamos de tarjetas de crédito y débito elegibles, así como Affirm.

Apple le dijo a 9to5Mac que los usuarios con un préstamo activo a través de Apple Pay Later aún podrían administrar y pagar sus préstamos utilizando el Aplicación Apple Wallet. Durante los últimos ocho meses, Apple Pay Later permitió a los usuarios pagar compras entre $75 y $1000 en cuatro pagos durante seis semanas sin intereses, tarifas ni impacto en la calificación crediticia. Sin embargo, Apple no proporcionó una razón para su repentina retirada. del primer servicio bancario interno de la empresa. Aquí está la declaración completa de Apple a 9to5Mac:

A partir de finales de este año, los usuarios de todo el mundo podrán acceder a préstamos a plazos ofrecidos a través de tarjetas de crédito y débito, así como prestamistas, al realizar el pago con Apple Pay. Con la introducción de esta nueva oferta global de préstamos a plazos, ya no ofreceremos Apple Pay Más adelante, en EE. UU., nuestro enfoque continúa siendo brindar a nuestros usuarios acceso a opciones de pago fáciles, seguras y privadas con Apple. Pague, y esta solución nos permitirá llevar pagos flexibles a más usuarios, en más lugares en todo el mundo, en colaboración con Apple Pagar habilitado a bancos y prestamistas.

Apple se ha aventurado más en la banca en los últimos años, pero Apple Pay Later fue el único servicio financiero que el fabricante del iPhone realmente manejó por sí solo. Las cuentas de ahorro y las tarjetas de crédito de Apple se ofrecieron a través de Goldman Sachs y Mastercard, pero Apple Pay Later emitió préstamos a través de una subsidiaria interna de Apple, Apple Financing LLC. Era esencialmente un banco creado dentro de Apple con licencia para ofrecer estos servicios de “compra ahora, paga después”, y señaló cuán serio Apple había acerca de su impulso bancario.

Apple no respondió inmediatamente a la solicitud de comentario de Gizmodo.

Ahora, apenas ocho meses después, el servicio se está cerrando inexplicablemente. La semana pasada, Apple anunció que los usuarios estadounidenses podrán postularse directamente para préstamos a través de Affirm cuando realicen el pago con Apple Pay. Fue confuso en ese momento ya que es esencialmente lo mismo que ofrece Apple Pay Later, pero ahora parece que Affirm y otros servicios reemplazarán Pagar Después.

Apple anunció por primera vez Apple Pay Later en la WWDC 2022 y fue parte del entonces prometedor impulso de Apple hacia los servicios financieros. Sin embargo, la unidad bancaria de Apple ha sido un punto doloroso en el último año. Según se informa, el CEO de Goldman Sachs, David Solomon se enfrentó a una reacción interna importante para la asociación con Apple. Ahora, con el cierre de Apple Pay Later , parece otro de los nuevos servicios bancarios de Apple en las rocas.