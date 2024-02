Apoyo para construir en Ushuaia el Polo Logístico

El ministro de Defensa, Luis Petri, expresó su apoyo a la creación del Polo Logístico Antártico “porque Ushuaia tiene que jugar un rol geopolítico y estratégico mucho más fuerte que el que está desarrollando ahora ya que tranquilamente podría atender no sólo necesidades de buques de otras banderas que desarrollen misiones científicas en la Antártida sino que, también, podrían prestarse servicios a cruceros turísticos que lo requieran diversificando la matriz productiva de la provincia”.

USHUAIA.- El asunto fue abordado por el Ministro con el senador de Juntos por el Cambio, Pablo Blanco, en una reunión que se concretó en el Ministerio de Defensa, donde también se abordó el polémico asunto sobre el radar de la empresa Leolabs que está instalado en Tolhuin.

Respecto al Polo Logístico, Petri señaló que hay grupos privados interesados en invertir para la construcción del ansiado polo logístico en Ushuaia pero que eso llevará tiempo y un esfuerzo de coordinación con las autoridades nacionales y provinciales.

El polémico radar

Respecto al radar, Luis Petri manifestó que mandó a confeccionar informes técnicos a organismos de máximo rigor técnico para tener información fidedigna y confiable que permita terminar con la ambigüedad que vino imperando durante la gestión anterior, sobre todo en lo referido al ostensible enfrentamiento de visiones entre el Gobierno de la provincia y el nacional.

Tras la reunión, el Senador de Juntos por el Cambio manifestó su preocupación ante la inacción del Gobierno provincial que, a su juicio, debería desmontar cuanto antes las instalaciones.

Blanco expresó “que si no hay novedades en este sentido no me quiero imaginar lo que podrá llegar a ser la próxima celebración del 2 de abril en mi provincia porque hay un gran malestar entre los excombatientes”.