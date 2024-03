Anuncio. Travis, en la antesala de su 10º disco: título y fecha de lanzamiento

Será el primero de la banda escocesa desde 2020. Este jueves se publicó un adelanto.

Travis, banda escocesa de rock & pop ganadora de múltiples premios Brit e Ivor Novello, anunció el lanzamiento de su 10º disco de estudio, L.A. Times, para el próximo 12 de julio.

Para acompañarla buena nueva, estos oriundos de Glasgow adelantaron Gaslight, el simple que se constituye en la primera música nueva de Travis desde 2020.

Para BMG, el sello editor, la canción marca el comienzo de una nueva y audaz era para la banda. “L.A. Times es un logro increíble que llega 25 años después de que la banda lanzara su álbum #1 The Man Who, un disco certificado nueves veces Platino solo en el Reino Unido”, precisa.

Sobre Gaslight apunta que reforzado por vientos, palmas y un sinfónico de voces a lo largo del estribillo, es un recordatorio instantáneo de lo inconfundible que resulta la música de Travis. O de lo que pasa cuando Fran Healy (voz, guitarra), Andy Dunlop (guitarra), Dougie Payne (bajo) y Neil Primrose (batería) se reúnen para hacer música.

“Hace unas semanas leí que gaslighting era la palabra más buscada en internet”, dijo Healy al comenzar a explicar el sentido de la nueva canción. “Vivimos en una época en la que jefes, líderes, amigos, profesores y políticos deforman nuestra realidad. Realmente están en todas partes. Los gaslighters quieren controlarte. Te dicen cosas que minan tu confianza en vos mismo, te hacen cuestionar la realidad y te hacen sentir que te estás volviendo loco”, añadió.

Producido por Tony Hoffer (Air, Beck, Phoenix), L.A. Times fue escrito por Fran Healy en su estudio de Skid Row, Los Ángeles, la ciudad que ha llamado hogar durante la última década.

“Sus diez canciones muestran a su creador, inevitablemente, tratando de dar sentido al camino recorrido hasta llegar a este punto, un sentimiento reflejado en la impresionante fotografía de la portada del álbum”, sigue BMG sobre una obra en la que, aseguran, Healy se hace eco de algunos de los discos más queridos de Travis (The Man Who, The Invisible Band y The Boy With No Name).

Travis llega a este 10º disco con la misma formación de sus comienzos en los ‘90 y en la Escuela de Arte de Glasgow.

El tracklist de L.A. Times: Bus; Raze the Bar; Live It All Again; Gaslight; Alive; Home; I Hope That You Spontaneously Combust; Naked In New York City; The River; y L.A. Times.