Antes de la suspensión de la fecha, goleó la Fusión

El sábado por la tarde dio inicio una nueva edición de la Copa Ciudad de Río Grande de Fútbol a cargo de la Liga Oficial local, sin embargo el inicio duró un sólo cotejo dado que una vez que concluyó el juego entre Los Troncos-AATEDyC y Hay Vida en Jesús (HVJ), la fecha se levantó por diferencias entre los valores que manejaban los clubes y los árbitros en cuanto a lo que se debía abonar por partido jugado.

RIO GRANDE.- La jornada fue fresca pero histórica, por primera vez el flamante césped del Centro Deportivo Municipal era utilizado en forma oficial, una alfombra increíble según los propios protagonistas que cruzaron diálogo con el corresponsal de El Sureño.

Y a la hora de jugarse el primer match la Fusión no le dio una buena bienvenida a HVJ, lo goleó 5-1 pese a la gran cantidad de bajas que tuvo Daniel Celman y Kiti Suero para formar el once que saltó a la cancha.

Durante la primera etapa y pese a tener viento en contra, la Fusión se adelantó 2-0 con sendos tantos de Diego Burgoa, el héroe en la final provincial por el pasaje al Regional Federal, y una vez que volvieron del descanso el Azul plasmó la goleada.

La tercera conquista volvió a estar a cargo de Burgoa, quien sólo tuvo que empujar la pelota a la red tras una gran jugada de Morita Rojas que lo dejó con todo el arco a su disposición.

Minutos más tarde el que se vistió de asistidor fue el propio Burgoa quien lo dejó mano a mano a Rojas para que éste definiese por un costado de la salida del arquero rival.

HVJ, que siempre tuvo la intención de jugar asociado con toques cortos y remontar la cancha pese al viento en contra, tuvo su premio los 30 minutos de esta segunda parte cuando una fuerte infracción dentro del área mandó a Martín Salinas al punto penal y el delantero definió fuerte al medio para dejar sin chances a Maxi Vargas para el 1-4.

Y cuando al juego le quedaba poco para su finalización llegó una gran jugada individual de Cristian Valiente por la punta derecha que terminó en un gran centro pasado al segundo palo por donde Morita Rojas empujó la pelota junto al palo para colocar el definitivo 5-1 con el cual Los Troncos-AATEDyC continúan en carrera y Hay Vida en Jesús se despidió hasta el Clausura, quedando eliminado de la Copa Ciudad de Río Grande.

La suspensión

Una conjunción de errores llevaron a que la primera fecha de la Copa se suspenda el sábado -restaban jugarse tres partidos más- y se levante toda la programación del día domingo. El primer error estuvo a cargo de los árbitros del primer juego, quienes comenzaron el match sin que los elencos hayan abonado el arancel del partido.

De haber intentado cobrar antes de salir a la cancha, quizás todo se hubiese arreglado, o bien ni siquiera se hubiese jugado el encuentro entre la Fusión y HVJ; sucede que los árbitros manejaban una nueva tarifa a partir de este nuevo certamen, $48.000, $24.000 por equipo; mientras que los clubes habían acordado con la Liga continuar abonando el mismo valor que en el Apertura, $35.000 por juego, y cuando los dos elencos acercaron los $17.500 que le correspondía a cada uno, se encontraron con la sorpresa que los jueces solicitaban que le abonen la diferencia que ellos habían pactado con la Liga Oficial de Fútbol.

Tanto uno como otro se negaron a cancelar lo que solicitaban los árbitros, y en el medio también terciaron los responsables de Deportivo Frías y Real Madrid, rivales que debían saltar a continuación a la cancha.

Los santiagueños fueron inflexibles en su postura de mantener el valor pactado, el Xeneize fue un poco más flexible entendiendo que si se tenía que jugar pagaban lo solicitado por los hombres de negro, quienes a su vez dejaron en claro que por $35.000 no iban a pitar los juegos, y si bien las discusiones no fueron acaloradas y tampoco hubo falta de respeto entre las partes, no hubo forma de acercarlas.

Mucho menos al aparecer los dirigentes de Sacachispas y Camioneros, quienes debían jugar en tercer turno; los Violetas le dieron la razón a los otros cuatro clubes que defendían la postura de sus aranceles, mientras que el Verde acompañó la moción de los demás, por lo que los árbitros al ver que la discusión no iba a ningún lado determinaron levantar la fecha del sábado, y desde las 17:00 en adelante continuaron estudiando los pasos a seguir y fueron los jueces quienes decidieron no pitar ayer debido a que se iban a encontrar con un panorama similar; a los juegos femeninos también se les incrementó el valor y los clubes no fueron anoticiados.

Sin la presencia de Guillermo Vargas -responsable de la Liga- en la ciudad nadie quiso hacerse cargo de lo acontecido por lo que habrá que aguardar hasta mediados de semana para ver cómo siguen los dos certámenes que se avecinan.