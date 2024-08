Alexis Barrientos: “Fuimos los elegidos”

El ganador de la 49° edición del Gran Premio de la Hermandad, Alexis Barrientos, manifestó sus sensaciones tras inscribir su nombre en la historia y dio detalles del significado de quedarse con la mítica carrera argentino-chilena.

PUNTA ARENAS.- Sin lugar a dudas que la Hermandad fue durísima en todo sentido y ha dejado mucha tela para cortar por los hechos ya conocidos, pero también es cierto que hubo vencedores.

Y si de ellos hablamos, el más destacado de todos fue Alexis Barrientos, quien junto a Facundo Melogno y a bordo del Honda Civic, se impuso en la general dejando nombres históricos e importantes detrás.

En diálogo con MZL Deportes por FM Espectáculo 93.1 mencionó: “La verdad es que hay que tomarla un poquito fría a la carrera e ir cambiando la mentalidad a medida que va avanzando el camino. Lo importante aquí fue mi equipo, los soldaditos fieles que tenemos acá en el auxillio. De tres paradas pasamos a hacer dos, cambiamos toda la estrategia a las 11 de la noche del día viernes. Afortunadamente nos salió redondita”.

“Quizás hay gente que todavía critica la decisión del lado chileno de cancelar el tramo del Cordón, pero fue la decisión acertada. Si tú la contrapones con la decisión del lado argentino, si hubiéramos corrido por el Cordón íbamos a quedar encajados y ahí sí que iba a ser, yo creo que no llegaba nadie, porque no íbamos a poder salir, ni llegar a la meta, entonces fue una decisión acertada”, comentó.

Y detalló: “Por eso hago hincapié en que fuimos los elegidos. Largamos sin auxilio, porque cuando salimos del taller de Lalito Melogno en la ruta pasamos a pinchar, tuvimos un enlace que cambiaron de cubierta, nos quedamos con la pura llanta, se desbandó el neumático”.

“De todas formas nada hubiera sido posible sin el apoyo de tanta gente que me apoya, al equipo que tengo detrás, el asado me va a salir carísimo porque veníamos sacando la cuenta con mi viejo, son más de 50 personas, je. Nosotros la verdad que si tenemos hoy en día el auto que tenemos es gracias a la gente que nos ayuda. No tenemos muchos recursos, pero más vale tener amigos que plata. Así que creo que con nosotros se da eso. Somos el mismo, por ejemplo, el mismo hijo de Luchito Mladinic nos ayuda acá en el taller a veces. Entonces hay una camaradería importante y la verdad que soy muy agradecido con eso. Darle las gracias a todos”, enfatizó para concluir.

Ya entró en la historia y ahora, todos lo van a salir a buscar…