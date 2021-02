Alderete podría volver a ocupar la presidencia

COMPARTIR

















La sede de la UNTDF será el escenario donde se llevará adelante la sesión preparatoria del Concejo Deliberante de Tolhuin en la que se elegirán las nuevas autoridades del cuerpo legislativo. El acto realizará el domingo 28 de febrero desde las 12:00. De no haber sorpresas, la concejal Jeannette Alderete sería elegida para volver a ocupar el cargo de Presidente.

TOLHUIN.- Desde la presidencia del Concejo Deliberante de esta ciudad, se convocó a la sesión preparatoria en la que se elegirán las nuevas autoridades del cuerpo de concejales.

La sesión está pautada para que se lleve adelante desde la hora 12:00 en la sede de la Universidad de Tierra del Fuego sita en Luis Cárdenas 308 de esta ciudad.

La sesión es de vital importancia para el desarrollo de las tareas legislativas y se espera que la actual presidente del Concejo Deliberante vuelva a ocupar el cargo tal como lo hizo en el periodo 2020.

En este marco y durante la semana, algunos trascendidos extraoficiales habían indicado la posibilidad de que el concejal Norberto Dávila (Bloque 7 de mayo) podría postularse para ocupar el cargo de conductor del Cuerpo pero eso quedó descartado por el mismo Edil quien indicó a este medio que “esas versiones forman parte del folklore previo a una sesión preparatoria y no tienen nada que ver con la realidad”.

Norberto Dávila fue tajante al asegurar que “por ahora” no se postulará para ocupar el cargo de Presidente del Concejo Deliberante de Tolhuin. “Soy muy respetuoso del lugar que me toca dentro del Concejo” y “no hay intenciones de mi parte para ser presidente, no en este periodo”.

Marcelo Muñoz, en el ojo de la tormenta

En el panorama que presentan las posturas políticas del Concejo Deliberante de Tolhuin se encuentra el concejal Marcelo Muñoz (Bloque 26 de julio) quien, tiene un papel preponderante dentro del futuro de la conducción del cuerpo deliberativo.

Se viene un nuevo bloque

Al respecto, Marcelo Muñoz indicó que el bloque “7 de mayo” se encuentra firme. “Yo tengo reuniones con los integrantes del bloque “7 de mayo” y los veo bastante firmes”, indicó.

En tanto, adelantó que la unión entre el bloque “7 de mayo” y el “26 de julio” tienen lazos estrechos y no descartó la posibilidad de una fusión y formar un nuevo bloque que se denominaría “Bloque Partido Justicialista”. “Es una posibilidad que se está avaluando”.

Continuidad

Ante este panorama se prevé que la actual concejal Jeanette Alderete, junto a sus pares Norberto Dávila y Marcelo Muñoz se inclinen por la continuidad de la actual presidente para volver a ocupar el cargo. De ser así, juntos lograrían la mayoría necesaria para lograr el objetivo. Del lado opuesto quedarán los concejales Matías Rodríguez (Bloque Frente de Todos) y Roxana Taberna (Bloque Nuevo País) quienes no tendrían peso suficiente para torcer la decisión de la mayoría.