Ahora son tres los punteros del Clausura

Camioneros, Mercantil y HAF mandan en el Torneo Clausura de Futsal al cabo de la tercera fecha, con siete unidades cada uno. El resto de la tabla arde pensando en los puestos de playoffs y, sobre todo, mantener la categoría.

USHUAIA.- Por supuesto que si el título de la previa a la tercera del Clausura era “Candidatos se buscan”, los candidatos se iban a hacer presentes el fin de semana. La tercera cita del Clausura dejó mensajes claros y elencos perfilados para un nudo del certamen que será maravilloso de observar. Punto aparte para la tabla baja, ahí también se incendia todo por todas partes.

Golpe de ilusión, golpe a la ilusión

Cuatro de los cinco choques se disputaron en Casa del Deporte mientras que el restante, HAF versus AEP, en Camioneros. El póker en la pista verde lo abrieron Andes del Sur frente a Pratt, un choque que se presenta por sí solo.

Un juego que ponía a disposición no solo tres puntos, sino esos tres puntos de oro de los que tantas veces se ha hablado. Tres que valen seis, o nueve. Es que Andes del Sur le venía sacando diferencia a Pratt en la tabla general y si ganaban los de Oyarzo se escaparían en la ingrata carrera por no perder la categoría. No sucedió, Pratt siempre, siempre, pero siempre tiene una vida más.

Venció 8-3 a Andes del Sur con total justicia en un choque que tuvo cinco expulsados y todos los condimentos propios de una verdadera final de la zona baja. Ahora Pratt irá nada menos que ante a AEP en otro duelo clave; en tanto que Andes del Sur, que fue frenado en seco, se medirá con HAF.

Ganaron ambos

Galicia y Comercio es uno de los duelos más luchados y parejos de nuestro futsal hace ya un par de años. Ambos reparten herramientas y roles que cumplen en diversos momentos y funciones.

Esta vez, sin duda, Comercio fue quien más propuso. El elenco de Ralinqueo llevó todo lo mejor a disposición y desde el volumen de juego y las situaciones lució e impuso más que un Galo que, sabiendo que no atraviesa un buen momento, se refugió en zona, volviéndose austero y práctico.

El resultado fue tablas en 1. Es verdad, el Verdinegro mereció más, la figura de Esteban Sánchez sostuvo a los de Azul, pero ambos ganaron, el Galo porque se está reencontrando y Comercio porque sabe que fue más y que el camino a futuro es claro.

Estado de ánimo

Camioneros, a continuación, derrotó a Los Andes sin atenuantes. Está claro lo que busca el Camión. Revertir un 2024 malo y cerrar el año luchando por el título, lo saben todos, propios y ajenos. Pero sobre todo lo saben los jugadores.

Está entero el Camión, así luce, así se lo ve. La presencia de Mansilla, el talento de Grandis, la jerarquía de Nelli e Hidalgo hace superar exámenes cada partido.

Los Andes también rinde examen, pero está complicado realmente, se desmorona con facilidad y ve cómo todos sus competidores en la tabla general suman menos ellos. Por eso, el vidriero marcha último en la tabla general y se acerca a una realidad preocupante.

Suma y va

HAF, como marcamos, enfrentó al Tricolor de AEP en la casa del Camión. Lo derrotó 6-1 y se subió a la cima del Clausura junto a Camioneros. El rojinegro busca regularidad y prolijidad después de haber perdido un poco el eje y este inicio de Clausura le da buenas sensaciones. El camino de la etapa regular es largo y permite acomodarse de cara a los playoffs.

AEP, por su parte, como Los Andes, no da señales de poder revertir la situación que lo arrima al abismo.

Que sean tres

El cierre de la tercera del Clausura enfrentó a UOM y Mercantil. El saldo fue una nueva victoria clarísima por parte de los de Bonvehi, 7-2. Pero no solo eso, sino que este es un resultado abultado como lo ha sido la final en Copa Ushuaia o el cruce en zona de grupos por Liga Nacional.

Mercantil le marca al metalúrgico una vara que parece inalcanzable para los de azul. Cada vez que se cruzan Mercantil golea y se han cruzado tres veces en menos de un mes y medio.

De este modo los del CECU también mandan en el torneo con siete unidades y UOM, solo con tres, deberá borrar rápidamente este capítulo si quiere seguir con la ambición de competir lo bien que lo ha hecho este año. Ambos saben que lo que viene en la agenda inmediata es de inflexión, para Mercantil será Camioneros y para la UOM, Galicia. El cóctel es fantástico.

Así se ha cerrado la tercera, un tercio de la etapa regular se ha consumido y dará inicio a la parte central de la misma. Afilen, afilen, que el banquete está en camino…