Agus Sánchez da el salto a Buenos Aires

El astro de Casa Magallanes, Agustín Sánchez, dejará el Futsal CAFS para dar su primer paso en el profesionalismo. Será nuevo jugador de Estrella de Boedo y en exclusiva nos cuenta los detalles de su arribo a la capital además de las sensaciones y objetivos.

USHUAIA.- Sin dudas que para el salonismo fueguino si hablamos de emblemas uno de ellos es Alamiro Vaporaki. El campeón del mundo, ya fuera del profesionalismo, será nuevo entrenador de Estrella de Boedo y diagrama su proyecto. En ese camino se le cruzó un tal Agustín Sánchez…

“Nos encontramos con Alamiro -al cual le estoy muy agradecido por esta oportunidad- en el verano, en una cancha, como no podía ser de otra manera. Charlamos un poco de lo que había sido mi año con Magallanes, con la selección de Ushuaia, de los torneos, la competencia y desde ahí me ofreció la oportunidad de ir a jugar a Buenos Aires. Me comentó su proyecto ahora que va a ser Director Técnico de Estrella y desde ese día estuvimos en contacto para ir cerrando diferentes cosas, y por suerte se fue dando todo”, comenzó relatando el crack magallánico.

Y agregó: “En lo personal sentía que era el momento de dar este salto, ya estoy cerca de los 25 y uno nunca sabe cuándo puede ser tarde. Este tipo de oportunidades no suelen pasar dos veces y no podemos mirar al costado si uno tiene la ambición de crecer en el deporte, fue por eso que decidí esto, no quería dejar de aprovechar esta chance que se me dio y la confianza que se puso en mí para el proyecto de Estrella. Mis más cercanos sabían que tenía el objetivo de querer vivir esta experiencia, este sueño de dar el salto e ir a jugar a un club en Buenos Aires para crecer más y seguir aprendiendo día a día”.

En relación a sus expectativas y diálogo con Vapo, dijo: “Estuvimos hablando con Alamiro, me fue comentando un poco sobre el club, el grupo en sí, y después charlamos sobre los entrenamientos, la exigencia y la competencia. No mucho más porque fuimos en todo este tiempo cerrando y solucionando diferentes cosas. Mi objetivo es crecer, aprender e ir sumando de a poco muchos minutos para tratar de estar con el club entre los primeros puestos de las competencias que se nos avecinen”.

“Creo que el paso de CAFS a AFA no lo voy a sentir tanto, pienso que por ahí tendré que estar más atento con las pelotas paradas, que vi que se trabaja mucho; en los córners o que el arquero puede pasar mitad de cancha, pero bueno lo iré viendo con el paso de los entrenamientos. Sí creo que puede llegar a demandarme mucho más desde lo físico y desde el ritmo, la dinámica y la intensidad con la que se juega en AFA o el tipo de entrenamiento, pero es cuestión de tiempo. Estoy muy enfocado”, enfatizó en su relato.

“Creo que la posibilidad de que la Continental Cup se haga en Ushuaia moviliza, si, a uno como jugador le gusta poder estar en todos los torneos importantes que haya, de todos modos si no hubiera salido lo de Boedo yo ya tenía decidido jugar este año en Mercantil”, fidelizó sorprendiendo a más de uno.

“Estoy muy feliz de la decisión que tomé

Magallanes es mi otra familia, hoy me toca dejar mi club, el cual soy un agradecido por haberme hecho vivir todo lo que vivimos, jamás pensé que en tan poco tiempo iba a lograr una Liga de Honor, jugar un Mundial, fue todo increíble y soñado, pero creo que lo más importante fuera de lo deportivo es el grupo humano, desde todo el cuerpo técnico que es gigante, hasta mis compañeros que hoy son mis amigos”.

“El que fue parte en algún momento en el club sabe el esfuerzo que se hace para estar en cada torneo, las cosas que hay que dejar de lado, el sacrificio durante todo el año para poder estar a la altura en cada competencia sabiendo que es todo amateur, me quedo y me llevo todo esto que me fueron enseñando en estos años, a siempre intentarlo y nunca bajar los brazos, soy un agradecido de Magallanes”, se sincerizó Agus.

Y cerró: “Solo queda agradecer a mi familia que me bancan en todo esto, sin ellos sería imposible, a mis amigos que están siempre, y a toda esa gente que con un mensajito tira buenas vibras y siempre está apoyando. Que sea siempre futsal”.

Una de las figuras más importantes del 2023 partirá en cuestión de días en búsqueda de su sueño, lo espera la élite del Futsal Nacional y con él se irán las miradas de todos los fueguinos que inflaremos el pecho cuando veamos a uno más de los nuestros brillar allá, dónde cada vez somos más locales.