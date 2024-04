Agostina Melgarejo acabó con un extenso reinado

Una de las figuras del domingo en la XII Vuelta a Río Grande en Rural Bike tiene nombre y apellido: Agostina Melgarejo, la corredora que está viviendo una temporada de ensueño tras lograr su cuarto triunfo importante en lo que va del 2024.

RIO GRANDE.- Y no fue un triunfo más, sino que fue sobre la experimentada Angela Nieva, dominadora del ciclismo fueguino en la última década y ganadora de varias Copa Challenger, incluida una en esta competencia donde es la máxima ganadora, mientras que Agostina se alzó con su primera victoria en el historial tras obtener dos subcampeonatos en otras ediciones.

Desde el arranque quedó en claro que ellas dos iban a ser las grandes protagonistas del mediodía dominical, se prendieron a un pelotón intermedio y viajaron los primeros kilómetros entre corredores Master B en su mayoría. El duelo entre Agostina Melgarejo y Angela Nieva fue para alquilar balcones, fue un carrerón.

El andar inicial fue áspero por parte de Nieva y Melgarejo siempre la mantuvo a rueda, sabiendo que si la deja ir de entrada, luego sería todo un dolor de cabeza conectarla, por ello cada vez que quedó algo colgada del pelotón sobre todo cuando era complicado pedalear por lo angosto de los senderos, apuró la marcha para no dejarla escapar.

La primera prueba de fuego para Agostina fue la primera subida al cabo Domingo donde Angela marcó el ritmo pero ella pudo quedarse a rueda, y tras la bajada rumbo a la estancia Violeta, fue Melgarejo quien dobló primero bajo el puente del río Chico, y luego fue ella quien tiró adelante en la extensa trepada de vuelta a la ciudad, pero esta vez fue Nieva quien se mantuvo a rueda.

Así juntas llegaron a Circunvalación, juntas junto a Gonzalo Muzón ingresaron a la Ruta Provincial N° 5, y tras sortear el viento en contra, una vez que viraron para salir otra vez a Circunvalación, el viento en la espalda le cayó mejor a Melgarejo quien apretó su andar y vio como la fue dejando atrás sacándole valiosos segundos al llegar a la banquina de Circunvalación y en el ingreso al sendero tras pasar por detrás de la estación de servicios YPF.

Esos segundos se convirtieron en un minuto veinte al llegar a la zona del puente sobre la Ruta 3, y una vez que enfiló otra vez a El Tropezón, apretó aún más y cuando el viento le dio en la espalda con destino a la chacra de Bustamante donde culminó la prueba, Melgarejo dio todo lo que tenía y terminó ganando la prueba con más de tres minutos y medio de diferencia, mientras que el podio lo completaron Yessica Silva, Lily Figueredo y Lorena Sánchez.

La ganadora en el programa deportivo Fair Play que se emite por FM Fuego aseguró que se decidió a último momento correr esta competencia: “La verdad que el mismo viernes, una hora antes que cierren las inscripciones, me decidí participar; lo hablé con mi entrenador (Sebastián Pastori) le comenté que no estaba cansada ya que pensando en mi viaje al Desafío al Río Pintos hicimos un trabajo muy duro a lo largo de toda la semana y me podía pasar factura, pero pensando en los 82 kilómetros de la prueba en Córdoba, decidimos que podía servir estar presente”.

“Y por suerte no nos equivocamos, no me sentí cansada y cuando pude apretar me salió bien y pude ganar por primera vez esta carrera, que no es lo que más me gusta pero sé que es una prueba muy importante”.

Para todos aquellos que lograron seguir la carrera se cerca, deben coincidir que fue un carrerón el que protagonizaron dos de las mejores corredoras de la Isla.

Historial – Rural Bike

Año/Edi. Ganadora Escolta

2011 – I Alicia More Claudia Córdoba

2012 – II Ana Hebert Angela Nieva

2013 – III Sin datos

2014 – IV Belén Nieva Angela Nieva

2015 – V Angela Nieva Rosa Carabajal

2017 – VI Sandra Cussigh Agostina Melgarejo

2018 – VII Angela Nieva Agostina Melgarejo

2019 – VIII Angela Nieva Claudia Reyes

2021 – IX Angela Nieva Vanina Olavarría

2022 – X Noelia González Gabriela Gauliski

2023 – XI Angela Nieva Noelia González

2024 – XII Agostina Melgarejo Angela Nieva