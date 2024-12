Aerolíneas Argentinas y Latam, firmaron acuerdo

Aerolíneas Argentinas y Latam, otrora competidoras en el mercado de cabotaje nacional, firmaron un acuerdo de códigos compartidos, para conectar las rutas domésticas y regionales de sus respectivos países, anunciaron desde la empresa estatal.

BUENOS AIRES (NA).- Los acuerdos, que involucran a las filiales de Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú del grupo LATAM, permitirán la venta de pasajes de rutas nacionales y regionales entre Aerolíneas Argentinas y las filiales de LATAM, posibilitando, además, además la acumulación y canje recíprocos de millas/puntos en los programas LATAM Pass y Aerolíneas Plus.

Estos acuerdos, que no contemplan la operación de la filial del grupo LATAM en Chile, incluyen la comercialización conjunta de más de 140 destinos en Sudamérica, alcanzando 55 destinos nacionales

en Brasil, 37 en Argentina, 21 en Perú, 19 en Colombia y 8 en Ecuador, además de rutas regionales entre Brasil, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Argentina, ofreciendo una experiencia de viaje más ágil y otorgando mayores opciones a los clientes.

Además, estos acuerdos permitirán el canje y acumulación recíproca de puntos/millas a través de los programas de viajero frecuente de las compañías, beneficiando a 48 millones de socios LATAM Pass y más de 4 millones de miembros Aerolíneas Plus.

“Se están ampliando las opciones de viaje para los clientes, llegando a múltiples destinos en Argentina y en la región. Estos acuerdos otorgan mayores beneficios producto de la amplia red de destinos que tiene Aerolíneas Argentinas que robustece la conectividad de vuelos del grupo LATAM en la región”, comentó Soledad Berrios, Directora de Alianzas Estratégicas del grupo LATAM.

Por su parte, Leandro Serino, Gerente de Planeamiento de Redes, Itinerarios y Alianzas de Aerolíneas Argentinas, agregó: “Este acuerdo nos permitirá fortalecer nuestro programa Aerolíneas Plus y ampliar la oferta de destinos en la región para nuestros pasajeros, además de darle la posibilidad a los clientes de LATAM de aprovechar toda la oferta de vuelos locales de Aerolíneas Argentinas”.

Los acuerdos de código compartido están sujetos a aprobación de las autoridades pertinentes, y su implementación comenzará en los próximos meses.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: FOTO: (X/REDES@Aerolineas_AR)/NA.