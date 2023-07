AEP campeón en Sub 14, Universitario en Sub 13    

Compartir

Durante el pasado fin de semana se jugaron en esta ciudad los triangulares finales en Sub 13 y Sub 14 femenino, en el marco de la Copa Apertura 2023 de la Federación del Voleibol Fueguino (FVF).

RIO GRANDE.- La Asociación del Empleado Público (AEP), de Ushuaia, se alzó con el título en la división mayor, tras remontar una desventaja de 0-2 en el debut ante el local Universitario, que sí se pudo quedar con el título en la categoría menor.

La primera jornada (sábado 15) se desarrolló en el gimnasio de la Escuela N° 21, y al día siguiente la actividad se trasladó a la Casa del Deporte.

No fue de la partida el otro equipo de Ushuaia doblemente clasificado, Tigre.

Dos horas

Exactamente 122 minutos fue la duración del encuentro de mayor paridad el primer día, donde -en Sub 14- Universitario se repuso de un mal inicio para adelantarse 2-0, y también desaprovechó una importante ventaja en el tie break, cediéndolo por la mínima distancia en favor de las capitalinas. UNIVERSITARIO. Subcampeón en Sub 14, con la amplia base del equipo que ganó en Sub 13.

Con cuatro saques de Lola Salazar, AEP se colocó 5-1, anotando la misma jugadora su quinto ace (10-1). La máxima brecha fue de once tantos (15-4), descontando Agostina Reyes (5), por duplicado. El impulso de las locales en parte se frenó tras un bloqueo de Julieta Dos Santos (17-13), que no obstante más tarde pasarían al frente con 4 servicios de Pilar Karcz (5), cerrándolo en 25-21, al cabo de 22’.

El inicio del segundo capítulo fue más parejo, y cambiante. Uni se despegó después del 9-9, con 3 aces de Reyes (4), quien junto a Bianca Oyarzun (4) y Malena Medina (3) encabezaron la ofensiva de la suyas. Pero del amplio 17-9 pasaron al 20-16, para finalmente adjudicárselo por 25-23, en 26’.

La recuperación

Stefanía Ruscelli fue la gran figura en el tercer chico: en el anterior había anotado 5 puntos, y ahora elevó su cuenta a 14 (8 fueron de saque). Las entrenadas por Hernán Cepeda mandaron hasta el 18-17, rindiéndose luego ante la efectividad de la ushuaiense: 25-20, en 23’.

En el cuarto, Uni no desaprovechó ningún error del oponente (5-1), que ya tenía recuperada a su armadora Mia Pombo, y también sumó con el aporte de Eloisa Sara (4). AEP lo dio vuelta con una puesta en juego de Giuliana Fazio (11-10), y con el goleo repartido de Salazar y Ruscelli (5 puntos para cada una) se encaminó con facilidad al set corto (25-17, en 20’) LA FIGURA. Como en este caso, muchos de los puntos de Stefanía Ruscelli llegaron desde la zaga.

En dicho tie break, otros tres errores le dieron el 3-0 a las riograndenses, que ampliarían la brecha a 8-2, con sendos dobletes de Agustina Martínez y López. Con una defensa, Reyes (la máxima anotadora local, con 13 puntos) estableció el 11-7, antes de que entre Ruscelli (goleadora del partido, con 31 tantos) y Dos Santos –por el opuesto y el centro, respectivamente- concretaran el 12-11 para las dirigidas por Rodrigo Gómez, que sumarían dos más, antes de que Medina –de espaldas- y Reyes extendieran la incógnita acerca del ganador. Finalmente, sería Dos Santos quien convertiría el 15-13 que selló el resultado, tras 15’. CUARTO SET. Agustina Martínez ataca, con Bianca Oyarzún y Agostina Reyes a sus costados.

Universitario 2 – 3 AEP

N°/Jugadora Pt. N°/Jugadora Pt.

12.Pilar Karcz 6 1.Mia Pombo (c) 5

1.Agostina Reyes 13 9.Julieta Dos Santos 9

11.Eugenia Martínez 5 6.Sofía Fava 2

8.Malena Medina (c) 12 10.Stefanía Ruscelli 31

4.D.López 2 3.Milena Jerez 1

7.Bianca Oyarzun 10 7.Lola Salazar 16

E: Hernán Cepeda 57 E: Rodrigo Gómez 68

Líbero: 14.Juliana Peloso (A). También jugaron: 2.Isabela Sara 1; 3.Eloisa Sara 5; 9.Valentina López 1; 10.M. Figueroa 2 (U); 13.Giuliana Fazio 4 (A). Parciales: 1° set: Uni 25-21 (1-5/1-10/4-15/14-20), en 22’.2° set: Uni 25-23 (5-3/10-9/15-9/20-16), en 26’. 3° set: AEP 25-20 (5-3/8-10/13-15/20-18), en 23’. 4° set: AEP 25-17 (1-5/9-10/15-10/20-12), en 20’. 5° set: AEP 15-13 (2-5/7-10), en 15’. Puntos: por errores del rival: Uni 43, AEP 41; totales: Uni 100, AEP 109. Duración: 2h02m. Arbitros: Edgardo Zayas (1°)/Marcos Ledesma (2°). Gimnasio: Escuela N° 21 (15/07). Categoría: Sub 14 femenino. Motivo: triangular final Copa Apertura 2023 FVF (partido 1).

Estrella V. 2 – 0 AEP

N°/Jugadora N°/Jugadora

2.Delfina Fernández 2.Aluminé López

4.Lucía Conessa 3.Sofía Giaccio

5.Victoria Martínez (c) 4.Alexia Licciardi

6.Isabela Casariego 7.Catalina Torroba

7.Juana Miño 8.Delfina Faure

8.Faustina Barría 9.Jazmín Romero (c)

E: Marcelo Martínez E: Rodrigo Gómez

También jugaron: 10.Milagros Cuevas, 12.Isabella Rodríguez. Parciales: 1° set: Estrella V 25-13 (19’); 2° set: Estrella V 25-9 (15’). Categoría: Sub 13 femenino (partido 1).

Posiciones finales – Sub 13 femenino

P/Equipo Pt. J G P Sf Sc

1.Universitario (RG) 6 2 2 0 4 1

2.Estrella Vóley (RG) 4 2 1 1 3 2

4.Asoc.Empl.Púb. (U) 0 2 0 2 0 4

Sub 13 Femenino

Día Hora Gimnasio Partido Resultado

15/07 15:30 Escuela 21 Estrella Vóley (RG)-AEP (U) 2-0 (25-13/25-9)

15/07 19:00 Escuela 21 Universit. (RG)-Estrella V (RG) 2-1 (20-25/25-22/15-7)

16/07 12:30 C.Deporte Universitario (RG)-AEP (U) 2-0 ()

Sub 14 Femenino

Día Hora Gimnasio Partido Resultado

15/07 17:00 Escuela 21 Universitario (RG)-AEP (U) 2-3 (25-21/25-23/20-25/17-25/13-15)

16/07 10:30 C.Deporte Estrella Vóley (RG)-AEP (U) 0-3 (7-25/16-25/13-25)

16/07 14:00 C.Deporte Estrella V (RG)-Universit. (RG) 0-3 (4-25/18-25/10-25)

Posiciones finales – Sub 14 femenino

P/Equipo Pt. J G P Sf Sc Coef. Df. Tf Tc Coef. Df.

1.Asoc.Emp.Púb. (U) 5 2 2 0 6 2 3,00 +4 184 136 1,353 +48

2.Universitario (RG) 4 2 1 1 5 3 1,67 +2 175 141 1,241 +34

3.Estrella Vóley (RG) 0 2 0 2 0 6 0,00 -6 68 150 0,453 -82