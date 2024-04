ADEFU y Estrella protagonizaron la primera igualdad del año

En el cierre parcial de la segunda fecha del Torneo Apertura de Futsal AFA en la máxima divisional, ADEFU y Estrella Austral protagonizaron el primer empate de la temporada y no fue un empate más, estuvo rodeado de polémicas, de mucha dinámica por parte de los dos y poco juego.

RIO GRANDE.- Sorprendió el conjunto de la Margen Sur presionando bien arriba en el inicio del juego del rival, esto generó que el Naranja no tuviera salidas claras pero lejos de quedarse atrás, ellos también salieron a comerse al rival en el inicio de las jugadas y esa presión contra presión no hizo un juego vistoso.

Esa presión llevó, además, a que los dos equipos se llenasen de faltas rápidamente y mermó un poco el ir a buscar tanto al rival. Después de diez minutos llegó la primera diferencia del partido; un descuido importante del Naranja por la derecha dejó todo un surco para que Diego Julia lo explote en soledad y ante el achique del arquero Valentino Godoy, cruzó el remate para el 1-0.

Con los dos elencos en penalización, volvieron a bajar un poco más la intensidad, aunque a los 17:49 Estrella Austral tuvo su primer tiro libre sin barrera y Koby Guerrero mandó su remate al ángulo para estampar el 2-0.

ADEFU, si bien había llegado al arco de Nacho Páez, nunca lo hacía con sumo peligro, aunque sobre los 18:42 a la salida de un lateral encontró dormida a la defensa adversaria y le hizo llegar la pelota al área para que Matías Rocha con un sombrerito descontase el marcador.

Y cuando todo indicaba que así se iban a ir al descanso largo, una nueva falta en contra de ADEFU le permitió al chico Daniel Lemos anotar el 3-1 para los de la Margen e irse mucho más tranquilos al entretiempo.

La segunda parte fue muy trabada en el comienzo, y tal cual sucedió en los primeros veinte minutos se pegaron mucho, y cuando volvieron a bajar esa intensidad y se dedicaron a jugar un poco más, el partido se rompió y se tornó de ida vuelta, tanto que en la primera escapada franca de Estrella Austral, Joel Coronel detuvo de la camiseta a un rival que se iba derecho al gol y vio la tarjeta roja directa por malograr una situación manifiesta de gol.

Estrella quiso pero no pudo aprovechar el hombre de más, ADEFU se defendió muy bien con un hombre menos, y cuando nada hacía suponer una remontada de estos, llegó el fatídico minuto 12:35 donde los estrelleros perdieron dos hombres en la misma jugada; Thiago Benítez no dejó jugar un lateral rápido y vio su segunda tarjeta amarilla; el arquero Páez le fue a protestar al juez Farieri y se llevó su primera tarjeta; lejos de calmarse fue a discutir con el otro árbitro en el lateral opuesto, y no debe haber sido amigable la charla dado que se ganó también la amarilla de Bravo, por lo que antes que se reanude la falta indirecta, Estrella había perdido dos hombres.

Recién a los 13:54 ADEFU logró romper la resistencia del rival y casi es carambola, Franco Uribe mandó la pelota a la red, y pese a que jugó unos segundos más con un hombre de más, no logró inquietar el arco de Leandro Gamín.

Es más, Estrella Austral tuvo una contra muy clara en los pies de Guerrero quien se fue de contra solo y fue derribado antes que lograse sacar el remate; Farieri entendió que no había malogrado una situación manifiesta de gol y sólo amonestó al infractor cuando para este medio era roja directa.

El final fue vibrante, los dos conjuntos fueron a buscar el arco contrario, sobre todo ADEFU que a esa altura era el más necesitado, y tanto fue que el premio lo tuvo a los 19:20 cuando Gaby Ramírez desde la mitad de cancha buscó alguna pierna dentro del área rival; la pelota pasó entre varios jugadores, no la tocó nadie y la misma ingresó junto a un palo ante la sorpresa del arquero quien no esperaba que la misma se metiera allí.

En los primeros segundos finales Estrella se adelantó colocando al arquero en campo contrario, aunque en la primera jugada que no salió, ya desistió de arriesgar de más, y los dos conjuntos se conformaron con dividir puntos, en un partido que no fue del todo bien jugado, pero que tuvo intensidad y emoción en los minutos finales.

La síntesis – Segunda fecha

Defensores del Sur 10 – 1 Los Troncos

Defensores del Sur: Aaron Camino (4), Tomás Novillo (2), Emir Forquera, Francisco Chávez, Brian Cancino y José Lara.

Los Troncos: Brandon Gaona.

Arbitros: Rodrigo Bravo y Christian Farieri.

Cancha: La Fortaleza Verde (Camioneros).

Incidencias: No se registraron.

Escuela Argentina 5 – 1 Metalúrgico

Escuela Argentina: Brahian Agüero (2), Germán Puebla, Maximiliano Garay y Lautaro Mostafa Leiva.

Metalúrgico: Alex Vargas.

Arbitros: Christian Farieri y Rodrigo Bravo.

Cancha: La Fortaleza Verde (Camioneros).

Incidencias: Expulsados David Patiño, Néstor Patiño y Pablo Rain en Metalúrgico; Tomás Sotomayor en Escuela Argentina.

ADEFU 3 – 3 Estrella Austral:

ADEFU: Enzo Matías Rocha, Franco Uribe y Gabriel Ramírez.

Estrella Austral: Diego Julia, Brian Guerrero y Daniel Lemos.

Arbitros: Christian Farieri y Rodrigo Bravo.

Cancha: La Fortaleza Verde (Camioneros).

Incidencias: Expulsados Joel Coronel en ADEFU; Thiago Benítez e Ignacio Páez en Estrella Austral.

Posiciones – Apertura

Pos/Clubes Pts J G E P GF GC

1° Defensores del Sur 6 2 2 0 0 15 2

2° Escuela Argentina 6 2 2 0 0 7 2

3° Camioneros 3 1 1 0 0 13 1

4° San Isidro 3 1 1 0 0 4 2

5° ADEFU 1 2 0 1 1 5 7

6° Estrella Austral 1 2 0 1 0 4 8

7° Los Troncos 0 2 0 0 2 2 12

8° Metalúrgico 0 2 0 0 2 2 18