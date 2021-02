ADEFU ganó la primera final y espera por San Isidro

COMPARTIR

















El Triangular final de la Copa Centenario Ciudad de Río Grande arrancó con un buen partido, el que ADEFU venció a Camioneros 3 a 1 en la definición desde el punto penal tras igualar en cero al término de los 40 minutos reglamentarios. Al cierre de esta edición se presentaba San Isidro en esta fase final ante Camioneros.

RIO GRANDE.- El partido era la revancha del juego con que ambos habían inaugurado el certamen, en aquella oportunidad el Verde había ganado 2 a 1 por el Grupo A, pero ahora lo que estaba en juego era mucho más importante y, a diferencia de lo acontecido en aquella ocasión, esta vez se vio una versión muy mejorada de ambos.

El cotejo disputado en el gimnasio municipal de la Margen Sur donde las chicas de Kapones eliminaron a Sacachispas por 7 a 0 para meterse en el Triangular Final junto a ADEFU y Camioneros.

Los primeros pasajes del juego fueron de una intensidad tremenda y en donde los Naranjas pusieron en aprietos a Mechita Vidal quien sacó dos muy buenas pelotas antes del minuto y medio, pero a partir de allí el Verde adelantó la presión y no dejó que creciera tanto el rival.

La presión y la contra presión estuvo al orden del día, terrible trabajo de ambos para no dejar jugar ni pensar al rival, ADEFU lo hizo desde la salida misma del rival, mientras que Camioneros varió, primero lo ahogó en tres cuartos de cancha, y más tarde en el medio campo, y a los dos les salió lo trabajado; y fue tan dura esa presión para que no jugara el rival, que por más de diez minutos no hubo situaciones de peligro.

Y a diferencia del primer juego, esta vez casi que no existieron las infracciones, en el inicio del campeonato se mataron a patadas y esta vez la primera infracción llegó al minuto nueve y medio, y luego hubo una más, también de Camioneros, pero que habla de lo fino que se están puliendo estos dos elencos.

En los últimos siete minutos el Verde también equilibró las acciones en llegadas, tuvo dos claras oportunidades para convertir pero un remate se fue afuera y la otra quedó en poder de Tomás Converso, el juvenil arquero que reemplazó al suspendido Coki Chávez.

Tal fue el desgaste en esta etapa que los dos equipos se tomaron un respiro a falta de 4 minutos, tuvieron la pelota más tiempo bajo la suela y no salieron a arriesgar ni a presionar alto.

Tras el descanso, los dos elencos volvieron a su juego, y al igual que lo que muestran los mejores elencos de Buenos Aires, los dos dejaron la vida en defensa, presionando sobre el hombre de la pelota para no dejarlo pensar y recuperar rápido; solo que cuando lograban este objetivo el rival hacía lo mismo, lo comía en defensa y ninguno de los dos tuvo muchas oportunidad de controlar demás la pelota, pese a que siempre la mayor intención era de los chicos de ADEFU, aunque en este segundo tiempo, de las pocas llegadas que tuvieron ambos, las más peligrosas fueron de Camioneros, a excepción de las dos del final donde el Naranja no tomó la mejor opción a la hora de rematar, o mejor dicho de no rematar, dado que cuando estuvo de frente al arco prefirió un pase de más.

La definición

Tras igualar en cero, el reglamento especial de la competencia menciona que siempre debe haber un ganador, por ende definieron desde el punto penal, en esta oportunidad tres por bando cuando a partir del certamen Apertura siempre que haya una definición de esta clase serán cinco como establecen los nuevos cambios que propuso la FIFA.

El primer disparo estuvo a cargo del experimentado Emanuel Quiroga para colocar a ADEFU 1 a 0, mientras que el primer penal de Camioneros fue para Juan Barrientos y su remate fue contenido por Tomás Converso.

Gonzalo Cárcamo colocó el 2 a 0, descontó Jonatan Salazar con un buen remate, mientras que Román Andrade con un potente disparo colocó el 3 a 1 que le dio el pase a la última fecha con la chance de coronarse campeón.

ADEFU 0 – 0 (3-1) Camioneros

ADEFU: Tomás Converso; Sebastián Sánchez, Román Andrade, Geber Muñoz y Matías González. Fi. Gustavo Muñoz, Martín Marimón, Gonzalo Cárcamo, Emanuel Quiroga, Facundo Gandolfi y Bruno Hirsig. DT: Pablo Cobián.

Camioneros: Leandro Vidal; Juan Barrientos, Jonatan Salazar, Sebastián Delfor y Erik Zaraza. Fi. Franco Andrade, Sergio Barrios, Elmer Tapia, Luciano Abalos, Juan Collman, Adrián Nieto y Luca Stessens. DT: Nicolás Barrios.

Arbitros: Carlos Lazarte y Miguel Retamoso.

Cancha: Gimnasio Municipal de la Margen Sur.

Definición desde el punto penal: Para ADEFU anotaron Emanuel Quiroga, Gonzalo Cárcamo y Román Andrade. Para Camioneros marcó Jonatan Salazar y el arquero Tomás Converso le contuvo el disparo a Juan Barrientos.

Incidencias: No se registraron.