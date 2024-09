ADeFu ganó la postergada final en Sub 18

ADeFu venció a Universitario por 3-1, en la final de la Copa Apertura de la Federación del Voleibol Fueguino (FVF), en Sub 18 femenino.

RIO GRANDE.- El encuentro decisivo había sido postergado en tres ocasiones: el 29 de junio, en Ushuaia; y el 13 y 14 de julio, en esta ciudad.

El partido se realizó el pasado sábado 31 de agosto, en la Casa del Deporte, y las del Parque Industrial se impusieron con parciales de 25-13, 24-26, 25-17 y 25-20, tras 1 hora y 49 minutos.

Tras un primer set ampliamente favorable para el futuro campeón, su rival emparejó el tanteador. Luego las naranjas se llevarían los dos siguientes sets, con cierta facilidad.

Universitario presentó una formación diezmada en relación a la de los encuentros en la etapa clasificatoria, ya que varias de sus integrantes pasaron a su ocasional adversario, sin ser de partida en este duelo en la Margen Sur.

María Mancilla (15), Clara Cabrera (10) y Maite Loose (10) fueron las máximas anotadoras de las entrenadas por Jeremías Sipaila (las estadísticas corresponden a los tres últimos sets), mientras que Bianca Oyarzún (11) y Gisela Reynoso (10) fueron las que más aportaron entre las dirigidas por Daniela Medina.

En el segundo capítulo, Uni se levantó de un 0-3 con tres aces de Reynoso (4-3); igualó primero la líbero Maia Pauletti (5-5), después la central Camila Díaz, con un bloqueo a Barroso. Uni se alejó con los positivos de Oyarzún (15-9, 22-18), Cabrera descontó con un par de servicios (22-23), y Reynoso lo cerró con su puesta en juego.

En el tercero, Mancilla fue contundente con su saque (9-3), y en total sumó 9 puntos en ese chico. Cabrera metió otros dos (18-9) y selló el set, tras un par de remates de Loose.

Uni se puso 8-3 en el cuarto, hasta que ADeFu logró un parcial de 7-0. Hubo igualdades en 10 y 11, el campeón se encaminó al triunfo con dos aces de Karen Silva y varios yerros del contrario (21-14). Un saque de Oyarzún significó la última arremetida (20-22), dos errores y un ataque de Mancilla le pusieron punto final al torneo.

ADEFU 3 – 1 UNIVERSITARIO

N°/Jugadora A S B T N°/Jugadora A S B T

12.A.Báez 0 1 0 1 4.C.Donatti 1 1 0 2

8.Maite Loose 9 1 0 10 10.Barroso 2 3 0 5

5.Camila Díaz 1 0 1 2 2.Eloísa Sara 0 0 0 0

7.Karen Silva 3 2 1 6 9.V.Sosa 2 2 1 5

9.María Mancilla 10 5 0 15 1.Avril Reyes 0 0 0 0

11.Clara Cabrera (cap) 4 6 0 10 7.Gisela Reynoso (cap) 3 7 0 10

17.Bianca Oyarzún 8 3 0 11

E: Jeremías Sipaila 29 15 2 46 E: Daniela Medina 18 17 1 36

También jugaron: 2.D.Villafaña, 3.M.Alzaga, 6.C.Bazán, 10.Fernanda Cáceres (ADeFu); 3.Isabela Sara (Universitario). Líberos: 1.Maia Pauletti (2), 4.Juliana Barrientos (ADeFu); 14.Malena Medina (Universitario). No ingresaron: 13.F.Garín (ADeFu); 19.A.Corvalán (Universitario). Parciales: 1° set: ADeFu 25-13 (4-5/10-5/15-5/20-6), en 25’. 2° set: Universitario 26-24 (5-4/10-7/15-9/20-18), en 28’. 3° set: ADeFu 25-17 (5-3/10-5/15-9/20-11), en 22’. 4° set: ADeFu 25-20 (2-5/10-8/15-13/20-14), en 25’. Puntos: ADeFu 99, Universitario 76. Duración: 1h49m. Arbitros: Elián Romero (1°)/Edgardo Zayas (2°). Gimnasio: Casa del Deporte (31/08). Motivo: Copa Apertura (FVF), final Sub 18 femenino. Nota: A (ataque), S (saque), B (bloqueo), T (total); la estadística no incluye los puntos del 1° set.

SUB 21 MASCULINO

P/Equipo Pt. J G P Sf Sc

1.Imago 7 4 2 2 6 5

2.AEP 5 4 2 2 5 6

Nota: se jugaron 4 partidos.

SUB 18 FEMENINO

P/Equipo Pt. J G P Sf Sc

1.ADeFu 15 8 5 3 13 9

2.Universitario 17 8 6 2 14 7

3.AEP 19 8 6 2 13 4

4.Tigre 13 8 4 4 9 8

Ronda final: Semifinales: Universitario-Tigre 2-1; ADeFu-AEP 2-1. 3° puesto: AEP-Tigre 2-0. Final: ADeFu-Universitario 3-1. Ronda clasificatoria: Zona Norte: 1.Universitario 15 puntos (6 partidos: sets: 11/3); 2.ADeFu 10 (8/7); 3.Estrella Vóley 2 (2/11). Zona Sur: 1.AEP 15 (6; 10/2); 2.Tigre 12 (8/4); 3.AEP “B” 9 (6/6); 4.Galicia 9 (6/6); 5.Amistad 9 (6/6); 6.Municipal 5 (4/9); 7.Imago 4 (3/10).

SUB 21 FEMENINO

P/Equipo Pt. J G P Sf Sc

1.Amistad 17 7 6 1 13 3

2.AEP 16 7 5 2 11 5

3.Municipal 2 7 1 6 2 13

4.Imago 6 7 2 5 5 10

Ronda final: 1° puesto: Amistad-AEP 3-0; 3° puesto: Municipal-Imago 2-1.

SUB 18 MASCULINO

P/Equipo Pt. J G P Sf Sc

1.UOM 17 6 6 0 13 1

2.Centro Galicia 21 8 7 1 15 3

3.AEP 7 7 3 4 6 10

3.Estrella Austral 0 5 0 5 0 10

Ronda final: Semifinales: UOM-AEP 2-0; Galicia-Est.Austral 2-0. 3° puesto: no se jugó. 1° puesto: UOM-Galicia 3-1. Ronda clasificatoria: Zona Norte: 1.UOM 12 puntos (4 partidos; sets: 8/0); 2.Est.Austral 0 (0/8). Zona Sur: 1.Galicia 18 (6; 12/0); 2.AEP 7 (6/8); 3.Imago 2 (2/12).