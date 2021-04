Activistas trans reclamaron por el ataque a Gilda

COMPARTIR

















Un grupo de activistas trans y de la agrupación “Cien por ciento Diversidad y Género” se manifestaron en pleno centro de Río Grande. Exigen que la Justicia actúe en el marco de la violenta agresión a una integrante trans llamada Gilda. Esta persona fue atacada en Chacra XI cuando acudió a realizar trabajos de peluquería. Aseguran que “el juez duerme”.

RIO GRANDE.- Ante la falta de respuestas de la Justicia, se llevó adelante una concentración en pleno centro de Río Grande por un violento episodio, en el cual una mujer trans fue atacada días atrás dentro de un domicilio de Chacra XI.

El reclamo llevado adelante en la intersección de Belgrano y San Martín, fue organizado por la agrupación “Cien por ciento Diversidad y Derecho”, quienes denuncian un intento de travesticidio.

Allí la militante y activista trans y subsecretaria de Género de la provincia Victoria Castro aseguró que brindarán el acompañamiento a Gilda, la mujer agredida luego de ser convocada a un domicilio particular para realizar un trabajo de peluquería. La funcionaria se mostró molesta por la inacción de las autoridades judiciales. “Yo me pregunto, qué hubiese sido si la que provocó esa atrocidad hubiese sido Gilda, dónde estaría Gilda ahora, estaría presa”. Asimismo, agregó que “pero como ella es trava, pensaron que nadie iba a reclamar por ella. Gilda no está sola, y se lo decimos a los agresores, a los asesinos, porque la intentaron asesinar, no la vamos a dejar sola en ningún momento y está acompañada”.

Según se pudo conocer, existen dos denuncias en la Justicia. Una realizada por Gilda “que debería haber sido por intento de homicidio y la otra es de la otra parte es por lesiones”, a pesar de que habría trascendido que se intentó imputar a la víctima un delito por abuso a un menor.

Asimismo, otra de las disertantes durante la concentración apuntó directamente contra el Poder Judicial por el trabajo realizado hasta el momento. Aseguran que imputaron a los agresores por los delitos de “intento de robo y lesiones leves”, situación que ocasionó un gran malestar por las lesiones sufridas por la víctima, asegurando que se trató de un intento de travesticidio, ya que la habrían intentado asesinar con un cuchillo.

Finalmente indicaron que la policía no actúa debido a que no reciben órdenes del magistrado, “y el juez está durmiendo”, indicó una de las activistas trans. Solicitaron que el fiscal agilice la causa, colocando a los responsables tras las rejas, “si no nos dan respuestas, iremos a Tribunales a reclamar por justicia”, concluyeron.