Acciones para solucionar la problemática canina en Tolhuin

a secretaria de Gobierno, Ana Paula Cejas, confirmó la contratación en planta permanente de dos médicos veterinarios. Marca un paso significativo en la gestión de salud pública veterinaria.

TOLHUIN.- La secretaria de Gobierno de la Municipalidad Ana Paula Cejas, confirmó que “después de una ardua búsqueda de médicos veterinarios, pudimos avanzar en la contratación en planta permanente de dos médicos veterinarios”, lo cual marca un paso significativo en la gestión de Salud Pública Veterinaria que ahora incluye las áreas de Bromatología y Zoonosis.

Cejas detalló el proceso que comenzó a mediados del año pasado cuando el Municipio se quedó sin profesionales veterinarios: “Empezamos con una búsqueda con comunicaciones a los colegios de veterinarios de nuestra provincia, pero también de otras provincias y universidades. Encontramos que uno de los principales desafíos era la falta de incentivos para la radicación”.

La funcionaria explicó que esta situación llevó al Municipio a trabajar en un proyecto de ordenanza para declarar la emergencia en el servicio de control de salud veterinaria, lo cual fue aprobado por el Concejo Deliberante, permitiendo así la incorporación de dos veterinarios permanentes.

“El incorporar a los médicos veterinarios tiene que ver con que estamos pensando también en atender la problemática de los perros asilvestrados”, añadió Cejas. Además, destacó la importancia de concientizar sobre la tenencia responsable de animales de compañía: “Entendemos que es súper necesario la concientización de la población, las capacitaciones de nuestros agentes municipales y de otros actores de la comunidad”.

Cejas también se refirió a la importancia de las alianzas estratégicas con ONG locales para establecer criterios comunes y trabajar en conjunto, expresando que “La etapa de concientización y sensibilización no se puede hacer sola, necesitamos como aliados estratégicos a las ONG, el sector de educación y otros organismos de gobierno”.

La titular de la Secretaría de Gobierno puntualizó: “Sí puedo decir que a pesar de que no teníamos conducción en la Dirección de Bromatología y Zoonosis, porque no teníamos médicos veterinarios, pudimos ir trabajando en el fortalecimiento del cuerpo de inspectores, por ende, a pesar de no haber podido realizar las castraciones de manera constante, hubo una vigilancia constante en la población respecto a su obligación sobre la tenencia de los animales”.

Con la llegada de los nuevos profesionales a Tolhuin, Cejas anunció que “estamos en etapa de adquisición de todos los insumos que nos faltan para darle inicio al programa de castración masiva y que ese sea el piso para seguir avanzando con castraciones semanales, e ir a los barrios para también realizar las castraciones allí”.