Abrieron las inscripciones para los Juegos Fueguinos

Tras el lanzamiento oficial de los Juegos Deportivos Fueguinos organizados por la Secretaría de Deportes del Gobierno de Tierra del Fuego, esta semana comenzaron las inscripciones -presenciales y virtuales- que se extenderán hasta el 1º de mayo, para luego dar inicio al programa de competencias con las instancias locales y provinciales.

RIO GRANDE.- La inscripción de los y las deportistas, que estará a cargo de los entrenadores, podrá completarse a través del formulario digital o en las oficinas de la Secretaría de Deportes; en Río Grande (Alberdi N° 102), Tolhuin (Seriot N° 321, La Casa del Deporte) o Ushuaia (Villa Deportiva Eva Perón).

Este año, los Juegos Deportivos Fueguinos contemplarán las categorías Sub 13, Sub 14, Sub 15 y Sub 16 en los deportes convencionales, Sub 16 y Sub 18 para las personas con discapacidad y personas mayores.

La documentación a presentar consiste en la planilla de inscripción completada con los datos de los participantes; autorización de los padres; fotocopia del DNI y certificado médico apto para la práctica de los competidores. Cabe mencionar que la inscripción será válida una vez que el personal de la Secretaría de Deportes firme la documentación correspondiente.

Los Juegos Deportivos Fueguinos, el programa más grande e importante de la Secretaría de Deportes de Tierra del Fuego, son la antesala de los tradicionales Juegos Nacionales Evita con epicentro en la ciudad de Mar del Plata.

LINKS DE INSCRIPCIÓN

Río Grande: https://forms.gle/xjyt6wUNo9tTzejz5

Tolhuin: https://forms.gle/YzN5GUZFrvF6mQmt5

Ushuaia: https://forms.gle/DXVWrqf8noLfqS5T6

A continuación detallamos cuáles son las disciplinas y las categorías que participarán

Deportes personas con discapacidad: Categoría Sub 16, Básquet 3 x 3 adaptado; Boccias; Goalball y Natación adaptada.

Deportes personas mayores: Ajedrez mixto, Newcom mixto, Orientación, Padel femenino y masculino, Tejo femenino y masculino, Tejo mixto, Truco mixto, Tejo femenino y masculino, Tejo mixto.

Deportes convencionales juegos deportivos fueguinos: Categoría Sub 13, Esgrima femenina y masculina y Gimnasia Artística femenino.

Categoría Sub 14: Gimnasia Rítmica femenino, Judo femenino y masculino, Natación femenino y masculino, Taekwondo femenino y masculino, Tenis de Mesa femenino y masculino.

Categoría Sub 15: Atletismo femenino y masculino, Gimnasia Artística Masculino, Lucha Libre masculino, Vóley femenino y masculino.

Categoría Sub 16: Bádminton femenino y masculino, Básquet 3 x 3 femenino y masculino, Boxeo femenino y masculino, Canotaje femenino y masculino, Ciclismo femenino y masculino, Futsal femenino y masculino, Handball de playa femenino y masculino, Hockey masculino, Karate femenino y masculino, Levantamiento Olímpico femenino y masculino, Rugby femenino y masculino, Tenis femenino y masculino, Tiro con arco femenino y masculino, Triatlón femenino y masculino, Vóley de playa femenino y masculino.