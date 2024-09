Aaron Pintos metió un doblete fantástico en el Memorial

El fin de semana volvió a disputarse el Memorial Víctor Pérez de Ciclismo, recordando a un corredor muy querido en el ambiente y nuevamente fue montado por Marcos Toranza, quien heredó la responsabilidad ante el pedido del Club O’Higgins, y por primera vez en la historia desde que se sumaron los rodados de montaña a la prueba el Memorial se desdobló en dos; el sábado se corrió con rodados de Ruta y el domingo de Montaña.

RIO GRANDE.- Y la figura excluyente del fin de semana fue Aaron Pintos, ganador de las dos generales y de forma contundente, marcando un récord pocas veces visto en el Autódromo Ciudad de Río Grande que fue conquistar la prueba de Ruta sacándole una vuelta a todos los rivales, a excepción de uno, a quien a propósito lo dejó dar una vuelta de más. No se recuerda en las pocas pruebas ciclísticas que se realizaron en ese trazado que alguien haya ganado con tanta contundencia.

El sábado se dieron cita a la cinta asfáltica tan solo 18 ciclistas, el número más corto en toda la historia de este evento que logró congregar en sus inicios a más de 65 corredores y con la desaparición de las 3 Horas de Río Grande se fue convirtiendo en la prueba de Ruta más importante de Tierra del Fuego.

Tras la largada, todos los participantes salieron a un ritmo lento y no hubo sorpresas en el pelotón y tras completar todos la primera vuelta, en la recta opuesta a la línea de toma tiempos, Aaron Pintos pegó un palo y se despegó del resto, y como el pelotón no se puso de acuerdo para ir a buscarlo, el representante de BIKESue imprimió su ritmo y al llegar a la cuarta vuelta la diferencia entre él y el resto era de más de la recta principal.

Motivado por su andar y al ver que atrás no se ponían de acuerdo para salir a buscarlo y no hubo coordinación para tirar, Pintos no le aflojó el ritmo hasta ir sacándole una vuelta a todos y acomodarse en el pelotón escolta, integrado por los dos Ferreira, Darío y César más Fabián Aguilar; mientras que también viajaba aquí Fufi Acosta quien en la vuelta ocho se debió bajar por sus obligaciones laborales, a las 18:00 debía estar en el canal del Onita. En la vuelta 11, ya todos habían perdido la vuelta.

A falta de tres giros para completar las 16 vueltas pautadas, Aaron volvió a escaparse llevándose consigo a César Ferreira, antiguo jefe de su exteam y de excelente relación, dejando al resto más atrás, y a poco del cierre de la vuelta, Pintos lo dejó pasar primero por la línea de llegada y de esta forma ambos debieron dar una vuelta de más, restándole una vuelta al resto de los participantes pero luego ganando por casi una vuelta al mencionado Ferreira, una bestia.

Brilló también en XC

El domingo cerca del mediodía se largó la prueba de XC también en el Autódromo local con la presencia de 45 corredores de los 52 que se habían anotado previamente, y pese a que faltaron muchos participantes de punta, sobre todo aquellos que van a estar a fin de mes en Puerto Madryn disputando la ya tradicional prueba Vuelta Ballenas, hubo un más que respetable parque.

La primera vuelta, dominada primero por Facundo Zuñiga y promediando la misma por un pelotón de 9 corredores, Aaron Pintos se mantuvo en la cola de los punteros; en la segunda vuelta quedaron 4 y Pintos seguía en la cola del ahora minipelotón que comandaba Gusty Santana, pero a partir del ingreso al tercer giro Pintos se escapó de forma contundente y al cumplir el nuevo giro ya le había sacado un 1:12 a Ferreira y compañía.

En total fueron seis vueltas y la diferencia giro a giro fue abismal, un minuto por vuelta le sacó para culminar la carrera haciendo willy por espacio de un buen tramo antes de cruzar la meta.

La atención quedó centrada en la lucha por el segundo lugar, dado que César Ferreira fue el único que mantuvo el ritmo del pelotón de punta, Santana y Mascareña se quedaron, pero viniendo desde atrás el que se metió en la conversación fue Mauricio Núñez, quien giró con Ferreira en la vuelta final, pero antes de ingresar a la recta de llegada el representante de Fuego Bikes logró sacárselo de encima.

Historial – Memorial Víctor Pérez

Año/Edi. Ganador Segundo Tercero

2003 – I Mauricio Núñez (RG) Julio Fernández Lucas Miranda

2004 – II Mauricio Núñez (RG) Nicolás Benavídez Ricardo Anríquez

2005 – III Mauricio Núñez (RG) Marcos Castaño Gabriel Ulman

2006 – IV Santiago Cabellier (RG) Alesis Vega Kevin Santana

2007 – V Mauricio Núñez (RG) Kevin Santana Alesis Vega

2008 – VI Mauricio Núñez (RG) Iván Romano Ricardo Acosta

2009 – VII Mauricio Núñez (RG) Ricardo Acosta Juan Cárdenas

2010 – VIII Kevin Santana (RG) Alesis Vega Iván Romano

2011 – IX Ricardo Acosta RG) Iván Romano Pablo Romero

2012 – X Pablo Romero (RG) Mauricio Núñez Rodrigo Núñez

2013 – XI Ricardo Acosta RG) Pablo Romero Rodrigo Núñez

2014 – XII Rodrigo Núñez (RG) Mauricio Núñez Ricardo Acosta

2015 – XIII Pablo Romero (RG) Ricardo Acosta Alejandro Barría

2016 – XIV Ricardo Acosta (RG) Pablo Romero Gustavo Santana

2017 – XV Pablo Romero (RG) Ricardo Acosta Lucas Miranda

2018 – XVI Ricardo Acosta (RG) Stjepan Vrsalovic Pablo Romero

2019 – XVII Ricardo Acosta (RG) Lucas Miranda Santiago Cabellier

2022 – XVII Pablo Romero (RG) Ricardo Acosta Santiago Cabellier

2023 – XVIII Pedro Chelech (PA) Aaron Pintos Jesús González

2024 – XIX Aaron Pintos (RG) César Ferreira Darío Ferreira

Clasificación general – Ruta

Pos/Ciclista Categoría Localidad Vta. Tiempo

1° Aaron Pintos Elite Río Grande 16 1:22:14

2° César Ferreira Master A Río Grande 16 1:27:19

3° Darío Ferreira Master B Río Grande 15 1:24:07

4° Fabián Aguilar Elite Río Grande 15 1:24:08

5° Pablo Zapico Master B Río Grande 15 1:25:55

6° Marcos Olivares Master B Punta Arenas 15 1:27:21

7° Eric Nahuelanca Juvenil Punta Arenas 15 1:27:22

8° Facundo Zuñiga Elite Río Grande 14 1:22:15

9° Chistian García Master C Puerto Natales 13 1:22:15

10° Ezequiel Ruiz Juvenil Río Grande 13 1:24:14

11° Flavio Llamedo Master C Río Grande 13 1:24:53

12° Paola Ferreyra Damas Río Grande 13 1:25:24

13° Alejandro Simondi Master A Río Grande 13 1:25:26

14° Gustavo Sommariva Master D Río Grande 13 1:27:28

15° Valentino Berti Juvenil Río Grande 13 1:27:29

16° Román Díaz Juvenil Río Grande 12 1:27:30

Ab. Ricardo Acosta Master C Río Grande 8 Sin tiempo

Ab. Héctor Barrera Master B Río Grande 6 Sin tiempo

Clasificación general – XC

Pos/Ciclista Categoría Localidad Vta. Tiempo

1° Aaron Pintos Elite Río Grande 6 1:08:47

2° César Ferreira Master A Río Grande 6 1:11:50

3° Mauricio Núñez Master B Río Grande 6 1:11:56

4° Héctor Mascareña Master B Río Grande 6 1:12:23

5° Gustavo Santana Elite Río Grande 6 1:13:45

6° Ismael Echeverría Elite Río Grande 6 1:18:44

7° Maximiliano Orellano Master B Río Grande 6 1:19:25

8° Fabián Aguilar Elite Río Grande 6 1:21:17

9° Rodrigo Muzón Master B Río Grande 6 1:22:57

10° Ezequiel Ruiz Juvenil Río Grande 6 1:22:57

11° Leandro Muñoz Promo Río Grande 6 1:22:58

12° Alejandro Simondi Master A Río Grande 6 1:23:03

13° Facundo Zuñiga Elite Río Grande 6 1:24:53

14° Valentino Berti Juvenil Río Grande 5 1:09:46

15° Hernán Aguila Master A Ushuaia 5 1:10:28

16° Rubén Melgarejo Master C Río Grande 5 1:10:54

17° Francisco Bravo Master A Río Grande 5 1:11:14

18° José Toranza Master C Río Grande 5 1:11:16

19° Eric Nahuelanca Juvenil Punta Arenas5 1:11:54

20° Miguel Cejas Master A Tolhuin 5 1:12:26

21° Héctor Barrera Master B Río Grande 5 1:14:01

22° Thiago Anriquez Juvenil Río Grande51:15:10

23° Marcos Olivares Master B Punta Arenas 5 1:15:58

24° Martín Velazco Master B Río Grande 5 1:19:16

25° Pablo Zapico Master B Río Grande 5 1:19:17

26° Emanuel Salvador Master A Río Grande 5 1:19:19

27° Gustavo Sommariva Master D Río Grande 5 1:19:52

28° Chistian García Master C Puerto Natales 5 1:19:56

29° Juan Martínez Juvenil Río Grande 5 1:21:52

30° Oscar Lagos Master D Río Grande 5 1:21:52

31° José L. Sánchez Master B Río Grande 5 1:23:44

32° Fernando Vidal Juvenil Río Grande 5 1:26:07

33° Alejandro Monsalvo Master C Río Grande 5 1:26:10

34° Antonio Palmiero Master D Río Grande 5 1:27:04

35° Carlos Uribe Master B Río Grande 4 1:09:48

36° Cristian Insaurralde Promo Río Grande 4 1:10:00

37° Ramiro Durretc Juvenil Río Grande 4 1:11:17

38° Saúl Barrera Promo Río Grande 4 1:11:44

39° Fabián Rolón Promo Río Grande 4 1:14:02

40° Verónica Eugenin Damas Río Grande 4 1:16:02

41° Juan Contreras Master B Río Grande 4 1:20:20

42° María Costan Damas Río Grande 4 1:23:59

43° Alfredo Berti Promo Río Grande 4 1:24:54

44° Joaquín Velázquez Juvenil Río Grande 4 1:35:07

Ab. Darío Giménez Master A Río Grande 1 Sin tiempo